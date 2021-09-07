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На ВДНХ открылась выставка путешественника Федора Конюхова

На ВДНХ открылась выставка путешественника Федора Конюхова - РИА Новости, 07.09.2021

На ВДНХ открылась выставка путешественника Федора Конюхова

В центре "Космонавтика и авиация" на ВДНХ открылась выставка легендарного российского путешественника и обладателя 25 мировых рекордов Федора Конюхова под... РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T16:58

2021-09-07T16:58

2021-09-07T18:47

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новости - туризм

азовское море

вднх

государственный русский музей

выставки

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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. В центре "Космонавтика и авиация" на ВДНХ открылась выставка легендарного российского путешественника и обладателя 25 мировых рекордов Федора Конюхова под названием "Федор Конюхов: человек может все!" сообщили в пресс-службе организаторов экспозиции. На выставке впервые представили ожившие полотна, уникальные фильмы, художественные работы, собранные при поддержке Государственного Русского музея, а также артефакты из путешествий и личной коллекции семьи Конюховых.В числе экспонатов, например, центр управления путешествиями и весельная лодка, на которой Конюхов впервые отправился в экспедицию и пересек Азовское море. Это было 55 лет назад. Будут работать штаб и кабинет Конюхова, походный кинотеатр, а также представлена инсталляция "1100 дней в океане" и многое другое. Финальный сюжет экспозиции знаменитый путешественник посвятил планам и мечтам. Выставка продлится до 31 января 2022 года.

https://ria.ru/20210905/vladey-1748649794.html

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