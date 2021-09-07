16:58 07.09.2021 (обновлено: 18:47 07.09.2021)
На ВДНХ открылась выставка путешественника Федора Конюхова
© Фото предоставлены коммуникационным агентством "Артефакт"Выставка Фёдора Конюхова
© Фото предоставлены коммуникационным агентством "Артефакт"
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. В центре "Космонавтика и авиация" на ВДНХ открылась выставка легендарного российского путешественника и обладателя 25 мировых рекордов Федора Конюхова под названием "Федор Конюхов: человек может все!" сообщили в пресс-службе организаторов экспозиции.
На выставке впервые представили ожившие полотна, уникальные фильмы, художественные работы, собранные при поддержке Государственного Русского музея, а также артефакты из путешествий и личной коллекции семьи Конюховых.
© Фото предоставлены коммуникационным агентством "Артефакт"Выставка Фёдора Конюхова
1 из 5
Выставка Фёдора Конюхова
© Фото предоставлены коммуникационным агентством "Артефакт"
© Фото предоставлены коммуникационным агентством "Артефакт"
Экспонаты на выставке Фёдора Конюхова
2 из 5
Экспонаты на выставке Фёдора Конюхова
© Фото предоставлены коммуникационным агентством "Артефакт"
© Фото предоставлены коммуникационным агентством "Артефакт"
Выставка Фёдора Конюхова на ВДНХ
3 из 5
Выставка Фёдора Конюхова на ВДНХ
© Фото предоставлены коммуникационным агентством "Артефакт"
© Фото предоставлены коммуникационным агентством "Артефакт"
Работы Фёдора Конюхова
4 из 5
Работы Фёдора Конюхова
© Фото предоставлены коммуникационным агентством "Артефакт"
© Фото предоставлены коммуникационным агентством "Артефакт"
Выставка путешественника Фёдора Конюхова
5 из 5
Выставка путешественника Фёдора Конюхова
© Фото предоставлены коммуникационным агентством "Артефакт"
1 из 5
Выставка Фёдора Конюхова
© Фото предоставлены коммуникационным агентством "Артефакт"
2 из 5
Экспонаты на выставке Фёдора Конюхова
© Фото предоставлены коммуникационным агентством "Артефакт"
3 из 5
Выставка Фёдора Конюхова на ВДНХ
© Фото предоставлены коммуникационным агентством "Артефакт"
4 из 5
Работы Фёдора Конюхова
© Фото предоставлены коммуникационным агентством "Артефакт"
5 из 5
Выставка путешественника Фёдора Конюхова
© Фото предоставлены коммуникационным агентством "Артефакт"
В числе экспонатов, например, центр управления путешествиями и весельная лодка, на которой Конюхов впервые отправился в экспедицию и пересек Азовское море. Это было 55 лет назад.
"Сочетание экспонатов создаст эффект погружения, гости смогут пройти по следам великого исследователя и окунуться в атмосферу приключений: покорение семи вершин мира, включая восхождение на Эверест, трансатлантическое кругосветное плавание, пересечение Тихого океана в обоих направлениях, автономная экспедиция к Северному полюсу, кругосветное путешествие на воздушном шаре из Австралии и многие другие", — говорится в релизе.
Будут работать штаб и кабинет Конюхова, походный кинотеатр, а также представлена инсталляция "1100 дней в океане" и многое другое. Финальный сюжет экспозиции знаменитый путешественник посвятил планам и мечтам.
Выставка продлится до 31 января 2022 года.
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