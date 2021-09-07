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Туризм
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На ВДНХ открылась выставка путешественника Федора Конюхова
На ВДНХ открылась выставка путешественника Федора Конюхова - РИА Новости, 07.09.2021
На ВДНХ открылась выставка путешественника Федора Конюхова
В центре "Космонавтика и авиация" на ВДНХ открылась выставка легендарного российского путешественника и обладателя 25 мировых рекордов Федора Конюхова под... РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T16:58
2021-09-07T18:47
туризм
москва
федор конюхов
новости - туризм
азовское море
вднх
государственный русский музей
выставки
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. В центре "Космонавтика и авиация" на ВДНХ открылась выставка легендарного российского путешественника и обладателя 25 мировых рекордов Федора Конюхова под названием "Федор Конюхов: человек может все!" сообщили в пресс-службе организаторов экспозиции. На выставке впервые представили ожившие полотна, уникальные фильмы, художественные работы, собранные при поддержке Государственного Русского музея, а также артефакты из путешествий и личной коллекции семьи Конюховых.В числе экспонатов, например, центр управления путешествиями и весельная лодка, на которой Конюхов впервые отправился в экспедицию и пересек Азовское море. Это было 55 лет назад. Будут работать штаб и кабинет Конюхова, походный кинотеатр, а также представлена инсталляция "1100 дней в океане" и многое другое. Финальный сюжет экспозиции знаменитый путешественник посвятил планам и мечтам. Выставка продлится до 31 января 2022 года.
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москва, федор конюхов, новости - туризм, азовское море, вднх, государственный русский музей, выставки, новости культуры
16:58 07.09.2021 (обновлено: 18:47 07.09.2021)
 

На ВДНХ открылась выставка путешественника Федора Конюхова

© Фото предоставлены коммуникационным агентством "Артефакт"Выставка Фёдора Конюхова
Выставка Фёдора Конюхова
© Фото предоставлены коммуникационным агентством "Артефакт"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. В центре "Космонавтика и авиация" на ВДНХ открылась выставка легендарного российского путешественника и обладателя 25 мировых рекордов Федора Конюхова под названием "Федор Конюхов: человек может все!" сообщили в пресс-службе организаторов экспозиции.
На выставке впервые представили ожившие полотна, уникальные фильмы, художественные работы, собранные при поддержке Государственного Русского музея, а также артефакты из путешествий и личной коллекции семьи Конюховых.
© Фото предоставлены коммуникационным агентством "Артефакт"Выставка Фёдора Конюхова
Выставка Фёдора Конюхова
1 из 5
Выставка Фёдора Конюхова
© Фото предоставлены коммуникационным агентством "Артефакт"
© Фото предоставлены коммуникационным агентством "Артефакт"

Экспонаты на выставке Фёдора Конюхова

Выставка Фёдора Конюхова
2 из 5

Экспонаты на выставке Фёдора Конюхова

© Фото предоставлены коммуникационным агентством "Артефакт"
© Фото предоставлены коммуникационным агентством "Артефакт"

Выставка Фёдора Конюхова на ВДНХ

Выставка Фёдора Конюхова
3 из 5

Выставка Фёдора Конюхова на ВДНХ

© Фото предоставлены коммуникационным агентством "Артефакт"
© Фото предоставлены коммуникационным агентством "Артефакт"

Работы Фёдора Конюхова

Выставка Фёдора Конюхова
4 из 5

Работы Фёдора Конюхова

© Фото предоставлены коммуникационным агентством "Артефакт"
© Фото предоставлены коммуникационным агентством "Артефакт"

Выставка путешественника Фёдора Конюхова

Выставка Фёдора Конюхова
5 из 5

Выставка путешественника Фёдора Конюхова

© Фото предоставлены коммуникационным агентством "Артефакт"
1 из 5
Выставка Фёдора Конюхова
© Фото предоставлены коммуникационным агентством "Артефакт"
2 из 5

Экспонаты на выставке Фёдора Конюхова

© Фото предоставлены коммуникационным агентством "Артефакт"
3 из 5

Выставка Фёдора Конюхова на ВДНХ

© Фото предоставлены коммуникационным агентством "Артефакт"
4 из 5

Работы Фёдора Конюхова

© Фото предоставлены коммуникационным агентством "Артефакт"
5 из 5

Выставка путешественника Фёдора Конюхова

© Фото предоставлены коммуникационным агентством "Артефакт"
В числе экспонатов, например, центр управления путешествиями и весельная лодка, на которой Конюхов впервые отправился в экспедицию и пересек Азовское море. Это было 55 лет назад.
"Сочетание экспонатов создаст эффект погружения, гости смогут пройти по следам великого исследователя и окунуться в атмосферу приключений: покорение семи вершин мира, включая восхождение на Эверест, трансатлантическое кругосветное плавание, пересечение Тихого океана в обоих направлениях, автономная экспедиция к Северному полюсу, кругосветное путешествие на воздушном шаре из Австралии и многие другие", — говорится в релизе.
Будут работать штаб и кабинет Конюхова, походный кинотеатр, а также представлена инсталляция "1100 дней в океане" и многое другое. Финальный сюжет экспозиции знаменитый путешественник посвятил планам и мечтам.
Выставка продлится до 31 января 2022 года.
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