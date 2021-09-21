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Это надолго
Подкаст о том, как быть родителем и не спятить. Ищем ответы на самые трудные вопросы о рождении и воспитании детей. Партнер подкаста – образовательная онлайн-платформа "Учи.ру".
https://ria.ru/20210921/chat-1750937903.html
"Вы, мамочка Иванова, как всегда…". Как сберечь нервы в родительских чатах
"Вы, мамочка Иванова, как всегда…". Как сберечь нервы в родительских чатах - РИА Новости, 21.09.2021
"Вы, мамочка Иванова, как всегда…". Как сберечь нервы в родительских чатах
Если в семье один школьник, родители состоят сразу в 2 родительских чатах (с классным руководителем и без), если детей двое – в четырех... Общение в них отнимает массу времени, а онлайн конфликты порой перерастают в реальные драки и даже смерти. Как не тратить время и нервы, и извлекать максимум пользы из родительских чатов?
2021-09-21T11:00
2021-09-21T11:16
это надолго
общество
школа
дети
подкаст
воспитание детей
сн_образование
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"Вы, мамочка Иванова, как всегда…". Как сберечь нервы в родительских чатах
Если в семье один школьник, родители состоят сразу в 2 родительских чатах (с классным руководителем и без), если детей двое – в четырех... Общение в них отнимает массу времени, а онлайн конфликты порой перерастают в реальные драки и даже смерти. Как не тратить время и нервы, и извлекать максимум пользы из родительских чатов?
audio/mpeg
"Вы, мамочка Иванова, как всегда…". Как сберечь нервы в родительских чатах
Если в семье один школьник, родители состоят сразу в 2 родительских чатах (с классным руководителем и без), если детей двое – в четырех... Общение в них отнимает массу времени, а онлайн конфликты порой перерастают в реальные драки и даже смерти. Как не тратить время и нервы, и извлекать максимум пользы из родительских чатов?
audio/mpeg
Чтобы родительские чаты были источником полезной информации, а не раздражения в них нужно ввести несколько простых правил. Что это за правила и как они работают рассказывают эксперты выпуска: кризисный и клинический психолог, медиатор, лектор, тренер, эксперт благотворительной организации "Журавлик" и программы "Травли NET" Мария Зеленова и методист московской школы №1186 Борис Литинский.05:40 Должна дли школа способствовать уважительному общению между родителями08:00 Что делать, если существующий родительский чат неадекватный?10:40 Какие правила должны быть в родительских чатах?11:15 Всего два правила для чатов родительских14:20 "Если родители зацепились, высока вероятность, что это все перенесется и на детей"15:00 Модерация должна быть гибкой16:35 Может ли все общение родителей происходить через учителя?21:05 "Школьная система провоцирует родителей учиться в школе вместо детей"25:50 Меня травят в родительском чате, что делать?33:40 К кому в школьной администрации обращаться, если в чате начался конфликт?Партнер подкаста — образовательная онлайн-платформа "Учи.ру".Эпизоды "Это надолго" обычно выходят по вторникам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, SoundStream и MEGOGO. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Ведущие: Андрей Терешко, Юлия МирейМонтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты во "ВКонтакте", подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене.
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РИА Новости
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96
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общество, школа, дети, подкаст, воспитание детей, аудио, сн_образование, социальный навигатор
11:00 21.09.2021 (обновлено: 11:16 21.09.2021)
 

"Вы, мамочка Иванова, как всегда…". Как сберечь нервы в родительских чатах

Это надолго
"Вы, мамочка Иванова, как всегда…". Как сберечь нервы в родительских чатах
11:00
Читать ria.ru в
Если в семье один школьник, родители состоят сразу в 2 родительских чатах (с классным руководителем и без), если детей двое – в четырех... Общение в них отнимает массу времени, а онлайн конфликты порой перерастают в реальные драки и даже смерти. Как не тратить время и нервы, и извлекать максимум пользы из родительских чатов?
Чтобы родительские чаты были источником полезной информации, а не раздражения в них нужно ввести несколько простых правил. Что это за правила и как они работают рассказывают эксперты выпуска: кризисный и клинический психолог, медиатор, лектор, тренер, эксперт благотворительной организации "Журавлик" и программы "Травли NET" Мария Зеленова и методист московской школы №1186 Борис Литинский.
05:40 Должна дли школа способствовать уважительному общению между родителями
08:00 Что делать, если существующий родительский чат неадекватный?
10:40 Какие правила должны быть в родительских чатах?
11:15 Всего два правила для чатов родительских
14:20 "Если родители зацепились, высока вероятность, что это все перенесется и на детей"
15:00 Модерация должна быть гибкой
16:35 Может ли все общение родителей происходить через учителя?
21:05 "Школьная система провоцирует родителей учиться в школе вместо детей"
25:50 Меня травят в родительском чате, что делать?
33:40 К кому в школьной администрации обращаться, если в чате начался конфликт?
Партнер подкаста — образовательная онлайн-платформа "Учи.ру".
Эпизоды "Это надолго" обычно выходят по вторникам.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, SoundStream и MEGOGO. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________
Ведущие: Андрей Терешко, Юлия Мирей
Монтаж Анастасии Паниоти
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
Слушайте наши подкасты во "ВКонтакте", подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене.
 
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