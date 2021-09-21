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"Вы, мамочка Иванова, как всегда…". Как сберечь нервы в родительских чатах

"Вы, мамочка Иванова, как всегда…". Как сберечь нервы в родительских чатах - РИА Новости, 21.09.2021

"Вы, мамочка Иванова, как всегда…". Как сберечь нервы в родительских чатах

Если в семье один школьник, родители состоят сразу в 2 родительских чатах (с классным руководителем и без), если детей двое – в четырех... Общение в них отнимает массу времени, а онлайн конфликты порой перерастают в реальные драки и даже смерти. Как не тратить время и нервы, и извлекать максимум пользы из родительских чатов?

2021-09-21T11:00

2021-09-21T11:00

2021-09-21T11:16

это надолго

общество

школа

дети

подкаст

воспитание детей

сн_образование

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"Вы, мамочка Иванова, как всегда…". Как сберечь нервы в родительских чатах Если в семье один школьник, родители состоят сразу в 2 родительских чатах (с классным руководителем и без), если детей двое – в четырех... Общение в них отнимает массу времени, а онлайн конфликты порой перерастают в реальные драки и даже смерти. Как не тратить время и нервы, и извлекать максимум пользы из родительских чатов? audio/mpeg

"Вы, мамочка Иванова, как всегда…". Как сберечь нервы в родительских чатах Если в семье один школьник, родители состоят сразу в 2 родительских чатах (с классным руководителем и без), если детей двое – в четырех... Общение в них отнимает массу времени, а онлайн конфликты порой перерастают в реальные драки и даже смерти. Как не тратить время и нервы, и извлекать максимум пользы из родительских чатов? audio/mpeg

Чтобы родительские чаты были источником полезной информации, а не раздражения в них нужно ввести несколько простых правил. Что это за правила и как они работают рассказывают эксперты выпуска: кризисный и клинический психолог, медиатор, лектор, тренер, эксперт благотворительной организации "Журавлик" и программы "Травли NET" Мария Зеленова и методист московской школы №1186 Борис Литинский.05:40 Должна дли школа способствовать уважительному общению между родителями08:00 Что делать, если существующий родительский чат неадекватный?10:40 Какие правила должны быть в родительских чатах?11:15 Всего два правила для чатов родительских14:20 "Если родители зацепились, высока вероятность, что это все перенесется и на детей"15:00 Модерация должна быть гибкой16:35 Может ли все общение родителей происходить через учителя?21:05 "Школьная система провоцирует родителей учиться в школе вместо детей"25:50 Меня травят в родительском чате, что делать?33:40 К кому в школьной администрации обращаться, если в чате начался конфликт?Партнер подкаста — образовательная онлайн-платформа "Учи.ру".Эпизоды "Это надолго" обычно выходят по вторникам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, SoundStream и MEGOGO. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Ведущие: Андрей Терешко, Юлия МирейМонтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты во "ВКонтакте", подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, школа, дети, подкаст, воспитание детей, аудио, сн_образование, социальный навигатор