https://ria.ru/20210921/avtoritet-1751069631.html

Эксперты рассказали, что помогло "Единой России" на выборах

Эксперты рассказали, что помогло "Единой России" на выборах - РИА Новости, 21.09.2021

Эксперты рассказали, что помогло "Единой России" на выборах

Успех "Единой России" на выборах объясняется высоким авторитетом лидеров списков партии, в том числе на Дальнем Востоке - вице-премьера Юрия Трутнева, сообщили... РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T05:10

2021-09-21T05:10

2021-09-21T05:10

выборы в государственную думу

политика

сергей шойгу

юрий трутнев

сергей лавров

анна кузнецова

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ВЛАДИВОСТОК, 21 сен – РИА Новости. Успех "Единой России" на выборах объясняется высоким авторитетом лидеров списков партии, в том числе на Дальнем Востоке - вице-премьера Юрия Трутнева, сообщили РИА Новости опрошенные эксперты.Голосование на думских и других выборах проходило в этом году в России с 17 по 19 сентября. Вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев возглавил список территориальной группы №1 "Единой России", которая объединила фактически все регионы ДФО.Глава общественной организации женщин Приморского края, член регионального общественного регионального штаба по наблюдению за выборами Зинаида Иовкова считает, что Трутнев - важная для жизни ДФО фигура."Партия получила достаточное количество голосов и в Приморье, и на Дальнем Востоке, и России. Люди очень надеются, что многие моменты в их жизни станут лучше. И Трутнев много делает для Дальнего Востока. Например, развивается авиастроительный завод в Комсомольске-на-Амуре, Владивосток – при поддержке Трутнева здесь проводится ВЭФ", - отметила собеседница агентства.По словам председателя Приморской краевой общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Дмитрия Григоровича, серьезным фактором в результатах голосования стал авторитет выдвинутых кандидатов."(Результат) зависит от того, какие кадры выдвигались, какие члены и Госдумы, и Заксобрания. Везде сыграл роль авторитет. Надо больше заниматься подбором кадров, выдвигать тех людей, за которых люди отдадут свои голоса. Я считаю, что результаты выборов правильные", - сказал Григорович РИА Новости.

https://ria.ru/20210921/gosduma-1751069493.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, сергей шойгу, юрий трутнев, сергей лавров, анна кузнецова