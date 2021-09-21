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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210921/avtoritet-1751069631.html
Эксперты рассказали, что помогло "Единой России" на выборах
Эксперты рассказали, что помогло "Единой России" на выборах - РИА Новости, 21.09.2021
Эксперты рассказали, что помогло "Единой России" на выборах
Успех "Единой России" на выборах объясняется высоким авторитетом лидеров списков партии, в том числе на Дальнем Востоке - вице-премьера Юрия Трутнева, сообщили... РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T05:10
2021-09-21T05:10
выборы в государственную думу
политика
сергей шойгу
юрий трутнев
сергей лавров
анна кузнецова
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ВЛАДИВОСТОК, 21 сен – РИА Новости. Успех "Единой России" на выборах объясняется высоким авторитетом лидеров списков партии, в том числе на Дальнем Востоке - вице-премьера Юрия Трутнева, сообщили РИА Новости опрошенные эксперты.Голосование на думских и других выборах проходило в этом году в России с 17 по 19 сентября. Вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев возглавил список территориальной группы №1 "Единой России", которая объединила фактически все регионы ДФО.Глава общественной организации женщин Приморского края, член регионального общественного регионального штаба по наблюдению за выборами Зинаида Иовкова считает, что Трутнев - важная для жизни ДФО фигура."Партия получила достаточное количество голосов и в Приморье, и на Дальнем Востоке, и России. Люди очень надеются, что многие моменты в их жизни станут лучше. И Трутнев много делает для Дальнего Востока. Например, развивается авиастроительный завод в Комсомольске-на-Амуре, Владивосток – при поддержке Трутнева здесь проводится ВЭФ", - отметила собеседница агентства.По словам председателя Приморской краевой общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Дмитрия Григоровича, серьезным фактором в результатах голосования стал авторитет выдвинутых кандидатов."(Результат) зависит от того, какие кадры выдвигались, какие члены и Госдумы, и Заксобрания. Везде сыграл роль авторитет. Надо больше заниматься подбором кадров, выдвигать тех людей, за которых люди отдадут свои голоса. Я считаю, что результаты выборов правильные", - сказал Григорович РИА Новости.
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политика, сергей шойгу, юрий трутнев, сергей лавров, анна кузнецова
05:10 21.09.2021
 
Эксперты рассказали, что помогло "Единой России" на выборах

Эксперты: авторитет лидеров списков ЕР помог партии на выборах

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкЧлены избирательной комиссии подсчитывают бюллетени после закрытия избирательного участка
Члены избирательной комиссии подсчитывают бюллетени после закрытия избирательного участка - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ВЛАДИВОСТОК, 21 сен – РИА Новости. Успех "Единой России" на выборах объясняется высоким авторитетом лидеров списков партии, в том числе на Дальнем Востоке - вице-премьера Юрия Трутнева, сообщили РИА Новости опрошенные эксперты.
Голосование на думских и других выборах проходило в этом году в России с 17 по 19 сентября. Вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев возглавил список территориальной группы №1 "Единой России", которая объединила фактически все регионы ДФО.
Глава общественной организации женщин Приморского края, член регионального общественного регионального штаба по наблюдению за выборами Зинаида Иовкова считает, что Трутнев - важная для жизни ДФО фигура.
"Мне он нравится. Я общалась со всеми представителями президента в округах. Считаю, что и Трутнев, и пятерка, которая возглавляла список "Единой России", – это самые авторитетные люди в РФ: Шойгу, Лавров, Кузнецова. Не поддержать таких людей избиратель не мог", - сообщила Иовкова РИА Новости.
"Партия получила достаточное количество голосов и в Приморье, и на Дальнем Востоке, и России. Люди очень надеются, что многие моменты в их жизни станут лучше. И Трутнев много делает для Дальнего Востока. Например, развивается авиастроительный завод в Комсомольске-на-Амуре, Владивосток – при поддержке Трутнева здесь проводится ВЭФ", - отметила собеседница агентства.
По словам председателя Приморской краевой общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Дмитрия Григоровича, серьезным фактором в результатах голосования стал авторитет выдвинутых кандидатов.
"(Результат) зависит от того, какие кадры выдвигались, какие члены и Госдумы, и Заксобрания. Везде сыграл роль авторитет. Надо больше заниматься подбором кадров, выдвигать тех людей, за которых люди отдадут свои голоса. Я считаю, что результаты выборов правильные", - сказал Григорович РИА Новости.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
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