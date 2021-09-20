https://ria.ru/20210920/zdunov-1750972637.html
Здунов победил на выборах главы Мордовии
Здунов победил на выборах главы Мордовии - РИА Новости, 20.09.2021
Здунов победил на выборах главы Мордовии
Врио руководителя Мордовии Артем Здунов ("Единая Россия") побеждает на выборах главы республики с 78,26% голосов избирателей после обработки 100% протоколов,... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T14:10
2021-09-20T14:10
2021-09-20T14:15
выборы в государственную думу
политика
цик рф
республика мордовия
артем здунов
кпрф
лдпр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585236834_0:279:2910:1916_1920x0_80_0_0_adb685e725fced4bb853923af8579781.jpg
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Врио руководителя Мордовии Артем Здунов ("Единая Россия") побеждает на выборах главы республики с 78,26% голосов избирателей после обработки 100% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.Согласно данным на табло в информцентре ЦИК по итогам обработки 100% протоколов Дмитрий Кузякин (КПРФ) набирает 11,48%, Евгений Тюрин (ЛДПР) - 6,21%, Александр Лемкин (Партия пенсионеров) - 2,64%.Здунов занимает пост врио главы Мордовии с 18 ноября 2020 года.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585236834_146:0:2875:2047_1920x0_80_0_0_ff146491c0b300b8e3f787c5a47fc241.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, цик рф, республика мордовия, артем здунов, кпрф, лдпр
14:10 20.09.2021 (обновлено: 14:15 20.09.2021)
Здунов победил на выборах главы Мордовии
Здунов победил на выборах главы Мордовии, набрав 78,26 процента голосов