https://ria.ru/20210920/zdunov-1750314387.html

Биография Артема Здунова

Биография Артема Здунова - РИА Новости, 20.09.2021

Биография Артема Здунова

Артем Алексеевич Здунов родился 18 мая 1978 года в Казани (Татарстан). РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T14:21

2021-09-20T14:21

2021-09-20T14:21

справки

артем здунов

выборы в государственную думу

республика мордовия

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Артем Алексеевич Здунов родился 18 мая 1978 года в Казани (Татарстан).В 2000 году окончил Казанский финансово-экономический институт (КФЭИ), в 2004 – аспирантуру КФЭИ. В 2011 году окончил магистратуру Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) по специальности "государственно-общественное управление". В 2012, 2016 и 2017 годы в РАНХиГС прошел повышение квалификации по программам "Управление инновационным развитием отраслей и регионов", "Управленческое мастерство: развитие региональных команд" и "Применение гибких методов управления проектами в органах власти РФ". Выпускник первого потока программы подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы. Кандидат экономических наук (2005).С 1996 по 1998 год был заместителем председателя профкома студентов КФЭИ.В 2000-2001 годах работал специалистом по страхованию, внутренним аудитором Открытого акционерного страхового общества (ОАСО) "Промышленная страховая компания".В 2004-2006 годах преподавал на кафедре макроэкономики и экономической теории Казанского финансово-экономического института.С 2006 по 2010 год был заместителем директора по науке Государственного учреждения "Центр перспективных экономических исследований Академии наук Республики Татарстан".С мая 2010 года – заместитель министра экономики, с октября 2014 года – министр экономики республики Татарстан. С 7 февраля 2018 года занимал должность председателя правительства Республики Дагестан. 18 ноября 2020 года Артем Здунов был назначен временно исполняющим обязанности главы Мордовии. По итогам выборов главы Мордовии, состоявшихся 17-19 сентября 2021 года, Артем Здунов одержал победу, набрав 78,26% голосов избирателей. Является победителем конкурса Академии наук Республики Татарстан "Лучший ученый 2009 года".Женат, двое детей.Сумма задекларированного дохода за 2020 год составила 5,015 миллиона рублей. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

справки, артем здунов, республика мордовия