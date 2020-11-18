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https://ria.ru/20201118/zdunov-1585236933.html
Путин сменил глав двух регионов
Путин сменил глав двух регионов
Владимир Путин принял отставку главы Мордовии Владимира Волкова и назначил временно исполняющим его обязанности Артема Здунова, сообщила пресс-служба Кремля. РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T18:49
2020-11-18T22:44
артем здунов
владимир волков (политик)
республика мордовия
владимир путин
политика
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Владимир Путин принял отставку главы Мордовии Владимира Волкова и назначил временно исполняющим его обязанности Артема Здунова, сообщила пресс-служба Кремля.Ранее Волков, руководивший республикой с 2012 года, заявил о намерении покинуть пост. "Нужно давать дорогу молодым", — объяснил он свое решение, поблагодарив жителей Мордовии за доверие и поддержку в начинаниях.Здунов родился в 1978 году в Казани. С октября 2014-го по февраль 2018 года был министром экономики Татарстана, после этого — премьером Республики Дагестан.Вторым указом президент назначил Вячеслава Гладкова (руководитель аппарата правительства Ставропольского края) временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области. Евгений Савченко, возглавлявший регион с 1993 года, объявил 17 сентября об отставке.
https://ria.ru/20201118/zdunov-1585257964.html
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артем здунов, владимир волков (политик), республика мордовия, владимир путин, политика

Путин сменил глав двух регионов

18:49 18.11.2020 (обновлено: 22:44 18.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Владимир Путин принял отставку главы Мордовии Владимира Волкова и назначил временно исполняющим его обязанности Артема Здунова, сообщила пресс-служба Кремля.
Ранее Волков, руководивший республикой с 2012 года, заявил о намерении покинуть пост. "Нужно давать дорогу молодым", — объяснил он свое решение, поблагодарив жителей Мордовии за доверие и поддержку в начинаниях.
Артем Здунов - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
Вчера, 21:35
Биография Артема Здунова
Здунов родился в 1978 году в Казани. С октября 2014-го по февраль 2018 года был министром экономики Татарстана, после этого — премьером Республики Дагестан.
Вторым указом президент назначил Вячеслава Гладкова (руководитель аппарата правительства Ставропольского края) временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области. Евгений Савченко, возглавлявший регион с 1993 года, объявил 17 сентября об отставке.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
9 ноября, 12:19
Песков ответил на вопрос о назначении врио главы Белгородской области
 
Артем ЗдуновВладимир Волков (политик)Республика МордовияВладимир ПутинПолитика
 
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