© РИА Новости / Григорий Сысоев Перейти в фотобанк "Шито белыми нитками": первые аресты дагестанских министров Дагестанский парламент одобрил кандидатуру министра экономики Татарстана Артема Здунова на должность председателя правительства Дагестана, сообщил РИА Новости представитель парламента.

"Врио главы Дагестана Владимир Васильев вчера внес на рассмотрение парламента кандидатуру Артема Здунова. Депутаты на сессии народного собрания рассмотрели и одобрили его кандидатуру на должность председателя правительства Дагестана", — сказал собеседник агентства.