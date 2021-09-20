https://ria.ru/20210920/yakutiya-1750894547.html

ЦИК Якутии рассмотрит заявления о пересчете голосов на выборах в Госдуму

ЦИК Якутии рассмотрит заявления о пересчете голосов на выборах в Госдуму - РИА Новости, 20.09.2021

ЦИК Якутии рассмотрит заявления о пересчете голосов на выборах в Госдуму

ЦИК Якутии в среду рассмотрит заявления партий "Единая Россия" и "Справедливая Россия" о пересчете голосов на выборах в Госдуму в республике, где победу... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T07:30

2021-09-20T07:30

2021-09-20T07:31

выборы в государственную думу

политика

госдума рф

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ЯКУТСК, 20 сен – РИА Новости. ЦИК Якутии в среду рассмотрит заявления партий "Единая Россия" и "Справедливая Россия" о пересчете голосов на выборах в Госдуму в республике, где победу одерживает КПРФ, сообщил председатель центральной избирательной комиссии республики Евгений Федоров на пресс-конференции по итогам выборов.Ранее сообщалось о том, что после обработки 100% протоколов УИК, по данным ЦИК Якутии, в республике на выборах в Госдуму побеждает КПРФ с 35,15% голосов. Партия "Единая Россия" набрала 33,22%, "Новые люди" - 9,87%, "Справедливая Россия – за правду" - 8,19%.Среди кандидатов в Госдуму по одномандатному округу Якутии больше всех голосов набрал кандидат от КПРФ Петр Аммосов - 21,61%, единоросс Петр Черкашин - 20,07%, справедливоросс Федот Тумусов - 19,55%.Явка избирателей составила 51,23%, 337 758 из 659 338.

https://ria.ru/20210920/kazakhstan-1750894400.html

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политика, госдума рф