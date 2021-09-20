07:30 20.09.2021 (обновлено: 07:31 20.09.2021)
ЦИК Якутии рассмотрит заявления о пересчете голосов на выборах в Госдуму
ЦИК Якутии рассмотрит в среду заявления партий о пересчете голосов на выборах в Госдуму
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкЧлены избирательной комиссии подсчитывают бюллетени после закрытия избирательного участка в Екатеринбурге на выборах депутатов Государственной Думы РФ
ЯКУТСК, 20 сен – РИА Новости. ЦИК Якутии в среду рассмотрит заявления партий "Единая Россия" и "Справедливая Россия" о пересчете голосов на выборах в Госдуму в республике, где победу одерживает КПРФ, сообщил председатель центральной избирательной комиссии республики Евгений Федоров на пресс-конференции по итогам выборов.
"Заявления о пересчете голосов от партий "Единая Россия" и "Справедливая Россия" <...> будут рассмотрены в среду", - сказал Федоров.
Ранее сообщалось о том, что после обработки 100% протоколов УИК, по данным ЦИК Якутии, в республике на выборах в Госдуму побеждает КПРФ с 35,15% голосов. Партия "Единая Россия" набрала 33,22%, "Новые люди" - 9,87%, "Справедливая Россия – за правду" - 8,19%.
Среди кандидатов в Госдуму по одномандатному округу Якутии больше всех голосов набрал кандидат от КПРФ Петр Аммосов - 21,61%, единоросс Петр Черкашин - 20,07%, справедливоросс Федот Тумусов - 19,55%.
Явка избирателей составила 51,23%, 337 758 из 659 338.