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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210920/vybory-1751015478.html
Лидер "Яблока" намерен обжаловать результаты выборов в Госдуму
Лидер "Яблока" намерен обжаловать результаты выборов в Госдуму - РИА Новости, 20.09.2021
Лидер "Яблока" намерен обжаловать результаты выборов в Госдуму
"Яблоко" не согласно с результатами выборов и планирует их обжаловать, но участие в голосовании позволило партии заложить основу для команды, заявил лидер... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T17:28
2021-09-20T17:35
выборы в государственную думу
политика
яблоко
выборы в государственную думу
николай рыбаков
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. "Яблоко" не согласно с результатами выборов и планирует их обжаловать, но участие в голосовании позволило партии заложить основу для команды, заявил лидер партии Николай Рыбаков на брифинге, посвященном итогам голосования.Ранее глава ЦИК РФ Элла Памфилова в понедельник в информцентре ЦИК заявила, что выборы состоялись, недействительными признаны 25 тысяч 830 бюллетеней - это незначительный результат в масштабах страны. При этом она подчеркнула, что ни одно из нарушений на выборах не останется без самой жесткой реакции ЦИК."Я сразу хочу поблагодарить людей, которых даже по статистике ЦИК сотни тысяч, но на самом деле – миллионы. Благодаря вашей поддержке нам удалось заложить основу партии и команды. Это нужно было для того, чтобы люди смогли увидеть, какое будущее их ждет вместе с партией "Яблоко", – заявил Рыбаков.Как утверждает лидер партии, нынешние выборы отличаются "высочайшим уровнем фальсификации", были нарушения "всех видов"."Мы будем обжаловать результаты, будем бороться за каждый голос, но сейчас понятно, что перемены, к которым мы стремились, не случились, это очевидно. Мы никуда не уйдем из страны, мы будем работать во имя свободного будущего нашей страны", – подчеркнул Рыбаков.Как заявил председатель федерального политкомитета партии Григорий Явлинский, в бюллетене их записали как иноагентов."Нас записали в бюллетене как иностранных агентов, написали нам такой результат, который им нужен был для иностранного агента", - сказал он.По его словам, "союз" "Единой России" и КПРФ, который получился в результате голосования, продолжит все негативные тенденции, которые наблюдаются последние годы, - "политические репрессии, повышение налогов, подавление среднего класса, агрессивная внешняя политика".
https://ria.ru/20210915/tsik-1750174103.html
https://ria.ru/20210919/zyuganov-1750850681.html
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политика, яблоко, выборы в государственную думу, николай рыбаков
17:28 20.09.2021 (обновлено: 17:35 20.09.2021)
 
Лидер "Яблока" намерен обжаловать результаты выборов в Госдуму

Лидер "Яблока" Рыбаков: мы не согласны с результатами выборов и планируем их обжаловать

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкСъезд партии "Яблоко"
Съезд партии Яблоко - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. "Яблоко" не согласно с результатами выборов и планирует их обжаловать, но участие в голосовании позволило партии заложить основу для команды, заявил лидер партии Николай Рыбаков на брифинге, посвященном итогам голосования.
Ранее глава ЦИК РФ Элла Памфилова в понедельник в информцентре ЦИК заявила, что выборы состоялись, недействительными признаны 25 тысяч 830 бюллетеней - это незначительный результат в масштабах страны. При этом она подчеркнула, что ни одно из нарушений на выборах не останется без самой жесткой реакции ЦИК.
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"Я сразу хочу поблагодарить людей, которых даже по статистике ЦИК сотни тысяч, но на самом деле – миллионы. Благодаря вашей поддержке нам удалось заложить основу партии и команды. Это нужно было для того, чтобы люди смогли увидеть, какое будущее их ждет вместе с партией "Яблоко", – заявил Рыбаков.
Как утверждает лидер партии, нынешние выборы отличаются "высочайшим уровнем фальсификации", были нарушения "всех видов".
"Мы будем обжаловать результаты, будем бороться за каждый голос, но сейчас понятно, что перемены, к которым мы стремились, не случились, это очевидно. Мы никуда не уйдем из страны, мы будем работать во имя свободного будущего нашей страны", – подчеркнул Рыбаков.
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Как заявил председатель федерального политкомитета партии Григорий Явлинский, в бюллетене их записали как иноагентов.
"Нас записали в бюллетене как иностранных агентов, написали нам такой результат, который им нужен был для иностранного агента", - сказал он.
По его словам, "союз" "Единой России" и КПРФ, который получился в результате голосования, продолжит все негативные тенденции, которые наблюдаются последние годы, - "политические репрессии, повышение налогов, подавление среднего класса, агрессивная внешняя политика".
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Выборы в Государственную думуПолитикаЯблокоВыборы в Государственную думуНиколай Рыбаков
 
 
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