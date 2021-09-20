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Итоги голосования планируют подвести в пятницу

Итоги голосования планируют подвести в пятницу - РИА Новости, 20.09.2021

Итоги голосования планируют подвести в пятницу

Окончательные итоги голосования на выборах в Госдуму подведут в пятницу, заявила глава ЦИК Элла Памфилова. РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T15:22

2021-09-20T15:22

2021-09-20T16:34

выборы в государственную думу

политика

госдума рф

россия

элла памфилова

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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Окончательные итоги голосования на выборах в Госдуму подведут в пятницу, заявила глава ЦИК Элла Памфилова."Я пока никого не поздравляю, пока официально мы не подведем итоги окончательные", — сказала она.По ее словам, явка составила 51,68 процента. "Мы видим серьезное отличие от аналогичной кампании, которая была пять лет назад. Это и расширение политического разнообразия. Уже можно предположить, что проходят не четыре, а пять партий. Кроме того, помимо самовыдвиженцев, по одномандатным округам проходят представители еще трех партий в личном качестве. В общей сложности в Думе будут представители от восьми партий: пяти парламентских, трех непарламентских", — добавила она.Ранее ЦИК опубликовал результаты обработки 99 процентов протоколов УИК. С 49,82% голосов лидирует "Единая Россия", второе место досталось КПРФ — 19,00%, на третьей строчке идет ЛДПР с 7,49%. Также пятипроцентный барьер удалось преодолеть партиям "Справедливая Россия — За правду" (7,42%) и "Новые люди" (5,35%).Помимо этого, "Единая Россия" сохраняет первенство в 199 одномандатных округах. КПРФ удалось вырваться вперед в девяти округах, "Справедливой России — За правду" — в восьми. От ЛДПР, "Родины", "Гражданской платформы" и Партии Роста в Госдуму, предварительно, проходит по одному представителю из одномандатных округов.Среди самовыдвиженцев лидируют пять кандидатов.Госдума избирается на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.Федеральные списки кандидатов в нижнюю палату парламента зарегистрировали 14 объединений. Согласно жеребьевке, в бюллетене они располагались в следующем порядке: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия — За правду", "Яблоко", Партия Роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, госдума рф, россия, элла памфилова