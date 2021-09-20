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ЦИК обработал 99 процентов протоколов на выборах в Госдуму

ЦИК обработал 99 процентов протоколов на выборах в Госдуму - РИА Новости, 20.09.2021

ЦИК обработал 99 процентов протоколов на выборах в Госдуму

Партия "Единая Россия" сохраняет лидерство на выборах в Госдуму с 49,82%, КПРФ - вторая с 19,00%, ЛДПР – на третьем месте с 7,49% по результатам обработки 99%... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T13:58

2021-09-20T13:58

2021-09-20T14:04

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политика

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" сохраняет лидерство на выборах в Госдуму с 49,82%, КПРФ - вторая с 19,00%, ЛДПР – на третьем месте с 7,49% по результатам обработки 99% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК.В пятерку лидеров, по предварительным данным, попадает партия "Справедливая Россия —за правду" - 7,42%, "Новые люди"- 5,35% .Таким образом, предварительно, в Госдуму проходят пять партий, преодолевая электоральный барьер в 5%.Кандидаты от "Единой России" сохраняют первенство в 199 одномандатных округах на выборах в Госдуму, кандидаты от КПРФ - в девяти, от "Справедливой России – За правду" - в восьми, следует из данных ЦИК после обработки более 99% протоколов УИК.По данным ЦИК, у ЛДПР, "Родины", Гражданской платформы и Партии Роста также по одному кандидату-лидеру по итогам обработки 99,1% протоколов.На выборах в Госдуму в 2016 году "Единая Россия" получила 203 места по одномандатным округам, КПРФ и "Справедливая Россия" - по семь, ЛДПР - пять.Среди самовыдвиженцев лидируют пять кандидатов.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, госдума рф, выборы в государственную думу, единая россия, яблоко, кпрф, лдпр, россия, партия "новые люди", партия "справедливая россия - за правду"