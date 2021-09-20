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Избирком рассказал о явке на выборы в Петербурге

Избирком рассказал о явке на выборы в Петербурге - РИА Новости, 20.09.2021

Избирком рассказал о явке на выборы в Петербурге

Явка на выборах в Государственную Думу в Петербурге составила 37,35%, в Законодательное собрание –35,52%, сообщил журналистам член Санкт-Петербургской... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T12:16

2021-09-20T12:16

2021-09-20T12:29

выборы в государственную думу

политика

санкт-петербург

госдума рф

выборы в государственную думу

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 сен - РИА Новости. Явка на выборах в Государственную Думу в Петербурге составила 37,35%, в Законодательное собрание –35,52%, сообщил журналистам член Санкт-Петербургской избирательной комиссии Юрий Кузьмин.По его словам, по выборам в Госдуму обработано 85,74% протоколов, в городской парламент - 86,61%.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходило в этом году с 17 по 19 сентября. В Петербурге в эти дни выбирают депутатов Государственной думы и депутатов Законодательного собрания города.Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур. Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Среди них: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За правду", "Яблоко", Партия роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.

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политика, санкт-петербург, госдума рф, выборы в государственную думу