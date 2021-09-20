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Зюганов назвал результат КПРФ на выборах "весьма успешным"

Зюганов назвал результат КПРФ на выборах "весьма успешным" - РИА Новости, 20.09.2021

Зюганов назвал результат КПРФ на выборах "весьма успешным"

КПРФ вместе с народно-патриотическими силами весьма успешно выступила на прошедших выборах в России, заявил в понедельник лидер КПРФ Геннадий Зюганов. РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T12:10

2021-09-20T12:10

2021-09-20T13:52

выборы в государственную думу

политика

выборы в государственную думу

геннадий зюганов

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кпрф

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. КПРФ вместе с народно-патриотическими силами весьма успешно выступила на прошедших выборах в России, заявил в понедельник лидер КПРФ Геннадий Зюганов."Компартия России вместе с народно-патриотическими силами весьма успешно выступила на этих выборах", - сказал Зюганов на пресс-конференции.Председатель ЦК КПРФ связал это с тем, что партия представила "полноценную программу, бюджет развития и 12 ключевых законов, которые помогут стране выбраться из системного кризиса"."Нас услышала, прежде всего, глубинная Россия, которая не только откликнулась на наши призывы, но и дружно пришла 19-го (сентября голосовать)", - сказал политик.Он особо отметил высокие результаты КПРФ, полученные на Дальнем Востоке и в Сибири. "Ветер свободы, ветер возрождения страны сегодня дует с востока", - заявил Зюганов.По его словам, в восточных регионах страны народно-патриотические силы особенно сильно сумели сплотиться и создать все условия для поддержки общих кандидатов, выдвинутых КПРФ.Голосование на думских и иных выборах проходило в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.

https://ria.ru/20210919/kprf-1750835964.html

https://ria.ru/20210920/yakutiya-1750879043.html

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политика, выборы в государственную думу, геннадий зюганов, госдума рф, кпрф, россия