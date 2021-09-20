https://ria.ru/20210920/vybory-1750931764.html

"Единая Россия" побеждает на выборах в Госдуму в Ингушетии

"Единая Россия" побеждает на выборах в Госдуму в Ингушетии - РИА Новости, 20.09.2021

"Единая Россия" побеждает на выборах в Госдуму в Ингушетии

Партия "Единая Россия" побеждает на выборах в Госдуму в Ингушетии, набрав более 85% голосов избирателей, сообщили РИА Новости в региональном избиркоме по итогам РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T11:32

2021-09-20T11:32

2021-09-20T12:29

выборы в государственную думу

политика

единая россия

госдума рф

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НАЛЬЧИК, 20 сен – РИА Новости. Партия "Единая Россия" побеждает на выборах в Госдуму в Ингушетии, набрав более 85% голосов избирателей, сообщили РИА Новости в региональном избиркоме по итогам обработки 100% протоколов."После обработки 100% бюллетеней на выборах в Госдуму в республике "Единая Россия" набрала 85,18%, "Справедливая Россия" - 5,13%", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что остальные партии не преодолели пятипроцентный барьер."Явка на выборах составила 84,06%, всего проголосовало 197 264 человека", - отметил представитель избиркома.Он также сообщил, что на выборах в Госдуму по одномандатному избирательному округу также победил представитель "Единой России" Муслим Татриев, набравший 71,99% голосов избирателей.Голосование на думских и иных выборах проходило в этом году с 17 по 19 сентября. В Ингушетии наряду с депутатами Госдумы выбирали депутатов республиканского парламента.

https://ria.ru/20210920/vybory-1750933235.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210920/kadyrov-1750929124.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, единая россия, госдума рф