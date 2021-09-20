https://ria.ru/20210920/vybory-1750921649.html

"Единая Россия" побеждает на выборах в Госдуму в Приамурье

"Единая Россия" побеждает на выборах в Госдуму в Приамурье - РИА Новости, 20.09.2021

"Единая Россия" побеждает на выборах в Госдуму в Приамурье

"Единая Россия" побеждает на выборах в Государственную думу РФ в Приамурье после обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий и набирает 34,32%... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T10:46

2021-09-20T10:46

2021-09-20T10:55

выборы в государственную думу

политика

единая россия

госдума рф

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 сен – РИА Новости. "Единая Россия" побеждает на выборах в Государственную думу РФ в Приамурье после обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий и набирает 34,32% голосов избирателей, сообщает областной избирком."В Амурской области лидирует "Единая Россия", которая набрала 34,32% голосов избирателей, на втором месте КПРФ, она получила 26,55%, на третьем – ЛДПР, ее поддержали 14,17% избирателей. "Новые люди" смогли набрать 7,04% голосов избирателей, а "Справедливая Россия" - 5,54%. Остальные партии получили менее 10% голосов", - сообщает избирком Амурской области.В нижнюю палату российского парламента пытались попасть семь кандидатов, как следует из сообщения местного избиркома, единоросс Вячеслав Логинов набрал 32,15% голосов, коммунист Роман Кобызов получил 19,83%, Андрей Кузьмин от ЛДПР – 12,25%, а Геннадий Гамза от партии "Коммунисты России" - 11,25%, остальные получили менее 10% голосов избирателей.Голосование на думских и иных выборах проходило в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьёвке, в бюллетене они располагались в следующем порядке: КПРФ, "Зелёные", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За Правду", "Яблоко", "Партия Роста", Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и "Партия пенсионеров".

https://ria.ru/20210920/vybory-1750921048.html

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политика, единая россия, госдума рф