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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210920/vybory-1750909905.html
ЕР лидирует на выборах в Госдуму в Калининградской области
ЕР лидирует на выборах в Госдуму в Калининградской области - РИА Новости, 20.09.2021
ЕР лидирует на выборах в Госдуму в Калининградской области
"Единая Россия" остается в лидерах на выборах в Государственную Думу в Калининградской области после обработки 70% протоколов, набрав больше 40% голосов... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T09:53
2021-09-20T09:53
выборы в государственную думу
политика
калининград
молдавия
андрей колесников
госдума рф
кпрф
россия
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КАЛИНИНГРАД, 20 сен - РИА Новости. "Единая Россия" остается в лидерах на выборах в Государственную Думу в Калининградской области после обработки 70% протоколов, набрав больше 40% голосов избирателей, сообщила глава калининградской областной избирательной комиссии Инесса Винярская."На данный момент у нас очень активно идет обработка итогов голосования. У нас почти 70% протоколов по выборам в Государственную Думу уже обработаны... На первом месте - политическая партия "Единая Россия", получившая 89 тысяч голосов - почти 40%, на втором месте - КПРФ - 21%", - сказала Винярская в эфире ГТРК "Калининград".Она отметила, что в Калининградской области выборы в Госдуму проходили и по двум одномандатным округам. По итогам обработки 70% протоколов по 97-му округу лидером стал Андрей Колесник, выдвинутый партией "Единая Россия", за него проголосовали 38% избирателей. На втором месте - Максим Булка, выдвинутый КПРФ. По 98-му округу, согласно предварительным данным, наибольшее количество голосов набрала также представляющая "Единую Россию" спикер калининградской областной думы Марина Оргеева с 38% голосов. На втором месте - Дарья Анучина, выдвинутая КПРФ.Сообщалось, что калининградская избирательная комиссия учтет на выборах в Госдуму голоса граждан РФ из Греции, Молдавии и Таджикистана. Для проведения выборов в Греции открыты два участка, по шесть - в Таджикистане и Молдавии (часть из них расположена на территории непризнанного Приднестровья).Голосование на думских и других выборах проходило в этом году в России с 17 по 19 сентября. Кроме депутатов Госдумы, жители Калининградской области выбирали депутатов областной думы и окружных советов в восьми муниципальных образованиях, в том числе в Калининграде.
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политика, калининград, молдавия, андрей колесников, госдума рф, кпрф, россия
09:53 20.09.2021
 
ЕР лидирует на выборах в Госдуму в Калининградской области

ЕР лидирует на выборах в Калининградской области после обработки 70% протоколов

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСортировка бюллетеней во время подсчета голосов
Сортировка бюллетеней во время подсчета голосов - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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КАЛИНИНГРАД, 20 сен - РИА Новости. "Единая Россия" остается в лидерах на выборах в Государственную Думу в Калининградской области после обработки 70% протоколов, набрав больше 40% голосов избирателей, сообщила глава калининградской областной избирательной комиссии Инесса Винярская.
"На данный момент у нас очень активно идет обработка итогов голосования. У нас почти 70% протоколов по выборам в Государственную Думу уже обработаны... На первом месте - политическая партия "Единая Россия", получившая 89 тысяч голосов - почти 40%, на втором месте - КПРФ - 21%", - сказала Винярская в эфире ГТРК "Калининград".
Выборы в Государственную думу — 2021
18 июня, 14:29Инфографика
Выборы в Государственную думу — 2021
Инфографика
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Она отметила, что в Калининградской области выборы в Госдуму проходили и по двум одномандатным округам. По итогам обработки 70% протоколов по 97-му округу лидером стал Андрей Колесник, выдвинутый партией "Единая Россия", за него проголосовали 38% избирателей. На втором месте - Максим Булка, выдвинутый КПРФ. По 98-му округу, согласно предварительным данным, наибольшее количество голосов набрала также представляющая "Единую Россию" спикер калининградской областной думы Марина Оргеева с 38% голосов. На втором месте - Дарья Анучина, выдвинутая КПРФ.
Сообщалось, что калининградская избирательная комиссия учтет на выборах в Госдуму голоса граждан РФ из Греции, Молдавии и Таджикистана. Для проведения выборов в Греции открыты два участка, по шесть - в Таджикистане и Молдавии (часть из них расположена на территории непризнанного Приднестровья).
Голосование на думских и других выборах проходило в этом году в России с 17 по 19 сентября. Кроме депутатов Госдумы, жители Калининградской области выбирали депутатов областной думы и окружных советов в восьми муниципальных образованиях, в том числе в Калининграде.
 
Выборы в Государственную думуПолитикаКалининградМолдавияАндрей КолесниковГосдума РФКПРФРоссия
 
 
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