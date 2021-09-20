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ЕР лидирует на выборах в Госдуму в Калининградской области

ЕР лидирует на выборах в Госдуму в Калининградской области - РИА Новости, 20.09.2021

ЕР лидирует на выборах в Госдуму в Калининградской области

"Единая Россия" остается в лидерах на выборах в Государственную Думу в Калининградской области после обработки 70% протоколов, набрав больше 40% голосов... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T09:53

2021-09-20T09:53

2021-09-20T09:53

выборы в государственную думу

политика

калининград

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андрей колесников

госдума рф

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россия

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КАЛИНИНГРАД, 20 сен - РИА Новости. "Единая Россия" остается в лидерах на выборах в Государственную Думу в Калининградской области после обработки 70% протоколов, набрав больше 40% голосов избирателей, сообщила глава калининградской областной избирательной комиссии Инесса Винярская."На данный момент у нас очень активно идет обработка итогов голосования. У нас почти 70% протоколов по выборам в Государственную Думу уже обработаны... На первом месте - политическая партия "Единая Россия", получившая 89 тысяч голосов - почти 40%, на втором месте - КПРФ - 21%", - сказала Винярская в эфире ГТРК "Калининград".Она отметила, что в Калининградской области выборы в Госдуму проходили и по двум одномандатным округам. По итогам обработки 70% протоколов по 97-му округу лидером стал Андрей Колесник, выдвинутый партией "Единая Россия", за него проголосовали 38% избирателей. На втором месте - Максим Булка, выдвинутый КПРФ. По 98-му округу, согласно предварительным данным, наибольшее количество голосов набрала также представляющая "Единую Россию" спикер калининградской областной думы Марина Оргеева с 38% голосов. На втором месте - Дарья Анучина, выдвинутая КПРФ.Сообщалось, что калининградская избирательная комиссия учтет на выборах в Госдуму голоса граждан РФ из Греции, Молдавии и Таджикистана. Для проведения выборов в Греции открыты два участка, по шесть - в Таджикистане и Молдавии (часть из них расположена на территории непризнанного Приднестровья).Голосование на думских и других выборах проходило в этом году в России с 17 по 19 сентября. Кроме депутатов Госдумы, жители Калининградской области выбирали депутатов областной думы и окружных советов в восьми муниципальных образованиях, в том числе в Калининграде.

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политика, калининград, молдавия, андрей колесников, госдума рф, кпрф, россия