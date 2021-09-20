https://ria.ru/20210920/vybory-1750891457.html

Елена Кац и Владимир Рыжков лидируют на довыборах в Мосгордуму

Елена Кац и Владимир Рыжков лидируют на довыборах в Мосгордуму - РИА Новости, 20.09.2021

Елена Кац и Владимир Рыжков лидируют на довыборах в Мосгордуму

Врач Елена Кац и член Общественной палаты Москвы Владимир Рыжков лидируют на довыборах в Мосгордуму после обработки почти половины протоколов, следует из данных РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T06:12

2021-09-20T06:12

2021-09-20T06:15

выборы в государственную думу

политика

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владимир рыжков

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олег шереметьев

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Врач Елена Кац и член Общественной палаты Москвы Владимир Рыжков лидируют на довыборах в Мосгордуму после обработки почти половины протоколов, следует из данных на экранах в столичном штабе по наблюдению за выборами.В 19-м округе (Новогиреево, части районов Вешняки и Ивановское), где обработаны 30,3% протоколов, лидирует Кац от "Единой России", на втором месте - самовыдвиженец Петр Карманов. В 37-м округе (Академический, Гагаринский, Ломоносовский, часть района Проспект Вернадского) обработаны 65,2% протоколов, лидирует Рыжков от "Яблока", на втором месте - Дарья Багина от КПРФ.Места в Мосгордуме стали вакантными после смерти вице-спикера Николая Губенко и лишения статуса депутата Олега Шереметьева, осужденного за мошенничество в особо крупном размере.Выборы в Госдуму прошли 17-19 сентября, одновременно с ними - региональные и муниципальные. Дистанционное электронное голосование прошло в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях, а также в Севастополе.Общее число онлайн-избирателей на довыборах в Мосгордуму составляло 78 243 человек.

https://ria.ru/20210920/vybory-1750891347.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, москва, владимир рыжков, московская городская дума, госдума рф, олег шереметьев