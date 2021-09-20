https://ria.ru/20210920/vybory-1750891457.html
Елена Кац и Владимир Рыжков лидируют на довыборах в Мосгордуму
Елена Кац и Владимир Рыжков лидируют на довыборах в Мосгордуму - РИА Новости, 20.09.2021
Елена Кац и Владимир Рыжков лидируют на довыборах в Мосгордуму
Врач Елена Кац и член Общественной палаты Москвы Владимир Рыжков лидируют на довыборах в Мосгордуму после обработки почти половины протоколов, следует из данных РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T06:12
2021-09-20T06:12
2021-09-20T06:15
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владимир рыжков
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Врач Елена Кац и член Общественной палаты Москвы Владимир Рыжков лидируют на довыборах в Мосгордуму после обработки почти половины протоколов, следует из данных на экранах в столичном штабе по наблюдению за выборами.В 19-м округе (Новогиреево, части районов Вешняки и Ивановское), где обработаны 30,3% протоколов, лидирует Кац от "Единой России", на втором месте - самовыдвиженец Петр Карманов. В 37-м округе (Академический, Гагаринский, Ломоносовский, часть района Проспект Вернадского) обработаны 65,2% протоколов, лидирует Рыжков от "Яблока", на втором месте - Дарья Багина от КПРФ.Места в Мосгордуме стали вакантными после смерти вице-спикера Николая Губенко и лишения статуса депутата Олега Шереметьева, осужденного за мошенничество в особо крупном размере.Выборы в Госдуму прошли 17-19 сентября, одновременно с ними - региональные и муниципальные. Дистанционное электронное голосование прошло в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях, а также в Севастополе.Общее число онлайн-избирателей на довыборах в Мосгордуму составляло 78 243 человек.
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политика, москва, владимир рыжков, московская городская дума, госдума рф, олег шереметьев
06:12 20.09.2021 (обновлено: 06:15 20.09.2021)
Елена Кац и Владимир Рыжков лидируют на довыборах в Мосгордуму
Врач Елена Кац и член Общественной палаты Москвы Рыжков лидируют на довыборах в Мосгордуму