https://ria.ru/20210920/vybory-1750883573.html

"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Петербурге с 43,24 процента

"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Петербурге с 43,24 процента - РИА Новости, 20.09.2021

"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Петербурге с 43,24 процента

"Единая Россия" лидирует с 43,24% на выборах депутатов Госдумы после обработки 2,92% протоколов, следует из первых данных ЦИК. РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T03:03

2021-09-20T03:03

2021-09-20T03:03

выборы в государственную думу

политика

санкт-петербург

госдума рф

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МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. "Единая Россия" лидирует с 43,24% на выборах депутатов Госдумы после обработки 2,92% протоколов, следует из первых данных ЦИК."Единая Россия" получила 43,24%, КПРФ – 14,07%, "Справедливая Россия - За правду" - 8,66%, "Яблоко" - 6,84%, "Новые люди" - 6,16%, ЛДПР – 6,14%.Голосование на думских и иных выборах проходило в этом году с 17 по 19 сентября. В Петербурге в эти дни выбирали депутатов Государственной думы и депутатов Законодательного собрания города.В Петербурге явка на выборах в Госдуму, по данным на 18.00 часов, составила 33,6%, в Законодательное собрание — 31,35%.Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур. Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они будут располагаться в следующем порядке: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За правду", "Яблоко", Партия роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.

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политика, санкт-петербург, госдума рф