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Третьяк победил на выборах по одномандатному округу в Ульяновской области
Третьяк победил на выборах по одномандатному округу в Ульяновской области - РИА Новости, 20.09.2021
Третьяк победил на выборах по одномандатному округу в Ульяновской области
Член комитета Госдумы по охране здоровья, знаменитый хоккеист Владислав Третьяк побеждает на выборах депутатов ГД по одномандатному округу в Ульяновской области РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T10:04
2021-09-20T10:04
2021-09-20T10:20
выборы в государственную думу
политика
ульяновская область
единая россия
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владимир кононов
владислав третьяк
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САМАРА, 20 сен - РИА Новости. Член комитета Госдумы по охране здоровья, знаменитый хоккеист Владислав Третьяк побеждает на выборах депутатов ГД по одномандатному округу в Ульяновской области с 47,84% голосов после обработки 100% протоколов, сообщили РИА Новости в избиркоме региона."К 10.00 (9.00 мск) 100% протоколов обработано. В 188 округе, по предварительным данным, лидирует Владислав Третьяк (ЕР) – 47,84%, у Айрата Гибатдинова (КПРФ) - 19,47%", - сказала собеседница агентства.Она добавила, что в 187 округе также побеждает представитель "Единой России" Владимир Кононов (28,91%), у Виталия Кузина из КПРФ 24,14%.
ульяновская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, ульяновская область, единая россия, госдума рф, кпрф, владимир кононов, владислав третьяк
10:04 20.09.2021 (обновлено: 10:20 20.09.2021)
Третьяк победил на выборах по одномандатному округу в Ульяновской области
Третьяк победил на выборах по одномандатному округу в Ульяновской области, набрав 47,84%