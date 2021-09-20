https://ria.ru/20210920/tretyak-1750912568.html

Третьяк победил на выборах по одномандатному округу в Ульяновской области

Третьяк победил на выборах по одномандатному округу в Ульяновской области - РИА Новости, 20.09.2021

Третьяк победил на выборах по одномандатному округу в Ульяновской области

Член комитета Госдумы по охране здоровья, знаменитый хоккеист Владислав Третьяк побеждает на выборах депутатов ГД по одномандатному округу в Ульяновской области РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T10:04

2021-09-20T10:04

2021-09-20T10:20

выборы в государственную думу

политика

ульяновская область

единая россия

госдума рф

кпрф

владимир кононов

владислав третьяк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589713456_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_326ef79dfc76d57588c46c5751929ad7.jpg

САМАРА, 20 сен - РИА Новости. Член комитета Госдумы по охране здоровья, знаменитый хоккеист Владислав Третьяк побеждает на выборах депутатов ГД по одномандатному округу в Ульяновской области с 47,84% голосов после обработки 100% протоколов, сообщили РИА Новости в избиркоме региона."К 10.00 (9.00 мск) 100% протоколов обработано. В 188 округе, по предварительным данным, лидирует Владислав Третьяк (ЕР) – 47,84%, у Айрата Гибатдинова (КПРФ) - 19,47%", - сказала собеседница агентства.Она добавила, что в 187 округе также побеждает представитель "Единой России" Владимир Кононов (28,91%), у Виталия Кузина из КПРФ 24,14%.

ульяновская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, ульяновская область, единая россия, госдума рф, кпрф, владимир кононов, владислав третьяк