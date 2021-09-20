https://ria.ru/20210920/rossiya-1750893836.html

Власть над Россией доверена новым силам

Власть над Россией доверена новым силам - РИА Новости, 20.09.2021

Власть над Россией доверена новым силам

Главный итог парламентских выборов — в Госдуме будет очень много новых людей. Но не потому, что созданная в прошлом году одноименная партия неожиданно... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T08:00

2021-09-20T08:00

2021-09-20T09:10

выборы в государственную думу

политика

авторы

единая россия

госдума рф

справедливая россия

кпрф

россия

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Главный итог парламентских выборов — в Госдуме будет очень много новых людей. Но не потому, что созданная в прошлом году одноименная партия неожиданно преодолела пятипроцентный барьер, а потому, что представительство "Единой России" обновится практически наполовину.У "Новых людей" будет небольшая фракция, примерно 15 депутатов, а вот единороссы обеспечили себе от 315 до 320 мест. То есть сохранили конституционное большинство, пусть и потеряв почти девять процентов по партспискам (набрав 45 процентов против 54 в 2016-м), но проведя более 190 депутатов по одномандатным округам (а это уже около 85 процентов от всех избираемых по округам).И больше половины этой огромной фракции — новые люди в парламенте. Конечно, обновятся и фракции других парламентских партий, так что в целом это действительно будет новый парламент.Восьмая Госдума стала более левой, хотя само классическое разделение на левых и правых уже давно устарело. Партии социалистической ориентации (а к ним можно отнести как минимум четыре) получили в сумме около трети голосов, то есть в полтора раза больше, чем на прошлых выборах. КПРФ набирает больше 20 процентов, превзойдя свой лучший результат в этом веке (19 процентов на выборах десять лет назад), но не дотянув до своего исторического рекорда (24 процента в 1999-м).Рост левого электората не стал неожиданным — все опросы последних лет свидетельствуют о полевении российского общества. Причем число сторонников социалистической модели (что под этим подразумевается, вопрос отдельный) значительно, практически вдвое больше, чем проголосовало за коммунистов и социалистов из "Справедливой России". Просто многие из них отдали голоса "Единой России" или не пошли на выборы (при этом сейчас явка оказалась даже чуть выше, чем на прошлых выборах, — участвовало около половины избирателей).Нет, левый избиратель голосовал за ЕР не под дулом пистолета, а потому что и в этой партии есть значительная левая составляющая. Да, ведь ЕР продвигает путинскую повестку, закрепленную в том числе и в прошлогодних социальных поправках в Конституцию. И не только в них: курс на социальную справедливость (через рост налоговой нагрузки) уже чувствуют на себе и крупнейшие экспортноориентированные компании.Путин никогда не говорил о том, что считает нынешний социально-экономический строй справедливым, вечным и единственно верным для России, просто он уверен, что для сохранения внутренней стабильности страны (даже риск потери которой в наших условиях абсолютно недопустим) его нужно менять эволюционным, а не революционным путем.Полевевшая пятипартийная Дума станет и более влиятельной благодаря все тем же прошлогодним поправкам в основной закон. Она будет утверждать министров и вице-премьеров, то есть ее влияние на исполнительную власть вырастет, как и ответственность правительства перед парламентом. Чем профессиональней будут обе стороны, тем грамотней будут принимаемые ими решения и эффективнее работа. Совместная работа — невзирая ни на какие партийные различия внутри того же парламента. Потому что есть общенациональные интересы, да и выборы в конце концов проводятся не для партий, а для формирования высшего органа представительной и законодательной власти.Госдума должна представлять интересы всех избирателей — да, через политические партии, но те в данном случае лишь удобный (или не очень) формат передачи общественного мнения и настроения различных частей нашего общества. Такого разного, но при этом практически единого в фундаментальных ценностях и принципах, среди которых важнейшее место занимает солидарность (есть куда более точное слово — "соборность", но его, увы, уже далеко не все понимают) и справедливость. И ответственности — за свою страну и свой народ. Что абсолютно обязательно для депутатов Государственной думы, вне зависимости от их партийной принадлежности.

https://ria.ru/20210920/vybory-1750891769.html

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Петр Акопов https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg

политика, авторы, единая россия, госдума рф, справедливая россия, кпрф, россия, партия "новые люди"