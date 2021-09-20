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Семьи погибших при стрельбе в Перми получат миллион рублей от вуза
Семьи погибших при стрельбе в Перми получат миллион рублей от вуза - РИА Новости, 20.09.2021
Семьи погибших при стрельбе в Перми получат миллион рублей от вуза
Семьи погибших в результате стрельбы в Пермском государственном университете дополнительно получат от вуза по 1 миллиону рублей, заявил министр науки и высшего... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T18:59
2021-09-20T18:59
2021-09-20T18:59
происшествия
пермский край
валерий фальков
россия
стрельба в пермском госуниверситете
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Семьи погибших в результате стрельбы в Пермском государственном университете дополнительно получат от вуза по 1 миллиону рублей, заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.По информации Следственного комитета РФ, в понедельник утром студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, шесть человек были убиты, 28 пострадали. Подозреваемый оказал сопротивление правоохранителям при задержании и был ранен.Как сообщается в Telegram-канале Минобрнауки, глава ведомства посетил Пермскую краевую клиническую больницу, где находятся пострадавшие."Семьям погибших вуз выделит дополнительно миллион рублей, пострадавшим – 500 тысяч", - заявил Фальков, которого цитирует канал министерства.Ранее в пресс-службе администрации губернатора региона сообщили, что власти Пермского края выделят семьям погибших по 1 миллиону рублей, раненым – по 500 тысяч рублей.
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происшествия, пермский край, валерий фальков, россия, стрельба в пермском госуниверситете
Семьи погибших при стрельбе в Перми получат миллион рублей от вуза
Фальков: семьи погибших при стрельбе в Перми дополнительно получат от вуза миллион рублей