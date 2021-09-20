https://ria.ru/20210920/perm-1751034545.html

Семьи погибших при стрельбе в Перми получат миллион рублей от вуза

Семьи погибших при стрельбе в Перми получат миллион рублей от вуза - РИА Новости, 20.09.2021

Семьи погибших при стрельбе в Перми получат миллион рублей от вуза

Семьи погибших в результате стрельбы в Пермском государственном университете дополнительно получат от вуза по 1 миллиону рублей, заявил министр науки и высшего... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T18:59

2021-09-20T18:59

2021-09-20T18:59

происшествия

пермский край

валерий фальков

россия

стрельба в пермском госуниверситете

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/14/1750963479_10:0:3594:2016_1920x0_80_0_0_0e94541594fa62c73b0b5099a58cf522.jpg

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Семьи погибших в результате стрельбы в Пермском государственном университете дополнительно получат от вуза по 1 миллиону рублей, заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.По информации Следственного комитета РФ, в понедельник утром студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, шесть человек были убиты, 28 пострадали. Подозреваемый оказал сопротивление правоохранителям при задержании и был ранен.Как сообщается в Telegram-канале Минобрнауки, глава ведомства посетил Пермскую краевую клиническую больницу, где находятся пострадавшие."Семьям погибших вуз выделит дополнительно миллион рублей, пострадавшим – 500 тысяч", - заявил Фальков, которого цитирует канал министерства.Ранее в пресс-службе администрации губернатора региона сообщили, что власти Пермского края выделят семьям погибших по 1 миллиону рублей, раненым – по 500 тысяч рублей.

https://ria.ru/20210920/strelba-1750997679.html

https://ria.ru/20210920/strelba-1750976577.html

пермский край

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, пермский край, валерий фальков, россия, стрельба в пермском госуниверситете