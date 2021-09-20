https://ria.ru/20210920/kprf-1751054287.html

В Москве прошла несогласованная акция КПРФ

В Москве прошла несогласованная акция КПРФ - РИА Новости, 20.09.2021

В Москве прошла несогласованная акция КПРФ

КПРФ провела несогласованную акцию протеста против результатов выборов в Госдуму на Пушкинской площади в Москве, задержанных нет, передаёт корреспондент РИА... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T21:49

2021-09-20T21:49

2021-09-20T22:13

выборы в государственную думу

политика

москва

госдума рф

кпрф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/09/14/1751041587_0:147:3117:1900_1920x0_80_0_0_05f3f651686f4dc054663a3a5d7659f8.jpg

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. КПРФ провела несогласованную акцию протеста против результатов выборов в Госдуму на Пушкинской площади в Москве, задержанных нет, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.Акция началась около 19.00 и продолжалась около двух часов, на ней выступали представители КПРФ, в том числе депутаты и не прошедшие в парламент кандидаты, которые повторяли сказанные ранее в понедельник лидером партии Геннадием Зюгановым слова о непризнании выборов из-за результатов дистанционного электронного голосования.Сотрудники правоохранительных органов наблюдали за происходящим, но не вмешивались и не призывали разойтись. Задержаний не было.Комментарием пресс-службы ГУМВД Москвы по прошедшей акции РИА Новости не располагает.Ранее власти Москвы с учетом складывающейся эпидемиологической обстановкой, в целях предотвращения распространения коронавируса отказали в согласовании заявок КПРФ на проведение митингов 20, 21 и 25 сентября на Пушкинской площади из-за эпидобстановки, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.В ведомстве напомнили, что в столице по-прежнему действует запрет на проведение публичных мероприятий.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, москва, госдума рф, кпрф