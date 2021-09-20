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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210920/kprf-1751054287.html
В Москве прошла несогласованная акция КПРФ
В Москве прошла несогласованная акция КПРФ - РИА Новости, 20.09.2021
В Москве прошла несогласованная акция КПРФ
КПРФ провела несогласованную акцию протеста против результатов выборов в Госдуму на Пушкинской площади в Москве, задержанных нет, передаёт корреспондент РИА... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T21:49
2021-09-20T22:13
выборы в государственную думу
политика
москва
госдума рф
кпрф
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. КПРФ провела несогласованную акцию протеста против результатов выборов в Госдуму на Пушкинской площади в Москве, задержанных нет, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.Акция началась около 19.00 и продолжалась около двух часов, на ней выступали представители КПРФ, в том числе депутаты и не прошедшие в парламент кандидаты, которые повторяли сказанные ранее в понедельник лидером партии Геннадием Зюгановым слова о непризнании выборов из-за результатов дистанционного электронного голосования.Сотрудники правоохранительных органов наблюдали за происходящим, но не вмешивались и не призывали разойтись. Задержаний не было.Комментарием пресс-службы ГУМВД Москвы по прошедшей акции РИА Новости не располагает.Ранее власти Москвы с учетом складывающейся эпидемиологической обстановкой, в целях предотвращения распространения коронавируса отказали в согласовании заявок КПРФ на проведение митингов 20, 21 и 25 сентября на Пушкинской площади из-за эпидобстановки, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.В ведомстве напомнили, что в столице по-прежнему действует запрет на проведение публичных мероприятий.
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политика, москва, госдума рф, кпрф
21:49 20.09.2021 (обновлено: 22:13 20.09.2021)
 
В Москве прошла несогласованная акция КПРФ

КПРФ провела на Пушкинской площади несогласованную акцию из-за результатов выборов

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПервый секретарь Московского городского комитета, член президиума ЦК КПРФ Валерий Рашкин во время акции протеста в Москве по итогам выборов
Первый секретарь Московского городского комитета, член президиума ЦК КПРФ Валерий Рашкин во время акции протеста в Москве по итогам выборов - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. КПРФ провела несогласованную акцию протеста против результатов выборов в Госдуму на Пушкинской площади в Москве, задержанных нет, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.
Акция началась около 19.00 и продолжалась около двух часов, на ней выступали представители КПРФ, в том числе депутаты и не прошедшие в парламент кандидаты, которые повторяли сказанные ранее в понедельник лидером партии Геннадием Зюгановым слова о непризнании выборов из-за результатов дистанционного электронного голосования.
Подсчет голосов на выборах в Госдуму
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Центризбирком обработал 99,84% процента протоколов.

Члены избирательной комиссии подсчитывают бюллетени после закрытия избирательного участка в Екатеринбурге на выборах депутатов Государственной Думы РФ
1 из 12

Центризбирком обработал 99,84% процента протоколов.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Выборы состоялись, явка составила 51,68 процента, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

Члены избирательной комиссии подсчитывают бюллетени после закрытия избирательного участка в Екатеринбурге на выборах депутатов Государственной Думы РФ
2 из 12

Выборы состоялись, явка составила 51,68 процента, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

В Государственную думу, по предварительным подсчетам, проходят пять партий.

Члены избирательной комиссии подсчитывают бюллетени после закрытия избирательного участка в Екатеринбурге на выборах депутатов Государственной Думы РФ
3 из 12

В Государственную думу, по предварительным подсчетам, проходят пять партий.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Лидирует партия "Единая Россия", у нее 49,83 процента голосов.

Сортировка бюллетеней во время подсчета голосов после закрытия избирательного участка №1986 в Новосибирске
4 из 12

Лидирует партия "Единая Россия", у нее 49,83 процента голосов.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Второе место удерживает КПРФ с 18,94 процента, на третьем — ЛДПР (7,52 процента).

Члены избирательной комиссии подсчитывают бюллетени после закрытия избирательного участка в Екатеринбурге на выборах депутатов Государственной Думы РФ
5 из 12

Второе место удерживает КПРФ с 18,94 процента, на третьем — ЛДПР (7,52 процента).

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Электоральный барьер в пять процентов преодолели также "Справедливая Россия — За правду" (7,47 процента) и "Новые люди" — 5,33 процента.

Сотрудница избирательной комиссии подсчитывает бюллетени после закрытия избирательного участка №42 в Казани на выборах депутатов Государственной Думы РФ
6 из 12

Электоральный барьер в пять процентов преодолели также "Справедливая Россия — За правду" (7,47 процента) и "Новые люди" — 5,33 процента.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Кроме того, кандидаты от "Единой России" лидируют в 199 одномандатных округах.

Члены избирательной комиссии подсчитывают бюллетени после закрытия избирательного участка в Екатеринбурге на выборах депутатов Государственной Думы РФ
7 из 12

Кроме того, кандидаты от "Единой России" лидируют в 199 одномандатных округах.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Представители КПРФ опережают других в девяти округах, "Справедливой России — За правду" — в восьми.

Члены участковой избирательной комиссии №80 в посёлке Верхняя Бирюса в Красноярском крае вскрывают переносной ящик для голосования во время выемки бюллетеней и подсчёта голосов
8 из 12

Представители КПРФ опережают других в девяти округах, "Справедливой России — За правду" — в восьми.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

У ЛДПР, "Яблока", "Родины", "Гражданской платформы" и Партии Роста — по одному претенденту-лидеру.

Подсчет голосов после закрытия избирательного участка №1986 в Новосибирске
9 из 12

У ЛДПР, "Яблока", "Родины", "Гражданской платформы" и Партии Роста — по одному претенденту-лидеру.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Среди самовыдвиженцев лидируют пять кандидатов.

Сотрудники избирательной комиссии вскрывают сейф-пакет после закрытия избирательного участка №42 в Казани на выборах депутатов Государственной Думы РФ
10 из 12

Среди самовыдвиженцев лидируют пять кандидатов.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Госдуму выбирают на пять лет по смешанной системе.

Сотрудники избирательной комиссии подсчитывают бюллетени после закрытия избирательного участка №42 в Казани на выборах депутатов Государственной Думы РФ
11 из 12

Госдуму выбирают на пять лет по смешанной системе.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Половина депутатов (225) избирается по партийным спискам, половина — по одномандатным округам.

Сотрудница избирательной комиссии подсчитывает бюллетени после закрытия избирательного участка в Севастополе на выборах депутатов Государственной Думы РФ
12 из 12

Половина депутатов (225) избирается по партийным спискам, половина — по одномандатным округам.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
1 из 12

Центризбирком обработал 99,84% процента протоколов.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
2 из 12

Выборы состоялись, явка составила 51,68 процента, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
3 из 12

В Государственную думу, по предварительным подсчетам, проходят пять партий.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
4 из 12

Лидирует партия "Единая Россия", у нее 49,83 процента голосов.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
5 из 12

Второе место удерживает КПРФ с 18,94 процента, на третьем — ЛДПР (7,52 процента).

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
6 из 12

Электоральный барьер в пять процентов преодолели также "Справедливая Россия — За правду" (7,47 процента) и "Новые люди" — 5,33 процента.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
7 из 12

Кроме того, кандидаты от "Единой России" лидируют в 199 одномандатных округах.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
8 из 12

Представители КПРФ опережают других в девяти округах, "Справедливой России — За правду" — в восьми.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
9 из 12

У ЛДПР, "Яблока", "Родины", "Гражданской платформы" и Партии Роста — по одному претенденту-лидеру.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
10 из 12

Среди самовыдвиженцев лидируют пять кандидатов.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
11 из 12

Госдуму выбирают на пять лет по смешанной системе.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
12 из 12

Половина депутатов (225) избирается по партийным спискам, половина — по одномандатным округам.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Сотрудники правоохранительных органов наблюдали за происходящим, но не вмешивались и не призывали разойтись. Задержаний не было.
Комментарием пресс-службы ГУМВД Москвы по прошедшей акции РИА Новости не располагает.
Ранее власти Москвы с учетом складывающейся эпидемиологической обстановкой, в целях предотвращения распространения коронавируса отказали в согласовании заявок КПРФ на проведение митингов 20, 21 и 25 сентября на Пушкинской площади из-за эпидобстановки, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.
В ведомстве напомнили, что в столице по-прежнему действует запрет на проведение публичных мероприятий.
 
Выборы в Государственную думуПолитикаМоскваГосдума РФКПРФ
 
 
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