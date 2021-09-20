19:15 20.09.2021 (обновлено: 19:16 20.09.2021)
HBO Max представил главные проекты сезона
© Home Box Office (HBO) (2021)Кадр из сериала "And Just Like That..."
© Home Box Office (HBO) (2021)
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Онлайн-сервис HBO Max опубликовал на странице в YouTube ролик, в котором представлены главные проекты стриминга. О выходе трейлера сообщалось в Instagram-аккаунте компании.
© Home Box Office (HBO) (2022)Кадр из серала "Миротворец"
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Кадр из серала "Миротворец"
© Home Box Office (HBO) (2022)
© Home Box Office (HBO) (2021)Кадр из фильма "Матрица: Воскрешение"
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Кадр из фильма "Матрица: Воскрешение"
© Home Box Office (HBO) (2021)
© Home Box Office (HBO) (2021)Кадр из фильма "Дюна"
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Кадр из фильма "Дюна"
© Home Box Office (HBO) (2021)
© Home Box Office (HBO) (2021)Кадр из сериала "Сплетница"
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Кадр из сериала "Сплетница"
© Home Box Office (HBO) (2021)
© Home Box Office (HBO) Кадр из сериала "The Sex Lives of College Girls"
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Кадр из сериала "The Sex Lives of College Girls"
© Home Box Office (HBO)
© Home Box Office (HBO) (2016-2021)Кадр из сериала "Белая ворона"
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Кадр из сериала "Белая ворона"
© Home Box Office (HBO) (2016-2021)
© Home Box Office (HBO) (2019-...)Кадр из сериала "Эйфория"
7 из 9
Кадр из сериала "Эйфория"
© Home Box Office (HBO) (2019-...)
© Home Box Office (HBO) (2000-...)Кадр из сериала "Умерь свой энтузиазм"
8 из 9
Кадр из сериала "Умерь свой энтузиазм"
© Home Box Office (HBO) (2000-...)
© Home Box Office (HBO) (2018-...)Кадр из сериала "Наследники"
9 из 9
Кадр из сериала "Наследники"
© Home Box Office (HBO) (2018-...)
1 из 9
Кадр из серала "Миротворец"
© Home Box Office (HBO) (2022)
2 из 9
Кадр из фильма "Матрица: Воскрешение"
© Home Box Office (HBO) (2021)
3 из 9
Кадр из фильма "Дюна"
© Home Box Office (HBO) (2021)
4 из 9
Кадр из сериала "Сплетница"
© Home Box Office (HBO) (2021)
5 из 9
Кадр из сериала "The Sex Lives of College Girls"
© Home Box Office (HBO)
6 из 9
Кадр из сериала "Белая ворона"
© Home Box Office (HBO) (2016-2021)
7 из 9
Кадр из сериала "Эйфория"
© Home Box Office (HBO) (2019-...)
8 из 9
Кадр из сериала "Умерь свой энтузиазм"
© Home Box Office (HBO) (2000-...)
9 из 9
Кадр из сериала "Наследники"
© Home Box Office (HBO) (2018-...)
Среди новинок онлайн-кинотеатра анонсы сезонов "Наследников", "Эйфории", "Умерь свой энтузиазм", "Белой вороны" и сериал "Половая жизнь девочек из колледжа". Также в ролике можно увидеть фрагменты из "Матрицы 4" и несколько секунд "Дюны" Дени Вильнева, которая недавно стартовала в российском прокате.
В обзорном трейлере HBO Max также показаны первые кадры из перезапуска "Секса в большом городе". События в нем разворачиваются через 20 лет после финала оригинального шоу. Вместо Саманты четвертой героиней стала Че Диаз, она ведет подкаст, частый гость которого — Кэрри Брэдшоу. Хорошее чувство юмора и прогрессивный взгляд Че на гендерную проблематику делает ее шоу популярным.
Также в видео онлайн-кинотеатра попали первые кадры "Миротворца", спин-оффа "Отряда самоубийц" Джеймса Ганна. Его главный герой — Кристофер Смит — помешан на мире, прилагает максимум усилий для его сохранения и не переживает из-за жертв на своем пути.