https://ria.ru/20210920/hbo-1751018662.html

HBO Max представил главные проекты сезона

HBO Max представил главные проекты сезона - РИА Новости, 20.09.2021

HBO Max представил главные проекты сезона

Онлайн-сервис HBO Max опубликовал на странице в YouTube ролик, в котором представлены главные проекты стриминга. О выходе трейлера сообщалось в... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T19:15

2021-09-20T19:15

2021-09-20T19:16

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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Онлайн-сервис HBO Max опубликовал на странице в YouTube ролик, в котором представлены главные проекты стриминга. О выходе трейлера сообщалось в Instagram-аккаунте компании. Среди новинок онлайн-кинотеатра анонсы сезонов "Наследников", "Эйфории", "Умерь свой энтузиазм", "Белой вороны" и сериал "Половая жизнь девочек из колледжа". Также в ролике можно увидеть фрагменты из "Матрицы 4" и несколько секунд "Дюны" Дени Вильнева, которая недавно стартовала в российском прокате.В обзорном трейлере HBO Max также показаны первые кадры из перезапуска "Секса в большом городе". События в нем разворачиваются через 20 лет после финала оригинального шоу. Вместо Саманты четвертой героиней стала Че Диаз, она ведет подкаст, частый гость которого — Кэрри Брэдшоу. Хорошее чувство юмора и прогрессивный взгляд Че на гендерную проблематику делает ее шоу популярным.Также в видео онлайн-кинотеатра попали первые кадры "Миротворца", спин-оффа "Отряда самоубийц" Джеймса Ганна. Его главный герой — Кристофер Смит — помешан на мире, прилагает максимум усилий для его сохранения и не переживает из-за жертв на своем пути.

https://ria.ru/20210720/thelastofus-1741830260.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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