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Для сиквела "Секса в большом городе" выбрали четвертую актрису
Для сиквела "Секса в большом городе" выбрали четвертую актрису - РИА Новости, 21.05.2021
Для сиквела "Секса в большом городе" выбрали четвертую актрису
Стало известно, что актриса Сара Рамирес заменит Ким Кэттролл в продолжении сериала "Секс в большом городе", сообщает Deadline. РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T19:13
2021-05-21T19:13
2021-05-21T19:13
культура
сара джессика паркер
кино и сериалы
новости культуры
нью-йорк (город)
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Стало известно, что актриса Сара Рамирес заменит Ким Кэттролл в продолжении сериала "Секс в большом городе", сообщает Deadline. В предыдущих сезонах рассказывалось о жизни четырех подруг — Кэрри Брэдшоу, Шарлотты, Миранды и Саманты, которых сыграли Сара Джессика Паркер, Кристин Дэвис, Синтия Никсон, и Ким Кэттролл, соответственно.Однако в сиквеле появятся не все главные героини оригинального проекта — зрители не увидят Саманту. Ее заменит персонаж Рамирес. Актриса сыграет Че Диаз, что ведет подкаст, частый гость которого — Кэрри Брэдшоу. Хорошее чувство юмора и прогрессивный взгляд Че на гендерную проблематику делает ее шоу популярным. "Мы все в восторге от того, что такая талантливая актриса, как Сара Рамирес, присоединилась к семье "Секса в большом городе". Она одинаково хороша в комедийных проектах и в драме", — говорит продюсер сериала Майкл Патрик Кинг.Сара Рамирес известна по роли Келли Торрес в сериале "Анатомия страсти". Предполагается, что съемки сиквела "Секса в большом городе" начнутся в Нью-Йорке этим летом.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сара джессика паркер, кино и сериалы, новости культуры, нью-йорк (город)
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости.
Стало известно, что актриса Сара Рамирес заменит Ким Кэттролл в продолжении сериала "Секс в большом городе", сообщает
Deadline.
В предыдущих сезонах рассказывалось о жизни четырех подруг — Кэрри Брэдшоу, Шарлотты, Миранды и Саманты, которых сыграли Сара Джессика Паркер, Кристин Дэвис, Синтия Никсон, и Ким Кэттролл, соответственно.
Однако в сиквеле появятся не все главные героини оригинального проекта — зрители не увидят Саманту. Ее заменит персонаж Рамирес. Актриса сыграет Че Диаз, что ведет подкаст, частый гость которого — Кэрри Брэдшоу. Хорошее чувство юмора и прогрессивный взгляд Че на гендерную проблематику делает ее шоу популярным.
"Мы все в восторге от того, что такая талантливая актриса, как Сара Рамирес, присоединилась к семье "Секса в большом городе". Она одинаково хороша в комедийных проектах и в драме", — говорит продюсер сериала Майкл Патрик Кинг.
Сара Рамирес известна по роли Келли Торрес в сериале "Анатомия страсти".
Предполагается, что съемки сиквела "Секса в большом городе" начнутся в Нью-Йорке этим летом.