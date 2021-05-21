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Для сиквела "Секса в большом городе" выбрали четвертую актрису

Для сиквела "Секса в большом городе" выбрали четвертую актрису - РИА Новости, 21.05.2021

Для сиквела "Секса в большом городе" выбрали четвертую актрису

Стало известно, что актриса Сара Рамирес заменит Ким Кэттролл в продолжении сериала "Секс в большом городе", сообщает Deadline. РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T19:13

2021-05-21T19:13

2021-05-21T19:13

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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Стало известно, что актриса Сара Рамирес заменит Ким Кэттролл в продолжении сериала "Секс в большом городе", сообщает Deadline. В предыдущих сезонах рассказывалось о жизни четырех подруг — Кэрри Брэдшоу, Шарлотты, Миранды и Саманты, которых сыграли Сара Джессика Паркер, Кристин Дэвис, Синтия Никсон, и Ким Кэттролл, соответственно.Однако в сиквеле появятся не все главные героини оригинального проекта — зрители не увидят Саманту. Ее заменит персонаж Рамирес. Актриса сыграет Че Диаз, что ведет подкаст, частый гость которого — Кэрри Брэдшоу. Хорошее чувство юмора и прогрессивный взгляд Че на гендерную проблематику делает ее шоу популярным. "Мы все в восторге от того, что такая талантливая актриса, как Сара Рамирес, присоединилась к семье "Секса в большом городе". Она одинаково хороша в комедийных проектах и в драме", — говорит продюсер сериала Майкл Патрик Кинг.Сара Рамирес известна по роли Келли Торрес в сериале "Анатомия страсти". Предполагается, что съемки сиквела "Секса в большом городе" начнутся в Нью-Йорке этим летом.

https://ria.ru/20210114/sex-1593026450.html

нью-йорк (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сара джессика паркер, кино и сериалы, новости культуры, нью-йорк (город)