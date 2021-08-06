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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210806/kino-1744552033.html
"Отряд самоубийц: Миссия навылет" — самый яркий супергеройский фильм лета
"Отряд самоубийц: Миссия навылет" — самый яркий супергеройский фильм лета - РИА Новости, 06.08.2021
"Отряд самоубийц: Миссия навылет" — самый яркий супергеройский фильм лета
В прокате "Отряд самоубийц: Миссия навылет". У многих наверняка есть ощущение, что смотреть подобное кино не надо. В первом "Отряде", снятом Дэвидом Эйром,... РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T08:00
2021-08-06T08:08
культура
кино
"отряд самоубийц"
кино и сериалы
куда сходить
что посмотреть
культура
сша
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости, Егор Беликов. В прокате "Отряд самоубийц: Миссия навылет". У многих наверняка есть ощущение, что смотреть подобное кино не надо. В первом "Отряде", снятом Дэвидом Эйром, что-то любопытное проглядывалось. Но кто не присматривался, увидел только хаотично нарезанную разнородную супергероику с блеклым финалом, снятом почти в полной темноте. Трудно даже описать, насколько "Миссия навылет" не похожа на тот фильм. Попробуем все же это сделать.Мятежный режиссер по обе стороны баррикадДжеймс Ганн начинал с отборного веселья: работал на выпускающую наиболее шоковые и отвратительные фильмы в Америке студию Troma, снял один из самых смешных веб-сериалов в истории "Порно для всей семьи". А затем чудом пробился в только зарождавшуюся киновселенную Marvel (с таким-то опытом и резюме!). И сделал "Стражей Галактики" — дилогию, которая нравится даже тем, кто в целом супергероику терпеть не может. У него получился и оммаж всему кинематографу 80-х, и один из самых потрясающих фильмов о сплоченной команде. Это увлекательная фантастика, выводящая на новый уровень эстетику тех же "Звездных войн", ушедших в последних эпизодах в экзистенциальную межпространственную драму.И было понятно, что после таких успехов Ганна никуда из Marvel не отпустили бы. Но случилось то, чего никто не мог предсказать: беспощадная "культура отмены". В твиттере режиссера нашли какие-то старые шутки, которые могли бы показаться расистскими. Из Disney Ганна уволили моментально. Правда, после того, как на его сторону встали абсолютно все актеры из "Стражей Галактики", вернули. Но в этот недолгий период свободы он успел вписаться в проект конкурирующей киновселенной DC — в "Отряд самоубийц 2".Ситком для висельников, кайдзю со злой морской звездойИ слава богу, что Ганн попал в DC. Потому что именно там ему и место. В Marvel любую картину стараются вписать в глобальный сюжет, а у этого режиссера получается всегда что-то обособленное."Отряд самоубийц: Миссия навылет", быть может, не достигает вершин "Джокера", но такое кино не снимает сейчас никто: энтузиастское, которое не только увлекательно смотреть, но еще и было увлекательно снимать. Для продолжения сюжета о команде суперзлодеев-заключенных, отправленных на суицидальные миссии в обмен на сокращение тюремных сроков, Ганн пригласил самых неожиданных артистов. Это Идрис Эльба, бывший рестлер и человек-мем Джон Сина, Сильвестр Сталлоне на озвучке туповатого, но милого человека-акулы (в русском дубляже его очень круто озвучил рэпер Элджей). И, конечно, снова Марго Робби в образе Харли Квинн — ей подражают все девушки, когда одеваются на хэллоуинские вечеринки.И они вовсе не пытаются продолжать сюжет первого фильма: это просто еще одна история о странном боевом отряде, где каждый не по своей воле, но изо всех сил борется за свою жизнь. Очередная миссия, на которую отправляет злая Виола Дэвис, поражает бессмысленностью. Герои, возглавляемые персонажем Эльбы, должны высадиться на берегу островного государства, очень похожего на Кубу, где постоянные перевороты и мятежи. Там некий зловещий ученый с торчащими из лысого черепа лампочками (Питер Капальди из сериала "Доктор Кто") выращивает гигантскую, выше домов, морскую звезду по имени Старро Завоеватель. Она умеет заражать людей спорами, превращая их в зомби.Первая треть картины стилизована под ситком нулевых с похоронными шутками, последняя — под кайдзю-фильмы (так в Японии называют блокбастеры про гигантских злых животных, как Годзилла). Но эти жанровые стилизации считываются лишь краем глаза. Остальное время вас развлекают драками, комедийными мизансценами, которые не переходят в клоунаду.Ганн умеет снимать любые фильмы и делать их по-настоящему кинематографичными, превращать экранное движение в такую темпоритмическую мелодию, даже симфонию. Кстати, здесь еще замечательная музыка — саундтрек, наверное, даже лучше, чем тот, что был в "Стражах Галактики".О чем еще этот фильмВ "Отряде самоубийц" видится антиамериканистский манифест. Дело в том, что та самая выдуманная страна, похожая на Кубу, занимается проектом "Морская звезда" совместно с США, создавая оружие массового поражения. Но, разумеется, Белый дом не хочет ничего афишировать.На то, что перед нами киновысказывание о миропорядке, намекает одна из первых сцен, где отряд собирается на фоне гигантского американского флага — сколько в этом кадре горькой иронии, как и во всем фильме. И благодаря этому подтексту "Отряд самоубийц: Миссия навылет" превращается еще и в тонкое, даже вполне авторское произведение о человеке как песчинке в жерновах мировой истории, которые не пощадят никого, даже арестованного суперзлодея.
https://ria.ru/20210805/kino-1744369405.html
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кино, "отряд самоубийц", кино и сериалы, куда сходить , что посмотреть , культура, сша, сильвестр сталлоне, виола дэвис, marvel comics, элджей, идрис эльба, марго робби, лучшие фильмы 2021
08:00 06.08.2021 (обновлено: 08:08 06.08.2021)
 

"Отряд самоубийц: Миссия навылет" — самый яркий супергеройский фильм лета

© Warner Bros. (2021)Кадр из фильм "Отряд самоубийц: Миссия навылет"
Кадр из фильм Отряд самоубийц: Миссия навылет
© Warner Bros. (2021)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости, Егор Беликов. В прокате "Отряд самоубийц: Миссия навылет". У многих наверняка есть ощущение, что смотреть подобное кино не надо. В первом "Отряде", снятом Дэвидом Эйром, что-то любопытное проглядывалось. Но кто не присматривался, увидел только хаотично нарезанную разнородную супергероику с блеклым финалом, снятом почти в полной темноте. Трудно даже описать, насколько "Миссия навылет" не похожа на тот фильм. Попробуем все же это сделать.

Мятежный режиссер по обе стороны баррикад

Джеймс Ганн начинал с отборного веселья: работал на выпускающую наиболее шоковые и отвратительные фильмы в Америке студию Troma, снял один из самых смешных веб-сериалов в истории "Порно для всей семьи". А затем чудом пробился в только зарождавшуюся киновселенную Marvel (с таким-то опытом и резюме!). И сделал "Стражей Галактики" — дилогию, которая нравится даже тем, кто в целом супергероику терпеть не может. У него получился и оммаж всему кинематографу 80-х, и один из самых потрясающих фильмов о сплоченной команде. Это увлекательная фантастика, выводящая на новый уровень эстетику тех же "Звездных войн", ушедших в последних эпизодах в экзистенциальную межпространственную драму.
И было понятно, что после таких успехов Ганна никуда из Marvel не отпустили бы. Но случилось то, чего никто не мог предсказать: беспощадная "культура отмены". В твиттере режиссера нашли какие-то старые шутки, которые могли бы показаться расистскими. Из Disney Ганна уволили моментально. Правда, после того, как на его сторону встали абсолютно все актеры из "Стражей Галактики", вернули. Но в этот недолгий период свободы он успел вписаться в проект конкурирующей киновселенной DC — в "Отряд самоубийц 2".
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкРежиссер Джеймс Ганн
Режиссер Джеймс Ганн - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Режиссер Джеймс Ганн

Ситком для висельников, кайдзю со злой морской звездой

И слава богу, что Ганн попал в DC. Потому что именно там ему и место. В Marvel любую картину стараются вписать в глобальный сюжет, а у этого режиссера получается всегда что-то обособленное.
"Отряд самоубийц: Миссия навылет", быть может, не достигает вершин "Джокера", но такое кино не снимает сейчас никто: энтузиастское, которое не только увлекательно смотреть, но еще и было увлекательно снимать. Для продолжения сюжета о команде суперзлодеев-заключенных, отправленных на суицидальные миссии в обмен на сокращение тюремных сроков, Ганн пригласил самых неожиданных артистов. Это Идрис Эльба, бывший рестлер и человек-мем Джон Сина, Сильвестр Сталлоне на озвучке туповатого, но милого человека-акулы (в русском дубляже его очень круто озвучил рэпер Элджей). И, конечно, снова Марго Робби в образе Харли Квинн — ей подражают все девушки, когда одеваются на хэллоуинские вечеринки.
© Warner Bros. (2021)Кадр из фильм "Отряд самоубийц: Миссия навылет"
Кадр из фильм Отряд самоубийц: Миссия навылет
1 из 3
Кадр из фильм "Отряд самоубийц: Миссия навылет"
© Warner Bros. (2021)
© Warner Bros. (2021)

Эпизод из фильм "Отряд самоубийц: Миссия навылет"

Кадр из фильм Отряд самоубийц: Миссия навылет
2 из 3

Эпизод из фильм "Отряд самоубийц: Миссия навылет"

© Warner Bros. (2021)
© Warner Bros. (2021)

Фильм "Отряд самоубийц: Миссия навылет"

Кадр из фильм Отряд самоубийц: Миссия навылет
3 из 3

Фильм "Отряд самоубийц: Миссия навылет"

© Warner Bros. (2021)
1 из 3
Кадр из фильм "Отряд самоубийц: Миссия навылет"
© Warner Bros. (2021)
2 из 3

Эпизод из фильм "Отряд самоубийц: Миссия навылет"

© Warner Bros. (2021)
3 из 3

Фильм "Отряд самоубийц: Миссия навылет"

© Warner Bros. (2021)
И они вовсе не пытаются продолжать сюжет первого фильма: это просто еще одна история о странном боевом отряде, где каждый не по своей воле, но изо всех сил борется за свою жизнь. Очередная миссия, на которую отправляет злая Виола Дэвис, поражает бессмысленностью. Герои, возглавляемые персонажем Эльбы, должны высадиться на берегу островного государства, очень похожего на Кубу, где постоянные перевороты и мятежи. Там некий зловещий ученый с торчащими из лысого черепа лампочками (Питер Капальди из сериала "Доктор Кто") выращивает гигантскую, выше домов, морскую звезду по имени Старро Завоеватель. Она умеет заражать людей спорами, превращая их в зомби.
Первая треть картины стилизована под ситком нулевых с похоронными шутками, последняя — под кайдзю-фильмы (так в Японии называют блокбастеры про гигантских злых животных, как Годзилла). Но эти жанровые стилизации считываются лишь краем глаза. Остальное время вас развлекают драками, комедийными мизансценами, которые не переходят в клоунаду.
Ганн умеет снимать любые фильмы и делать их по-настоящему кинематографичными, превращать экранное движение в такую темпоритмическую мелодию, даже симфонию. Кстати, здесь еще замечательная музыка — саундтрек, наверное, даже лучше, чем тот, что был в "Стражах Галактики".

О чем еще этот фильм

© Warner Bros. (2021)Кадр из фильм "Отряд самоубийц: Миссия навылет"
Кадр из фильм Отряд самоубийц: Миссия навылет
© Warner Bros. (2021)
Кадр из фильм "Отряд самоубийц: Миссия навылет"
В "Отряде самоубийц" видится антиамериканистский манифест. Дело в том, что та самая выдуманная страна, похожая на Кубу, занимается проектом "Морская звезда" совместно с США, создавая оружие массового поражения. Но, разумеется, Белый дом не хочет ничего афишировать.
© Warner Bros. (2021)Кадр из фильм "Отряд самоубийц: Миссия навылет"
Кадр из фильм Отряд самоубийц: Миссия навылет
1 из 3
Кадр из фильм "Отряд самоубийц: Миссия навылет"
© Warner Bros. (2021)
© Warner Bros. (2021)

Фрагмент фильм "Отряд самоубийц: Миссия навылет"

Кадр из фильм Отряд самоубийц: Миссия навылет
2 из 3

Фрагмент фильм "Отряд самоубийц: Миссия навылет"

© Warner Bros. (2021)
© Warner Bros. (2021)

Фильм "Отряд самоубийц: Миссия навылет"

Кадр из фильм Отряд самоубийц: Миссия навылет
3 из 3

Фильм "Отряд самоубийц: Миссия навылет"

© Warner Bros. (2021)
1 из 3
Кадр из фильм "Отряд самоубийц: Миссия навылет"
© Warner Bros. (2021)
2 из 3

Фрагмент фильм "Отряд самоубийц: Миссия навылет"

© Warner Bros. (2021)
3 из 3

Фильм "Отряд самоубийц: Миссия навылет"

© Warner Bros. (2021)
На то, что перед нами киновысказывание о миропорядке, намекает одна из первых сцен, где отряд собирается на фоне гигантского американского флага — сколько в этом кадре горькой иронии, как и во всем фильме. И благодаря этому подтексту "Отряд самоубийц: Миссия навылет" превращается еще и в тонкое, даже вполне авторское произведение о человеке как песчинке в жерновах мировой истории, которые не пощадят никого, даже арестованного суперзлодея.
Кадр из фильма Полночь на злаковом поле
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