https://ria.ru/20210917/dyuna-1750202361.html

"Дюна": возможно, последняя грандиозная кинопремьера в новейшей истории

"Дюна": возможно, последняя грандиозная кинопремьера в новейшей истории - РИА Новости, 17.09.2021

"Дюна": возможно, последняя грандиозная кинопремьера в новейшей истории

Про "Дюну" все что-то слышали, но не до конца понимают, что же их ждет в момент релиза. Премьеру много раз переносили. После ажитации на Венецианском... РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T08:00

2021-09-17T08:00

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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости, Егор Беликов. Про "Дюну" все что-то слышали, но не до конца понимают, что же их ждет в момент релиза. Премьеру много раз переносили. После ажитации на Венецианском кинофестивале (вне конкурса, но все же со звездами на красной дорожке) поступили противоречивые отзывы критиков. О том, почему выход в прокат одного полнометражного фильма так много значит для целой индустрии и что нужно знать об этой ленте перед просмотром, — в материале РИА Новости.Подготовка к переезду на АрракисПрежде всего "Дюна" — не совсем тот блокбастер, в смысле крупнобюджетный фильм, к которым зритель привык за последние несколько лет. Здесь режиссер Дени Вильнев (а он вообще не прогибается под изменчивый мир), несмотря на доступ к большим студийным бюджетам, не наводняет экранное действие бессмысленным и беспощадным экшеном и отсылками к предыдущим частям. Хотя это просто потому, что ранее подобных фильмов не было — этот первый.Пусть студия Warner Bros. и мечтала, что благодаря правам на экранизацию могучего фантастического литературного цикла Фрэнка Герберта вырастет мультимедийная вселенная, Вильнев решил под зрителя по большей части не подстраиваться, а снять ленту в стиле классической — максимально неторопливой — киноэпопеи наподобие "Лоуренса Аравийского". И к этому нужно быть готовым.Заседание герцога АтрейдесаСюжет романа в фильме упрощают, но все же пересказывают доходчиво. Наверное, в данном случае пригодится некий словарик терминов и понятий, которых в картине, посвященной разросшемуся на всю вселенную человечеству, слишком много.Арракис — пустынная планета с тяжелыми условиями существования.Меланж, специя — вещество (выдуманное, разумеется), которое добывают в песках Арракиса, психоактивное и очень ценное — как нефть будущего.Шай-Хулуд — гигантский червяк, что водится на том же Арракисе и мешает добывать меланж.Бене Гессерит — тайный женский евгенический орден, который ведет сложную работу по выведению юноши-пророка по имени Квизац Хадерах. Там же представителей знатных домов обучают дару убеждения — Голосу.Атрейдесы — герцогский род, которому император однажды отдает в управление планету Арракис. Состоит из герцога Лето (Оскар Айзек), его наложницы и матери ребенка, состоящей в Бене Гессерит леди Джессики (Ребекка Фергюсон), а также подающего надежды наследника-тинейджера Пола (Тимоти Шаламе) — есть ощущение, что он и есть Квизац Хадерах. Все они переезжают на Арракис.Харконнены — знатный и злодейский дом, ранее управлял планетой Арракис и попытается после назначения туда Атрейдесов вернуть себе при помощи нечестной многоходовочки эту кормушку.Фримены — арракисские аборигены, живущие в пустыне, боготворящие Шай-Хулудов и потребляющие растворенный в воздухе меланж (вследствие чего посинели белки глаз). Среди них — загадочная девушка Чани (Зендая), которая постоянно снится страдающему от снотворческих пророчеств Полу.Если у вас все это уложится, дальше "Дюна" дается просто. Главным героем оказывается Пол, он становится заложником ситуации: именно его привилегированная семья попадает на мистическую планету, где можно неслабо подзаработать. С этим, правда, связан риск мести Харконненов — и еще сложно выстроить вменяемые отношения с фрименами.К сожалению, всю эту изысканно придуманную Гербертом геополитику и философию в кино сводят к истории очередного избранного (вроде Гарри Поттера), который попадает в уникальные обстоятельства — по колено в меланжевый песок. Наверное, от "Дюны" можно было бы ожидать большего.Меланжевая казнаИ в этом, как кажется, главная проблема — возможное падение ниже уровня неоправданных ожиданий. Это в среднем неплохой фильм. Может, не лучший у Дени Вильнева, прославившегося умными блокбастерами, такими как "Прибытие" или "Бегущий по лезвию 2049". Все же лента завораживает (хотя бы иногда, в моментах) причудливой пустынной магией, эксплуатирует нашу извечную тягу к дальним странствиям, познанию неизвестных, наверняка чарующих, земель. Но, наверное, из "Дюны" не получится прорыва, хотя продавали ее мировой киноаудитории именно так.В этом смысле "Дюна" вполне может стать последним мегаломанским проектом олдскульного Голливуда. Warner Bros. — одна из немногих студий-мейджоров, хотя бы пытающихся не меняться в угоду стриминговому буму. Впрочем, и там все чаще делают гибридные релизы, когда фильм сначала выходит в умирающих от недостатка аудитории кинотеатрах, а потом — онлайн в HBO Max.Надежда студии — на то, что из "Дюны" вырастет целый франчайз, а ведь это не такое уж кино для всех. И если картина все же недособерет кассу, то, вполне возможно, и другие компании не решатся вкладываться в подобные проекты. Но все эти выводы делать придется через пару месяцев. А пока вполне стоит рискнуть и попытаться выручить "Дюну" из ее положения рублем — авось и вырастет из этого любопытная серия фильмов и сериалов.

https://ria.ru/20210913/dune-1749824444.html

https://ria.ru/20210903/kino-1748209034.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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