https://ria.ru/20210920/elections-1750986462.html

Получили пятерку. В новом парламенте — и хорошо знакомые, и новые люди

Получили пятерку. В новом парламенте — и хорошо знакомые, и новые люди - РИА Новости, 20.09.2021

Получили пятерку. В новом парламенте — и хорошо знакомые, и новые люди

Впервые за десятилетие в Госдуму проходят пять партий. "Единая Россия" сохранила конституционное большинство (49,8%), но уступила часть мест коммунистам (почти... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T16:10

2021-09-20T16:10

2021-09-20T16:48

политика

владимир жириновский

геннадий зюганов

захар прилепин

госдума рф

яблоко

кпрф

лдпр

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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Впервые за десятилетие в Госдуму проходят пять партий. "Единая Россия" сохранила конституционное большинство (49,8%), но уступила часть мест коммунистам (почти 19%). В восьмом созыве также знакомые всем ЛДПР (7,5%) и "Справедливая Россия — За правду" (7,4%) плюс один новичок — созданные всего полтора года назад "Новые люди" (больше пяти процентов). При этом старожилы политической арены теряют поддержку в традиционно "своих" регионах. Об интригах и сюрпризах избирательной кампании — в материале РИА Новости.Столичные гонкиВ Москве напряжение сохранялось до последнего. Данные по Кунцевскому одномандатному округу менялись каждый час. Если в десять утра лидировал кандидат от КПРФ Михаил Лобанов, то ближе к полудню вперед все-таки вышел телеведущий Евгений Попов от ЕР (35,45%).Та же ситуация — с Галиной Хованской от "Справедливой России — За правду". Сообщили, что она проигрывает в Ленинградском одномандатном округе. Но ближе к полудню подсчитали: у Хованской 28,78%, у самовыдвиженца Анастасии Брюхановой на пять процентов меньше.Кандидат от "Единой России" Петр Толстой без труда удержал лидерство в Люблинском избирательном округе (42,26%). Ближайший конкурент, представитель КПРФ Елена Гуличева набрала 24 процента.Телеведущий Тимофей Баженов ("Единая Россия") выиграл в Бабушкинском округе — 38,40%. Его ближайший конкурент, кандидат от КПРФ Валерий Рашкин отстал на 12 процентов.Другой телевизионный человек — Анатолий Вассерман, самовыдвиженец, уступил представителю КПРФ Сергею Обухову (30,8 против 27,5%) в Преображенском округе. Хотя после подсчета половины бюллетеней чемпион знатоков был в лидерах.Актер Дмитрий Певцов опередил кандидата от КПРФ Дениса Парфенова на 12 процентов. А певец Денис Майданов, выдвинутый "Единой Россией", набрал 40,45% в Одинцовском округе (Московская область), оторвавшись от ближайшего конкурента более чем на 20 процентов.Драматично для "Яблока" развернулась борьба в Центральном округе. Сергей Митрохин, представлявший партию, побеждал после предварительного подсчета голосов. Однако в итоге уступил самовыдвиженцу Олегу Леонову из "Лиза Алерт" (26,28 против 21,85%). Таким образом, партии "Яблоко" не будет в обновленной Госдуме.Губернаторов переизбралиГубернаторская кампания прошла предсказуемо. Интрига сохранялась только в Хабаровском крае — всем памятны прошлогодние протесты после ареста избранного в 2018-м Сергея Фургала. Тем не менее врио губернатора Михаил Дегтярев (ЛДПР) лидирует с 56,81%. У телеведущей Марины Ким ("Справедливая Россия — За правду") в два раза меньше. Явка высокая — почти 44 процента."Все соскучились по успеху, престижу, по добрым делам, начинаниям, по справедливости. Я уверен, что мы все это сделаем вместе и выведем край в лидеры, а людей сделаем счастливыми", — обратился к избирателям Дегтярев. И подчеркнул, что доверие, оказанное ему, — это доверие президенту, который и назначил его в регион.Действующий глава Чечни Рамзан Кадыров набрал 99,7%. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин (самовыдвиженец), руководящий областью уже больше пяти лет, — 83,9%. В Туве победа за Владиславом Ховалыгом ("Единая Россия") — 86,81%. У Алексея Русских (КПРФ) 83,16% в Ульяновской области, у Игоря Руденя ("Единая Россия") в Тверской — 52,60%.Коммунисты улучшили результатНесмотря на бесспорное лидерство "Единой России", результат КПРФ впечатляет. Такого не было двадцать лет. Потолка партия достигла в далеком 1999-м (24,29%). Пять лет назад коммунисты заняли второе место, но со значительно более скромным показателей — 13,34%.Наибольшую поддержку на выборах 2016-го коммунисты получили в Республике Марий Эл (27,28%), Омской (25,21%), а также в Иркутской областях (24,05%). Спустя пять лет в первых двух регионах результаты коммунистов даже улучшились — 36 и 31,2 соответственно. В Иркутской — 21,5%.Геннадий Зюганов считает, что избиратель "услышал и поверил" КПРФ. Первый зампред ЦК партии Юрий Афонин особо отметил высокие результаты на Урале, в Поволжье и Центральной России: "Мы где-то обходим "Единую Россию", где-то занимаем второе место, где-то идем нос в нос с ними".При этом в последний день голосования партия выслушивала замечания от ЦИК. Элла Памфилова обратилась к Зюганову с просьбой разобраться с поведением некоторых коммунистов, которые "пошли в информационную атаку" на избиркомы и "заваливают всякими документами". Зюганов в ответ призвал Памфилову к "сдержанности". "Я понимаю, что их не устраивают результаты выборной кампании", — добавил лидер КПРФ.ЛДПР и "Справедливая Россия" на равныхЛДПР, набравшая в этот раз 7,5%, значительно ухудшила показатели. Пять лет назад было почти в два раза больше. А в рекордном для партии 1993-м — около 23 процентов.В 2016-м ЛДПР особенно поддержали в Амурской области — 29,02%. Сейчас там — третье место с 14 процентами. Двукратное падение в Забайкальском крае (12,5 против 26,4%) и практически такое же в Хабаровском (16,2 против 25).При этом Владимир Жириновский уверен, что его партия выложилась "на 120 процентов". "В принципе неплохо все прошло, нас не в чем обвинять", — сказал он."Справедливая Россия", образованная в 2006-м и представленная в Госдуме с 2007-го, лучшего результата добивалась в 2011-м (13,24%). Самый большой успех был в Астраханской области — 17,56%. Однако теперь "справороссы" получили в этом регионе лишь 12 процентов. Сергей Миронов планирует с этим разобраться. "Только что разговаривал с (секретарем президиума центрального совета партии по вопросам социальной политики) Олегом Шеиным из Астрахани. Он говорит, на некоторых участках там полторы тысячи (голосов) за "Единую Россию", а у нас 30. Такого не бывает, тем более в Астрахани".Миронов добавил, что у партии есть претензии и к голосованию в Башкортостане: "Мы уже подали все необходимые жалобы. Будем разбираться потом". Пока итог — 7,4 процента.Пятая партияПятипроцентный барьер преодолели "Новые люди". С ними связывали одну из главных интриг кампании — окажется ли в Госдуме пятая политическая сила. Такого не было уже десять лет.Эту партию в прошлом году создал основатель Faberlic Алексей Нечаев. И на первых же выборах их кандидаты прошли в четыре региональных заксобрания. "Новые люди" продвигают реформу налоговой системы, выступают за ослабление государственного контроля в экономике, критикуют законы об экстремизме и об оскорблении представителей власти. Предлагают бесплатно выделить россиянам землю в центральной части России (не дальше 150 километров от места проживания) для строительства дома или усадьбы.Среди самых ярких публичных политиков — бывший мэр Якутска Сардана Авксентьева. Ей близка региональная линия партии. Успех она связывает с "современными стандартами общения".Новый созыв продолжит традицию"Новые люди" — вполне технологичный проект, говорит гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин. Он сомневается, что партия просуществует долго, но считает ее "интересным экспериментом". "Кроме Сарданы Авксентьевой, там нет видных лидеров. Вообще, Сардана и технологические приемы — это два основных фактора их успеха. Но непонятно, с кем они смогут скооперироваться, кроме "Едра", — а в долгосрочной перспективе это сыграет против них", — уверен Мухин.Политолог выделяет несколько причин хорошего результата коммунистов: "Первый — популизм, причем в жесткой форме. Второй — играли на социальном недовольстве, оттянув на себя голоса несистемной оппозиции. А долги придется отдавать. Либо в КПРФ разочаруются даже лояльные им избиратели, либо придется выполнять обещания, в том числе популистские. Ситуация для них неприятная".Михаил Виноградов, президент фонда "Петербургская политика", указывает на другое: коммунисты воспользовались снижением рейтингов "Единой России" после пенсионной реформы. К тому же активнее всех использовали в предвыборной кампании проблему карантина и вакцинации."Справороссы в очевидном кризисе, — отмечает Виноградов. — Четкого позиционирования и повестки у СР почти нет — просто эксплуатация запроса на оппозицию как таковую"."ЛДПР и СР по отношению к КРПФ смотрелись вторично, — добавляет гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. — "Новые люди" прошли в Госдуму за счет технологических приемов и массированной агитации в крупных городах. Кто эти люди, еще предстоит узнать. Важно понимать, что голосование за них — это просто запрос общества на обновление".Орлов полагает, что объединение Сергея Миронова и Захара Прилепина дало прибавку голосов на первой фазе кампании. Но к финалу по идеологическому позиционированию СР, "Патриоты" и "За правду" разошлись. Это дезориентировало избирателей.Политтехнолог Аббас Галлямов полагает, что "Справедливая Россия" и без Прилепина "умирала и находилась в полупроходной зоне". "Миронов и Прилепин — совершенно разные политические типажи. Они несовместимы, — говорит эксперт. — Для сторонников партии из интеллигенции абсолютно неприемлем Прилепин. Любителям брутального хулиганского стиля Прилепина, наоборот, Миронов кажется мямлей"."Новые люди" с ходу ситуацию в Госдуме не взорвут, уточняет политтехнолог. Слишком мало у них мест. Тем не менее на общеполитический процесс в долгосрочном плане они повлияют позитивно. Прежде всего потому, что впервые с 2003-го в Думе появится фракция либеральной партии.Новый созыв станет скорее диалоговой, а не дискуссионной площадкой, заключают опрошенные РИА Новости эксперты. Но учитывая, что большинство сохранила "Единая Россия", традиции уходящего состава продолжатся.

https://ria.ru/20210919/vybory-1750844845.html

https://ria.ru/20210624/kprf-1738472327.html

https://ria.ru/20210912/vybory-1749377289.html

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