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"Единая Россия" победила на выборах в Народное собрание Дагестана
"Единая Россия" победила на выборах в Народное собрание Дагестана - РИА Новости, 20.09.2021
"Единая Россия" победила на выборах в Народное собрание Дагестана
Партия "Единая Россия" с 73,74% побеждает на выборах в Народное собрание Дагестана после обработки 100% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ. РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T13:55
2021-09-20T13:55
2021-09-20T13:55
выборы в государственную думу
политика
единая россия
кпрф
лдпр
республика дагестан
партия роста
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" с 73,74% побеждает на выборах в Народное собрание Дагестана после обработки 100% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.По данным Центризбиркома, после подсчета 100% протоколов "Единая Россия" набирает 73,74%, СРЗП - 12,71%, КПРФ - 11,62%, ЛДПР - 0,65%, Партия роста - 0,58%.
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политика, единая россия, кпрф, лдпр, республика дагестан, партия роста
"Единая Россия" победила на выборах в Народное собрание Дагестана
ЕР победила на выборах в Народное собрание Дагестана, набрав 73,74 процента голосов