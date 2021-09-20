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"Единая Россия" победила на выборах в Народное собрание Дагестана

"Единая Россия" победила на выборах в Народное собрание Дагестана - РИА Новости, 20.09.2021

"Единая Россия" победила на выборах в Народное собрание Дагестана

Партия "Единая Россия" с 73,74% побеждает на выборах в Народное собрание Дагестана после обработки 100% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ. РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T13:55

2021-09-20T13:55

2021-09-20T13:55

выборы в государственную думу

политика

единая россия

кпрф

лдпр

республика дагестан

партия роста

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" с 73,74% побеждает на выборах в Народное собрание Дагестана после обработки 100% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.По данным Центризбиркома, после подсчета 100% протоколов "Единая Россия" набирает 73,74%, СРЗП - 12,71%, КПРФ - 11,62%, ЛДПР - 0,65%, Партия роста - 0,58%.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, единая россия, кпрф, лдпр, республика дагестан, партия роста