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Минпромторг предложил расширить программу льготного автокредитования
Минпромторг предложил расширить программу льготного автокредитования - РИА Новости, 20.09.2021
Минпромторг предложил расширить программу льготного автокредитования
Министерство промышленности и торговли предложило увеличить число участников программы льготного автокредитования, следует из документа, опубликованного на... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T20:18
2021-09-20T20:53
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
денис мантуров
авто
россия
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Министерство промышленности и торговли предложило увеличить число участников программы льготного автокредитования, следует из документа, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.Как сообщал глава ведомства в интервью РИА Новости в начале сентября, учителям могут начать выдавать льготные автокредиты с 2022 года.Сегодня в программе могут участвовать граждане, покупающие свою первую машину, семьи с детьми, сотрудники государственных клиник, а также автовладельцы, сдающие в трейд-ин машины старше шести лет и находящиеся в собственности больше года.Речь идет о скидке в десять процентов, а для жителей Дальневосточного федерального округа — 25 процентов при покупке нового автомобиля российского производства стоимостью до полутора миллионов рублей.Проектом постановления также предлагается включить в программу электромобили российской сборки.На программы льготного автокредитования и льготного лизинга в 2022 году планируется выделить около десяти миллиардов рублей, средства распределят в пропорции 50 на 50.
https://ria.ru/20210914/tekhosmotr-1749972211.html
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министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), денис мантуров, авто, россия
20:18 20.09.2021 (обновлено: 20:53 20.09.2021)
 
Минпромторг предложил расширить программу льготного автокредитования

Минпромторг предложил выдавать льготные автокредиты работникам образования

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМашины на парковке салона по продаже автомобилей с пробегом
Машины на парковке салона по продаже автомобилей с пробегом - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Министерство промышленности и торговли предложило увеличить число участников программы льготного автокредитования, следует из документа, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
"Категории граждан, которые могут претендовать на участие в программе, также предлагается расширить за счет работников учреждений государственной системы образования", — отметил министр Денис Мантуров, которого процитировала пресс-служба Минпромторга.
Как сообщал глава ведомства в интервью РИА Новости в начале сентября, учителям могут начать выдавать льготные автокредиты с 2022 года.
Сегодня в программе могут участвовать граждане, покупающие свою первую машину, семьи с детьми, сотрудники государственных клиник, а также автовладельцы, сдающие в трейд-ин машины старше шести лет и находящиеся в собственности больше года.
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Речь идет о скидке в десять процентов, а для жителей Дальневосточного федерального округа — 25 процентов при покупке нового автомобиля российского производства стоимостью до полутора миллионов рублей.
Проектом постановления также предлагается включить в программу электромобили российской сборки.

"Согласно нашему предложению, скидка на электромобили составит 25 процентов от цены, но не более 625 тысяч рублей. При этом ограничений по стоимости самого электромобиля для участия в программе не будет", — пояснил Мантуров.

На программы льготного автокредитования и льготного лизинга в 2022 году планируется выделить около десяти миллиардов рублей, средства распределят в пропорции 50 на 50.
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