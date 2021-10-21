https://ria.ru/20211021/lizing-1755604878.html

Как лизинг позволяет сэкономить на налогах: советы экспертов

Что такое лизинг простыми словами: условия, отличие от кредита

Как лизинг позволяет сэкономить на налогах: советы экспертов

Лизинг — аренда имущества с последующим выкупом. Чем такая сделка отличается от аренды, как заключить договор, сублизинг — что это такое, выгодны ли условия по... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T16:05

2021-10-21T16:05

2021-10-21T17:39

имущество

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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Лизинг — аренда имущества с последующим выкупом. Чем такая сделка отличается от аренды, как заключить договор, сублизинг — что это такое, выгодны ли условия по договору лизинга автомобиля для физического лица — в материале РИА Новости.ЛизингЛизинг (англ. leasing от to lease — сдать в аренду) — это финансовая услуга, суть которой в аренде имущества с возможностью дальнейшего его выкупа."Если простыми словами, то лизинг — это один из видов аренды. Вы за определенную договором плату получаете в аренду имущество, которое по окончании срока договора можно либо выкупить, либо оставить лизинговой компании", — объясняет Максим Прусаков, генеральный директор транспортной компании "ШЕРЛ"."По сути лизинг — это возможность брать вещи, длительное время сохраняющие свои потребительские свойства, в аренду, но с возможностью последующего полного выкупа", — добавляет Дарья Тимченко, руководитель подразделений кредитования и страхования сети автосалонов Fresh Auto.Законодательно лизинг регулируется ФЗ "О финансовой аренде (лизинге)" от 29.10.1998 и статьями 665 и 666 Гражданского кодекса России. Эти нормативные акты обеспечивают правомерность его использования на территории страны и защищают каждую из сторон сделки.ВидыК основным видам лизинга относятся: финансовый, оперативный, возвратный и сублизинг.ФинансовыйНаиболее распространенный вариант лизинга. Лизингодатель приобретает имущество и передает его лизингополучателю, который совершает платежи по договору. Сумма, получаемая лизинговой компанией, в результате покрывает все расходы на покупку и амортизацию переданного в аренду имущества, которое переходит в собственность арендополучателя.ОперативныйВ этом случае имущество не переходит в собственность пользователя и возвращается лизинговой компании, которая неоднократно сдает его в аренду. При этом ставки по договору выше, так как окупаемость не гарантирована. С другой стороны, клиент не несет затрат на амортизацию и страховку.ВозвратныйВыгоден компаниям, которые испытывают недостаток финансовых средств. Такое предприятие передает собственное имущество лизинговой компании и одновременно берет его в лизинг. Вернуться к праву собственности можно только после выплаты всех платежей, указанных в договоре.СублизингЛизингополучатель передает взятое в лизинг имущество третьему лицу по договору сублизинга.Что можно взятьСогласно закону, в лизинг можно взять любые непотребляемые вещи (которые длительно сохраняют свои потребительские свойства и утрачивают их постепенно): движимое и недвижимое имущество — предприятия, здания, оборудование, автомобили и прочее."Спектр лизинговых сделок весьма широк: от недвижимости до промышленного оборудования. Наиболее распространенным в России является лизинг транспорта различного назначения: от тракторов и комбайнов до грузовиков и такси", — отмечает Максим Прусаков.ТребованияВ соответствии с законом лизинг могут оформить как физические, так и юридические лица, индивидуальные предприниматели.Например, для юрлиц и ИП существуют следующие требования:Ирина Яшунина отмечает: "Требования к лизингополучателю зависят от правил лизинговой компании, в целом проверяется финансовое положение, судебные дела, структура и руководство предприятия".Для физических лиц необходимо:ПлатежиПо словам экспертов, лизингодатель может установить график платежей, опираясь на пожелания клиента. Часто начальная выплата привязывается к тому моменту, когда взятое в лизинг имущество начинает приносить прибыль. Кроме того, платежи могут быть ежемесячными, квартальными, годовыми, сезонными и так далее. Первоначальный взнос составляет в среднем 10-20% от стоимости лизингового имущества для юридических лиц и 15-40% для физических.Преимущества и недостаткиПользуясь лизингом, юридические лица получают ряд преимуществ:"Основным преимуществом лизинга является ускоренная амортизация, которая позволяет оптимизировать налогообложение, уменьшить размер налоговой ставки на прибыль (так как происходит увеличение объема отчислений по амортизации), а также способствует уменьшению остаточной стоимости объекта лизинга", — отмечает Ирина Яшунина.Дарья Тимченко добавляет: "Именно налоговые преимущества лизинга ценятся потребителями прежде всего, так как не приходится платить сразу три вида налогов: НДС, налог на прибыль и на имущество. Плюс в случае приобретения легкового авто или спецтехники в лизинг лизингодатель берет на себя финансовую ответственность за страхование и обслуживание предмета договора, что делает лизинг более выгодным по сравнению с займом, арендой или кредитом".К недостаткам лизинга относятся:Отличия лизингаВ договоре о лизинге сочетаются элементы договоров аренды и кредитования. Это сложная торгово-финансово-кредитная операция, имеющая свою специфику.От кредитаМожно выделить три основных позиции, по которым лизинг отличается от кредитования.Кроме того, лизинг позволяет вернуть НДС, уменьшить амортизацию, кредитная история клиента не так важна."Как правило, требования при одобрении лизинговой сделки существенно мягче, чем при получении кредита, поскольку имущество, приобретаемое в лизинг, до окончания срока действия договора принадлежит лизинговой компании. В случае невыполнения обязательств по договору лизингодатель просто изымает свое имущество, реализуя его потом на рынке. А вот в случае просрочки/неуплаты кредита, банк имеет право взыскания денежных средств, — отмечает Максим Прусаков. — Размеры платежей по лизингу и кредиту если и имеют различия, то несущественные. Ведь и в том, и в другом случае кредитор ссужает вам деньги под рыночный процент"."Банки оценивают своих заемщиков гораздо строже, чем лизинговые компании. Кроме того, срок рассмотрения заявки на долгосрочное пользование имуществом занимает достаточно немного времени. Среди других финансовых продуктов такое возможно только в случае экспресс-займов. Гибкий график платежей, отсутствие залога, поручителей и налога на арендуемое имущество — дополнительные бонусы для тех, кто решает оформлять лизинг", — добавляет Дарья Тимченко."В отличие от автокредита, при лизинге клиент может выбрать индивидуальный график платежей и их размер будет ниже за счет того, что они рассчитываются не по всей стоимости автомобиля, а только по ее части, за вычетом остаточной стоимости. Однако, в отличие от автокредита, лизинговые платежи облагаются НДС, что для физлиц является невыгодным, — комментирует Инна Солдатенкова, ведущий эксперт отдела анализа банковских услуг Банки.ру, — для получения клиентом привлекательных условий по договору, в отличие от автокредита, ему не нужно заключать договор страхования жизни и здоровья. Но при досрочном расторжении договора лизинга могут применяться крупные штрафы".От арендыДоговор аренды проще, в аренду берется объект, который уже находится в собственности арендодателя, а не приобретается под нужды арендатора.Ирина Яшунина рассказывает: "Важное отличие лизинга (не учитывая возвратный) от аренды, аренды с правом выкупа или продажи с рассрочкой — наличие в сделке дополнительного поручения клиента (выбор поставщика имущества) и обязательного договора поставки, в связи с чем все риски невыполнения продавцом обязанностей по договору купли-продажи предмета лизинга и связанные с этим убытки несет лизингополучатель".Как оформить договорВ разных компаниях условия оформления договора могут отличаться последовательностью и продолжительностью этапов, но в целом процедура одинакова: после принятия положительного решения составляется двухсторонний договор, который стороны подписывают одновременно с договором купли-продажи предмета лизинга. Отдельно указывается срок, в течение которого клиент должен внести авансовый платеж. После получения денег лизингодатель выплачивает поставщику стоимость предмета лизинга и передает его клиенту.Лизинг для физических лицПо словам экспертов, в нашей стране физические лица очень редко прибегают к лизингу, так как для них отсутствуют выгодные госпрограммы поддержки (льготы и субсидии). Кроме того, повышает финансовую нагрузку необходимость полностью оплачивать НДС. Большую роль играет неосведомленность населения о том, что граждане тоже могут воспользоваться услугами лизинговых компаний."Что касается лизинга для физических лиц, то это скорее маркетинговая уловка, поскольку никаких финансовых преимуществ для покупателя такая сделка не несет", — отмечает Максим Прусаков.В тех случаях, когда все же физическое лицо прибегает к лизингу, предметом сделки чаще всего становится транспортное средство.Кто берет автомобиль в лизинг:СублизингЭта форма подразумевает передачу лизингового оборудования третьим лицам. В результате лизингополучатель одновременно становится также и лизингодателем.Оформление включает в себя:Лизинг и налогиЛизинг подразумевает следующие виды налогов:

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https://ria.ru/20210712/avtolizing-1740968848.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

имущество