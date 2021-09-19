20:59 19.09.2021 (обновлено: 21:14 19.09.2021)
Явка на выборы в Госдуму в Петербурге превысила 33 процента
Явка на выборах в Госдуму в Петербурге на 18:00 составила 33,6 процента
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкИзбиратели голосуют на выборах депутатов Государственной Думы РФ на участке в Санкт-Петербурге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен - РИА Новости. Явка на выборах в Государственную думу в Петербурге, по данным на 18.00 третьего дня голосования, составила 33,6%, в Законодательное собрание – 31,35%, сообщил журналистам член Санкт-Петербургской избирательной комиссии Юрий Кузьмин.
"Явка на выборах в Госдуму в Петербурге, по данным на 18 часов, составила 33,6%, в Законодательное собрание – 31,35%", - сказал он.
В 2016 году в день голосования в Петербурге явка на 18.00 на выборах в Госдуму составляла 25,67%, в городской парламент - 25%.
Голосование на думских и иных выборах проходило в этом году с 17 по 19 сентября. В Петербурге в эти дни выбирали депутатов Государственной думы и депутатов Законодательного собрания города.
Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур. Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они будут располагаться в следующем порядке: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За правду", "Яблоко", Партия роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.