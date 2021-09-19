https://ria.ru/20210919/vybory-1750867244.html
После обработки 25 процентов протоколов на выборах в Госдуму лидирует ЕР
После обработки 25 процентов протоколов на выборах в Госдуму лидирует ЕР - РИА Новости, 20.09.2021
После обработки 25 процентов протоколов на выборах в Госдуму лидирует ЕР
Партия "Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму по федеральному округу с 44,26% по результатам обработки 25,03% протоколов участковых избирательных... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-19T23:54
2021-09-19T23:54
2021-09-20T00:10
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму по федеральному округу с 44,26% по результатам обработки 25,03% протоколов участковых избирательных комиссий, следует из данных ЦИК.На втором месте КПРФ с 22,31%, за ней следует ЛДПР - 8,50%, партия "Справедливая Россия" с результатом в 7,32% опередила "Новых людей" с 6,58%."Единая Россия" также лидирует в 183 одномандатных округах. КПРФ побеждает в 18 округах, "Справедливая Россия - За правду" — в шести. Лидируют в одном округе партия "Родина", "Гражданская инициатива", ЛДПР.Единый день голосования в этом году проходил с 17 по 19 сентября.Госдуму избирают на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам.Федеральные списки кандидатов зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они располагаются в следующем порядке: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия — За правду", "Яблоко", Партия роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.
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политика, единая россия, госдума рф, цик рф, выборы в государственную думу, россия, кпрф, лдпр
23:54 19.09.2021 (обновлено: 00:10 20.09.2021)
После обработки 25 процентов протоколов на выборах в Госдуму лидирует ЕР
После обработки 25 процентов протоколов на выборах в Госдуму лидирует "Единая Россия"