https://ria.ru/20210919/vybory-1750867244.html

После обработки 25 процентов протоколов на выборах в Госдуму лидирует ЕР

После обработки 25 процентов протоколов на выборах в Госдуму лидирует ЕР - РИА Новости, 20.09.2021

После обработки 25 процентов протоколов на выборах в Госдуму лидирует ЕР

Партия "Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму по федеральному округу с 44,26% по результатам обработки 25,03% протоколов участковых избирательных... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-19T23:54

2021-09-19T23:54

2021-09-20T00:10

выборы в государственную думу

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единая россия

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму по федеральному округу с 44,26% по результатам обработки 25,03% протоколов участковых избирательных комиссий, следует из данных ЦИК.На втором месте КПРФ с 22,31%, за ней следует ЛДПР - 8,50%, партия "Справедливая Россия" с результатом в 7,32% опередила "Новых людей" с 6,58%."Единая Россия" также лидирует в 183 одномандатных округах. КПРФ побеждает в 18 округах, "Справедливая Россия - За правду" — в шести. Лидируют в одном округе партия "Родина", "Гражданская инициатива", ЛДПР.Единый день голосования в этом году проходил с 17 по 19 сентября.Госдуму избирают на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам.Федеральные списки кандидатов зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они располагаются в следующем порядке: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия — За правду", "Яблоко", Партия роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.

https://ria.ru/20210919/vybory-1750864769.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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