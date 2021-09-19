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"Единая Россия" лидирует на выборах в Мурманскую облдуму

"Единая Россия" лидирует на выборах в Мурманскую облдуму - РИА Новости, 19.09.2021

"Единая Россия" лидирует на выборах в Мурманскую облдуму

Партия "Единая Россия" набирает 73,71% голосов на выборах в мурманскую областную думу после обработки 5,65% протоколов, на втором месте – КПРФ с 7,61%, на... РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T23:51

2021-09-19T23:51

2021-09-19T23:51

выборы в государственную думу

политика

мурманская область

единая россия

госдума рф

кпрф

выборы в государственную думу

россия

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МУРМАНСК, 19 сен – РИА Новости. Партия "Единая Россия" набирает 73,71% голосов на выборах в мурманскую областную думу после обработки 5,65% протоколов, на втором месте – КПРФ с 7,61%, на третьем – "Справедливая Россия" с 7,46%, сообщается на информационном табло в облизбиркоме.При этом, как показывают данные, наибольшую поддержку "Единая Россия" получила в военных гарнизонах и закрытых административных образованиях.Голосование на выборах в Госдуму проходило в этом году 17-19 сентября, одновременно с ними прошли региональные и муниципальные выборы. Дистанционное электронное голосование в этом году проходило в Москве, а также еще в шести субъектах федерации, в том числе Мурманской области. В регионе также выбирали региональный парламент и представителей местной законодательной власти районов.

мурманская область

россия

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политика, мурманская область, единая россия, госдума рф, кпрф, выборы в государственную думу, россия