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"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Ярославской области

"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Ярославской области - РИА Новости, 19.09.2021

"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Ярославской области

"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Ярославской области после обработки 40,66% протоколов и набирает 27,06%, следует из данных информационного табло РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T23:48

2021-09-19T23:48

2021-09-19T23:48

выборы в государственную думу

политика

ярославская область

единая россия

госдума рф

яблоко

коммунисты россии

россия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 19 сен - РИА Новости. "Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Ярославской области после обработки 40,66% протоколов и набирает 27,06%, следует из данных информационного табло в облизбиркоме.КПРФ набирает 24,56%, "Справедливая Россия" - 19,95%, ЛДПР - 9,41%, партия "Новые люди" - 7,46%.Голосование на думских и иных выборах прошло в этом году 17-19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они располагаются в следующем порядке: КПРФ, "Зелёные", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", Партия Роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, ярославская область, единая россия, госдума рф, яблоко, коммунисты россии, россия