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"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Мурманской области

"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Мурманской области - РИА Новости, 19.09.2021

"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Мурманской области

Партия "Единая Россия" набирает 64,25% голосов в Мурманской области после обработки 10,54% протоколов, следом идут КПРФ с 9,75% и ЛДПР с 6,99%, сообщается на... РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T23:29

2021-09-19T23:29

2021-09-19T23:40

выборы в государственную думу

политика

мурманская область

единая россия

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выборы в государственную думу

россия

кпрф

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МУРМАНСК, 19 сен – РИА Новости. Партия "Единая Россия" набирает 64,25% голосов в Мурманской области после обработки 10,54% протоколов, следом идут КПРФ с 9,75% и ЛДПР с 6,99%, сообщается на информационном табло в областной избирательной комиссии."По итогам обработки 10,54% протоколов, на выборах в Госдуму по единому федеральному округу лидирует "Единая Россия" с 64,25%, у КПРФ – 9,75%, у ЛДПР – 6,99%, у "Справедливой России" – 5,88%, у партии "Новые люди" – 3,7%, у Партии пенсионеров - 3,39%", - сообщается на информационном табло.Голосование на выборах в Госдуму проходило в этом году 17-19 сентября, одновременно с ними прошли региональные и муниципальные выборы. Дистанционное электронное голосование в этом году проходило в Москве, а также еще в шести субъектах федерации, в том числе Мурманской области. В регионе также выбирали региональный парламент и представителей местной законодательной власти районов.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, мурманская область, единая россия, госдума рф, выборы в государственную думу, россия, кпрф, лдпр