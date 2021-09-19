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"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Мурманской области
"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Мурманской области - РИА Новости, 19.09.2021
"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Мурманской области
Партия "Единая Россия" набирает 64,25% голосов в Мурманской области после обработки 10,54% протоколов, следом идут КПРФ с 9,75% и ЛДПР с 6,99%, сообщается на... РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T23:29
2021-09-19T23:29
2021-09-19T23:40
выборы в государственную думу
политика
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единая россия
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выборы в государственную думу
россия
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МУРМАНСК, 19 сен – РИА Новости. Партия "Единая Россия" набирает 64,25% голосов в Мурманской области после обработки 10,54% протоколов, следом идут КПРФ с 9,75% и ЛДПР с 6,99%, сообщается на информационном табло в областной избирательной комиссии."По итогам обработки 10,54% протоколов, на выборах в Госдуму по единому федеральному округу лидирует "Единая Россия" с 64,25%, у КПРФ – 9,75%, у ЛДПР – 6,99%, у "Справедливой России" – 5,88%, у партии "Новые люди" – 3,7%, у Партии пенсионеров - 3,39%", - сообщается на информационном табло.Голосование на выборах в Госдуму проходило в этом году 17-19 сентября, одновременно с ними прошли региональные и муниципальные выборы. Дистанционное электронное голосование в этом году проходило в Москве, а также еще в шести субъектах федерации, в том числе Мурманской области. В регионе также выбирали региональный парламент и представителей местной законодательной власти районов.
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РИА Новости
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политика, мурманская область, единая россия, госдума рф, выборы в государственную думу, россия, кпрф, лдпр
23:29 19.09.2021 (обновлено: 23:40 19.09.2021)
"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Мурманской области
"Единая Россия" набирает 64,25 процента голосов на выборах в Госдуму в Мурманской области