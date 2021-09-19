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Здунов лидирует на выборах главы Мордовии

Здунов лидирует на выборах главы Мордовии - РИА Новости, 19.09.2021

Здунов лидирует на выборах главы Мордовии

Врио руководителя Мордовии Артем Здунов ("Единая Россия") лидирует на выборах главы республики с 96,7% голосов избирателей после обработки 0,13% протоколов,... РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T22:37

2021-09-19T22:37

2021-09-19T22:37

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Врио руководителя Мордовии Артем Здунов ("Единая Россия") лидирует на выборах главы республики с 96,7% голосов избирателей после обработки 0,13% протоколов, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ.Согласно данным на табло в информцентре ЦИК по итогам обработки 0,13% протоколов Евгений Тюрин (ЛДПР) набирает 2,17% голосов избирателей, Александр Лемкин (Партия пенсионеров) - 1,09%, Дмитрий Кузякин (КПРФ) - пока 0%.Здунов занимает пост врио главы Мордовии с 18 ноября 2020 года.

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2021

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политика, выборы, единая россия, цик рф, республика мордовия, артем здунов, россия