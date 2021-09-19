Петербург лидирует по числу фейковых атак на результаты выборов в Госдуму
Малькевич: Петербург лидирует по числу фейковых атак на результаты выборов в Госдуму
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПредседатель правления Фонда защиты национальных ценностей, председатель Комиссии Общественной палаты по развитию СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич
МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Санкт-Петербург лидирует по числу фейковых атак на результаты выборов в Госдуму, заявил руководитель рабочей группы по общественному наблюдению за дистанционным электронным голосованием координационного совета при Общественной палате РФ Александр Малькевич.
"Санкт-Петербург лидирует по числу фейковых атак на результаты выборов. У нас в двух районах на выборах люди получали пять бюллетеней сразу, потому что были трёхуровневые выборы. Все те фотографии, видео, когда люди голосовали, опуская поочерёдно свои бюллетени, расходилось по социальным сетям с пометкой "срочно, мы выявили тот или иной вброс", - сказал Малькевич рамках марафона "Ночь выборов".
Накануне Малькевич заявил, что большое количество фейков сделаны по принципу "тяп-ляп", для того чтобы создать массив нарушений.
Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.
Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они располагаются в следующем порядке: КПРФ, "Зелёные", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", Партия Роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.