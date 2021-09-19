https://ria.ru/20210919/vybory-1750845384.html

Петербург лидирует по числу фейковых атак на результаты выборов в Госдуму

Петербург лидирует по числу фейковых атак на результаты выборов в Госдуму - РИА Новости, 19.09.2021

Петербург лидирует по числу фейковых атак на результаты выборов в Госдуму

Санкт-Петербург лидирует по числу фейковых атак на результаты выборов в Госдуму, заявил руководитель рабочей группы по общественному наблюдению за дистанционным РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T21:00

2021-09-19T21:00

2021-09-19T21:00

выборы в государственную думу

политика

санкт-петербург

госдума рф

яблоко

коммунисты россии

александр малькевич

россия

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МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Санкт-Петербург лидирует по числу фейковых атак на результаты выборов в Госдуму, заявил руководитель рабочей группы по общественному наблюдению за дистанционным электронным голосованием координационного совета при Общественной палате РФ Александр Малькевич."Санкт-Петербург лидирует по числу фейковых атак на результаты выборов. У нас в двух районах на выборах люди получали пять бюллетеней сразу, потому что были трёхуровневые выборы. Все те фотографии, видео, когда люди голосовали, опуская поочерёдно свои бюллетени, расходилось по социальным сетям с пометкой "срочно, мы выявили тот или иной вброс", - сказал Малькевич рамках марафона "Ночь выборов".Накануне Малькевич заявил, что большое количество фейков сделаны по принципу "тяп-ляп", для того чтобы создать массив нарушений.Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они располагаются в следующем порядке: КПРФ, "Зелёные", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", Партия Роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.

https://ria.ru/20210919/vybory-1750838799.html

https://ria.ru/20210919/tula-1750839328.html

санкт-петербург

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, санкт-петербург, госдума рф, яблоко, коммунисты россии, александр малькевич, россия