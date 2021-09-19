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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210919/vybory-1750845384.html
Петербург лидирует по числу фейковых атак на результаты выборов в Госдуму
Петербург лидирует по числу фейковых атак на результаты выборов в Госдуму - РИА Новости, 19.09.2021
Петербург лидирует по числу фейковых атак на результаты выборов в Госдуму
Санкт-Петербург лидирует по числу фейковых атак на результаты выборов в Госдуму, заявил руководитель рабочей группы по общественному наблюдению за дистанционным РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T21:00
2021-09-19T21:00
выборы в государственную думу
политика
санкт-петербург
госдума рф
яблоко
коммунисты россии
александр малькевич
россия
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МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Санкт-Петербург лидирует по числу фейковых атак на результаты выборов в Госдуму, заявил руководитель рабочей группы по общественному наблюдению за дистанционным электронным голосованием координационного совета при Общественной палате РФ Александр Малькевич."Санкт-Петербург лидирует по числу фейковых атак на результаты выборов. У нас в двух районах на выборах люди получали пять бюллетеней сразу, потому что были трёхуровневые выборы. Все те фотографии, видео, когда люди голосовали, опуская поочерёдно свои бюллетени, расходилось по социальным сетям с пометкой "срочно, мы выявили тот или иной вброс", - сказал Малькевич рамках марафона "Ночь выборов".Накануне Малькевич заявил, что большое количество фейков сделаны по принципу "тяп-ляп", для того чтобы создать массив нарушений.Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они располагаются в следующем порядке: КПРФ, "Зелёные", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", Партия Роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.
https://ria.ru/20210919/vybory-1750838799.html
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политика, санкт-петербург, госдума рф, яблоко, коммунисты россии, александр малькевич, россия
21:00 19.09.2021
 
Петербург лидирует по числу фейковых атак на результаты выборов в Госдуму

Малькевич: Петербург лидирует по числу фейковых атак на результаты выборов в Госдуму

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПредседатель правления Фонда защиты национальных ценностей, председатель Комиссии Общественной палаты по развитию СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич
Председатель правления Фонда защиты национальных ценностей, председатель Комиссии Общественной палаты по развитию СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Санкт-Петербург лидирует по числу фейковых атак на результаты выборов в Госдуму, заявил руководитель рабочей группы по общественному наблюдению за дистанционным электронным голосованием координационного совета при Общественной палате РФ Александр Малькевич.
"Санкт-Петербург лидирует по числу фейковых атак на результаты выборов. У нас в двух районах на выборах люди получали пять бюллетеней сразу, потому что были трёхуровневые выборы. Все те фотографии, видео, когда люди голосовали, опуская поочерёдно свои бюллетени, расходилось по социальным сетям с пометкой "срочно, мы выявили тот или иной вброс", - сказал Малькевич рамках марафона "Ночь выборов".
Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
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Памфилова призвала наказать организаторов нарушений на выборах в Петербурге
Накануне Малькевич заявил, что большое количество фейков сделаны по принципу "тяп-ляп", для того чтобы создать массив нарушений.
Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.
Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они располагаются в следующем порядке: КПРФ, "Зелёные", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", Партия Роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.
Участок для голосования на выборах депутатов Госдумы - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
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