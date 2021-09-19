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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210919/vybory-1750798578.html
Во всех регионах Дальнего Востока закрылись избирательные участки
Во всех регионах Дальнего Востока закрылись избирательные участки - РИА Новости, 19.09.2021
Во всех регионах Дальнего Востока закрылись избирательные участки
Избирательные участки на выборах федерального и регионального уровней закрылись во всех регионах Дальнего Востока, а также в Иркутской области. РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T15:04
2021-09-19T15:04
выборы в государственную думу
политика
магаданская область
забайкальский край
госдума рф
яблоко
чукотка
коммунисты россии
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ВЛАДИВОСТОК, 19 сен - РИА Новости. Избирательные участки на выборах федерального и регионального уровней закрылись во всех регионах Дальнего Востока, а также в Иркутской области.Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. В 11.00 мск избирательные участки закрылись на Камчатке, Чукотке, Сахалине и в Магаданской области, в 13.00 мск - в Приморье, Хабаровском крае и ЕАО.Явка на 18.00 местного времени на Чукотке составила 58.89%. Здесь на выборах депутатов Госдумы в 2016 году, когда голосование шло один день, на 18.00 проголосовало 59,35%. При этом в ходе текущих выборов три населенных пункта Чукотки показали явку в 100%. На Камчатке проголосовать пришли 38,72% избирателей, на Сахалине - 37,28%. В Магаданской области явка составила почти 41%. По данным регионального избиркома, на золотодобывающих рудниках в Тенькинском округе Колымы в выборах приняли участие фактически все работники.В Приморье явка на 18.00 местного времени составила 39%, проголосовало 566 543 избирателя. На выборах в Госдуму в 2016 году, когда голосование шло один день, явка на этот час составила 32,53%. В Хабаровском крае на выборах в Госдуму явка на 18.00 - 40,67%, на досрочных выборах губернатора - 40,27%. В ЕАО на 18.00 проголосовать пришли 74 046 человек - 59,63% избирателей.В 14.00 мск (20.00 местного времени) закрылись участки в Приамурье, Якутии и в Забайкальском крае. Здесь прошли выборы депутатов Госдумы восьмого созыва. В Приамурье также состоялись выборы депутатов Заксобрания и ещё 67 муниципальных кампаний, всего в регионе работали 750 избирательных участков, в том числе 17 временных. Явка на 18.00 местного времени здесь составила 39,10%.В Якутии закрылись 822 избирательных участка. Здесь, кроме выборов в Госдуму, проходили дополнительные выборы в региональный парламент (Ил Тумэн), а также муниципальные выборы. На 18.00 в республике проголосовало 313 500 человек - это 47,33% избирателей.В Забайкальском крае завершили работу 917 участков, здесь 17-19 сентября в том числе избирали новый состав краевого парламента, а также прошли выборы в органы местного самоуправления. Явка на 18.00 в регионе составила 36,16% - проголосовали 280 648 избирателей.В 15.00 мск (20.00 местного времени) закрылись участки в республике Бурятия. Там прошли выборы депутатов Госдумы, довыборы в народный Хурал республики и выборы депутатов и глав различных уровней муниципальных образований региона. Всего в республике, по данным на 1 июля 2021 года, зарегистрировано 702 485 избирателей. На 15.00 в Бурятии проголосовали 255 383 человека, что составляет 36,51% от общего числа избирателей в регионе.Кроме того, в 15.00 мск (20.00 местного времени) закрылись все избирательные участки в Иркутской области, начался подсчет голосов. В регионе выбирали депутатов Государственной думы, также в трех округах шло голосование за депутатов законодательного собрания региона и кроме этого состоялось 90 муниципальных компаний. Численность избирателей на 1 июля 2021 года в Иркутской области составила 1 848 932 человека. Явка в регионе на 18.00 местного времени 19 сентября - 33,72%, проголосовало 622 482 человека.Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур. Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они располагаются в следующем порядке: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", Партия Роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.
магаданская область
забайкальский край
чукотка
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политика, магаданская область, забайкальский край, госдума рф, яблоко, чукотка, коммунисты россии
15:04 19.09.2021
 
Во всех регионах Дальнего Востока закрылись избирательные участки

Избирательные участки закрылись во всех регионах Дальнего Востока, а также в Иркутской области.

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкКурсанты Морского государственного университета имени адмирала Г.И.Невельского на избирательном участке №919 во Владивостоке
Курсанты Морского государственного университета имени адмирала Г.И.Невельского на избирательном участке №919 во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ВЛАДИВОСТОК, 19 сен - РИА Новости. Избирательные участки на выборах федерального и регионального уровней закрылись во всех регионах Дальнего Востока, а также в Иркутской области.
Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. В 11.00 мск избирательные участки закрылись на Камчатке, Чукотке, Сахалине и в Магаданской области, в 13.00 мск - в Приморье, Хабаровском крае и ЕАО.
Явка на 18.00 местного времени на Чукотке составила 58.89%. Здесь на выборах депутатов Госдумы в 2016 году, когда голосование шло один день, на 18.00 проголосовало 59,35%. При этом в ходе текущих выборов три населенных пункта Чукотки показали явку в 100%. На Камчатке проголосовать пришли 38,72% избирателей, на Сахалине - 37,28%. В Магаданской области явка составила почти 41%. По данным регионального избиркома, на золотодобывающих рудниках в Тенькинском округе Колымы в выборах приняли участие фактически все работники.
В Приморье явка на 18.00 местного времени составила 39%, проголосовало 566 543 избирателя. На выборах в Госдуму в 2016 году, когда голосование шло один день, явка на этот час составила 32,53%. В Хабаровском крае на выборах в Госдуму явка на 18.00 - 40,67%, на досрочных выборах губернатора - 40,27%. В ЕАО на 18.00 проголосовать пришли 74 046 человек - 59,63% избирателей.
Третий день выборов в Госдуму. Фотолента
© Sputnik / Перейти в фотобанк

В России продолжается трехдневное голосование на выборах в Государственную думу. Одновременно с ним проходят региональные и муниципальные выборы.

Мужчина голосует на выборах депутатов Государственной Думы РФ на избирательном участке №8159 в посольстве России в Киргизии
1 из 10

В России продолжается трехдневное голосование на выборах в Государственную думу. Одновременно с ним проходят региональные и муниципальные выборы.

© Sputnik
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© РИА Новости / Михай Караус / Перейти в фотобанк

Явка к 10:00 мск составила 35,69%. Максимальные показатели отметили в Тыве — 67,27%, Кабардино-Балкарии — 69,18% и Чечне — 76,15%.

Граждане России во время голосования на выборах депутатов Государственной Думы на избирательном участке в здании представительства Россотрудничества в Кишиневе
2 из 10

Явка к 10:00 мск составила 35,69%. Максимальные показатели отметили в Тыве — 67,27%, Кабардино-Балкарии — 69,18% и Чечне — 76,15%.

© РИА Новости / Михай Караус
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

В Пензенской области воспользовались правом голоса 39,68% избирателей, в Белгородской области— 38,93%, Тульской области— 37,25%, Хабаровском крае— 35,07%. На выборах губернаторов Ульяновской и Тверской областей пока проголосовали 27,15% и 24,32%.

Избиратель на участке во время голосования на выборах депутатов Государственной Думы РФ в Бахчисарайском районе Крыма
3 из 10

В Пензенской области воспользовались правом голоса 39,68% избирателей, в Белгородской области— 38,93%, Тульской области— 37,25%, Хабаровском крае— 35,07%. На выборах губернаторов Ульяновской и Тверской областей пока проголосовали 27,15% и 24,32%.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Явка среди проголосовавших онлайн в Москве с утра достигла 90%. Таким путем выбор сделали более 1,8 миллиона человек из 2,014 миллиона зарегистрированных.

Медицинский работник принимает участие в голосовании на избирательном участке в Приморском краевом перинатальном центре (ГБУЗ ПКПЦ) во Владивостоке
4 из 10

Явка среди проголосовавших онлайн в Москве с утра достигла 90%. Таким путем выбор сделали более 1,8 миллиона человек из 2,014 миллиона зарегистрированных.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанк

В некоторых регионах голосование уже завершилось: к 13:00 мск закрылись избирательные участки на Камчатке, Чукотке, Сахалине, в Магадане и Хабаровском крае.

Граждане России читают информационные материалы о партиях и кандидатах на выборах депутатов Государственной Думы РФ перед голосованием на избирательном участке №8159 в посольстве России в Киргизии
5 из 10

В некоторых регионах голосование уже завершилось: к 13:00 мск закрылись избирательные участки на Камчатке, Чукотке, Сахалине, в Магадане и Хабаровском крае.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

В Общественной палате заявили, что серьезных нарушений на проходящих выборах пока не зафиксировали.

Дезинфекция кабинок на избирательном участке, где проходит голосование на выборах депутатов Государственной Думы РФ
6 из 10

В Общественной палате заявили, что серьезных нарушений на проходящих выборах пока не зафиксировали.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© Sputnik / Перейти в фотобанк

Избирательные участки открыты и в других странах. Так, более двух тысяч человек проголосовали в Киргизии за первые четыре часа. С утра к диппредставительству в Бишкеке выстроились очереди. Всем избирателям выдают медицинские маски и обрабатывают руки антисептиком.

Люди стоят в очереди у входа на избирательный участок №8159 в посольстве России в Киргизии, чтобы проголосовать на выборах депутатов Государственной Думы РФ
7 из 10

Избирательные участки открыты и в других странах. Так, более двух тысяч человек проголосовали в Киргизии за первые четыре часа. С утра к диппредставительству в Бишкеке выстроились очереди. Всем избирателям выдают медицинские маски и обрабатывают руки антисептиком.

© Sputnik
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михай Караус / Перейти в фотобанк

Единственный избирательный участок в Кишиневе, столице Молдавии, открылся в восемь утра по местному времени, но первые избиратели решили прийти заранее.

Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Молдавии Олег Васнецов во время голосования на выборах депутатов Государственной Думы
8 из 10

Единственный избирательный участок в Кишиневе, столице Молдавии, открылся в восемь утра по местному времени, но первые избиратели решили прийти заранее.

© РИА Новости / Михай Караус
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© РИА Новости / Анна Раткогло / Перейти в фотобанк

Проживающие в Пекине россияне тоже активно голосуют на выборах в Госдуму. Несмотря на связанные с пандемией обстоятельства, на участок в посольстве с утра пришло достаточно много людей. Свой голос на выборах уже отдал и посол Андрей Денисов.

Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Китайской Народной Республике Андрей Денисов во время голосования на выборах депутатов Государственной Думы
9 из 10

Проживающие в Пекине россияне тоже активно голосуют на выборах в Госдуму. Несмотря на связанные с пандемией обстоятельства, на участок в посольстве с утра пришло достаточно много людей. Свой голос на выборах уже отдал и посол Андрей Денисов.

© РИА Новости / Анна Раткогло
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Мурад Оруджев / Перейти в фотобанк

Первые данные по результатам голосования появятся после девяти вечера по московскому времени, когда закроются последние избирательные участки в Калининградской области.

Мужчина голосует на выборах депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации VIII созыва на избирательном участке № 8017 в Баку
10 из 10

Первые данные по результатам голосования появятся после девяти вечера по московскому времени, когда закроются последние избирательные участки в Калининградской области.

© РИА Новости / Мурад Оруджев
Перейти в фотобанк
1 из 10

В России продолжается трехдневное голосование на выборах в Государственную думу. Одновременно с ним проходят региональные и муниципальные выборы.

© Sputnik
Перейти в фотобанк
2 из 10

Явка к 10:00 мск составила 35,69%. Максимальные показатели отметили в Тыве — 67,27%, Кабардино-Балкарии — 69,18% и Чечне — 76,15%.

© РИА Новости / Михай Караус
Перейти в фотобанк
3 из 10

В Пензенской области воспользовались правом голоса 39,68% избирателей, в Белгородской области— 38,93%, Тульской области— 37,25%, Хабаровском крае— 35,07%. На выборах губернаторов Ульяновской и Тверской областей пока проголосовали 27,15% и 24,32%.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
4 из 10

Явка среди проголосовавших онлайн в Москве с утра достигла 90%. Таким путем выбор сделали более 1,8 миллиона человек из 2,014 миллиона зарегистрированных.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
5 из 10

В некоторых регионах голосование уже завершилось: к 13:00 мск закрылись избирательные участки на Камчатке, Чукотке, Сахалине, в Магадане и Хабаровском крае.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в фотобанк
6 из 10

В Общественной палате заявили, что серьезных нарушений на проходящих выборах пока не зафиксировали.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
7 из 10

Избирательные участки открыты и в других странах. Так, более двух тысяч человек проголосовали в Киргизии за первые четыре часа. С утра к диппредставительству в Бишкеке выстроились очереди. Всем избирателям выдают медицинские маски и обрабатывают руки антисептиком.

© Sputnik
Перейти в фотобанк
8 из 10

Единственный избирательный участок в Кишиневе, столице Молдавии, открылся в восемь утра по местному времени, но первые избиратели решили прийти заранее.

© РИА Новости / Михай Караус
Перейти в фотобанк
9 из 10

Проживающие в Пекине россияне тоже активно голосуют на выборах в Госдуму. Несмотря на связанные с пандемией обстоятельства, на участок в посольстве с утра пришло достаточно много людей. Свой голос на выборах уже отдал и посол Андрей Денисов.

© РИА Новости / Анна Раткогло
Перейти в фотобанк
10 из 10

Первые данные по результатам голосования появятся после девяти вечера по московскому времени, когда закроются последние избирательные участки в Калининградской области.

© РИА Новости / Мурад Оруджев
Перейти в фотобанк
В 14.00 мск (20.00 местного времени) закрылись участки в Приамурье, Якутии и в Забайкальском крае. Здесь прошли выборы депутатов Госдумы восьмого созыва. В Приамурье также состоялись выборы депутатов Заксобрания и ещё 67 муниципальных кампаний, всего в регионе работали 750 избирательных участков, в том числе 17 временных. Явка на 18.00 местного времени здесь составила 39,10%.
В Якутии закрылись 822 избирательных участка. Здесь, кроме выборов в Госдуму, проходили дополнительные выборы в региональный парламент (Ил Тумэн), а также муниципальные выборы. На 18.00 в республике проголосовало 313 500 человек - это 47,33% избирателей.
В Забайкальском крае завершили работу 917 участков, здесь 17-19 сентября в том числе избирали новый состав краевого парламента, а также прошли выборы в органы местного самоуправления. Явка на 18.00 в регионе составила 36,16% - проголосовали 280 648 избирателей.
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Каким способом вы проголосовали на выборах в Госдуму?
Проголосовали:
18 сентября, 16:37Выборы в Государственную думу
В 15.00 мск (20.00 местного времени) закрылись участки в республике Бурятия. Там прошли выборы депутатов Госдумы, довыборы в народный Хурал республики и выборы депутатов и глав различных уровней муниципальных образований региона. Всего в республике, по данным на 1 июля 2021 года, зарегистрировано 702 485 избирателей. На 15.00 в Бурятии проголосовали 255 383 человека, что составляет 36,51% от общего числа избирателей в регионе.
Кроме того, в 15.00 мск (20.00 местного времени) закрылись все избирательные участки в Иркутской области, начался подсчет голосов. В регионе выбирали депутатов Государственной думы, также в трех округах шло голосование за депутатов законодательного собрания региона и кроме этого состоялось 90 муниципальных компаний. Численность избирателей на 1 июля 2021 года в Иркутской области составила 1 848 932 человека. Явка в регионе на 18.00 местного времени 19 сентября - 33,72%, проголосовало 622 482 человека.
Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур. Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они располагаются в следующем порядке: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", Партия Роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.
Выборы в Государственную думу — 2021
18 июня, 14:29Инфографика
Выборы в Государственную думу — 2021
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Выборы в Государственную думуПолитикаМагаданская областьЗабайкальский крайГосдума РФЯблокоЧукоткаКоммунисты России
 
 
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