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Во всех регионах Дальнего Востока закрылись избирательные участки

Во всех регионах Дальнего Востока закрылись избирательные участки - РИА Новости, 19.09.2021

Во всех регионах Дальнего Востока закрылись избирательные участки

Избирательные участки на выборах федерального и регионального уровней закрылись во всех регионах Дальнего Востока, а также в Иркутской области. РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T15:04

2021-09-19T15:04

2021-09-19T15:04

выборы в государственную думу

политика

магаданская область

забайкальский край

госдума рф

яблоко

чукотка

коммунисты россии

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ВЛАДИВОСТОК, 19 сен - РИА Новости. Избирательные участки на выборах федерального и регионального уровней закрылись во всех регионах Дальнего Востока, а также в Иркутской области.Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. В 11.00 мск избирательные участки закрылись на Камчатке, Чукотке, Сахалине и в Магаданской области, в 13.00 мск - в Приморье, Хабаровском крае и ЕАО.Явка на 18.00 местного времени на Чукотке составила 58.89%. Здесь на выборах депутатов Госдумы в 2016 году, когда голосование шло один день, на 18.00 проголосовало 59,35%. При этом в ходе текущих выборов три населенных пункта Чукотки показали явку в 100%. На Камчатке проголосовать пришли 38,72% избирателей, на Сахалине - 37,28%. В Магаданской области явка составила почти 41%. По данным регионального избиркома, на золотодобывающих рудниках в Тенькинском округе Колымы в выборах приняли участие фактически все работники.В Приморье явка на 18.00 местного времени составила 39%, проголосовало 566 543 избирателя. На выборах в Госдуму в 2016 году, когда голосование шло один день, явка на этот час составила 32,53%. В Хабаровском крае на выборах в Госдуму явка на 18.00 - 40,67%, на досрочных выборах губернатора - 40,27%. В ЕАО на 18.00 проголосовать пришли 74 046 человек - 59,63% избирателей.В 14.00 мск (20.00 местного времени) закрылись участки в Приамурье, Якутии и в Забайкальском крае. Здесь прошли выборы депутатов Госдумы восьмого созыва. В Приамурье также состоялись выборы депутатов Заксобрания и ещё 67 муниципальных кампаний, всего в регионе работали 750 избирательных участков, в том числе 17 временных. Явка на 18.00 местного времени здесь составила 39,10%.В Якутии закрылись 822 избирательных участка. Здесь, кроме выборов в Госдуму, проходили дополнительные выборы в региональный парламент (Ил Тумэн), а также муниципальные выборы. На 18.00 в республике проголосовало 313 500 человек - это 47,33% избирателей.В Забайкальском крае завершили работу 917 участков, здесь 17-19 сентября в том числе избирали новый состав краевого парламента, а также прошли выборы в органы местного самоуправления. Явка на 18.00 в регионе составила 36,16% - проголосовали 280 648 избирателей.В 15.00 мск (20.00 местного времени) закрылись участки в республике Бурятия. Там прошли выборы депутатов Госдумы, довыборы в народный Хурал республики и выборы депутатов и глав различных уровней муниципальных образований региона. Всего в республике, по данным на 1 июля 2021 года, зарегистрировано 702 485 избирателей. На 15.00 в Бурятии проголосовали 255 383 человека, что составляет 36,51% от общего числа избирателей в регионе.Кроме того, в 15.00 мск (20.00 местного времени) закрылись все избирательные участки в Иркутской области, начался подсчет голосов. В регионе выбирали депутатов Государственной думы, также в трех округах шло голосование за депутатов законодательного собрания региона и кроме этого состоялось 90 муниципальных компаний. Численность избирателей на 1 июля 2021 года в Иркутской области составила 1 848 932 человека. Явка в регионе на 18.00 местного времени 19 сентября - 33,72%, проголосовало 622 482 человека.Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур. Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они располагаются в следующем порядке: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", Партия Роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.

магаданская область

забайкальский край

чукотка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, магаданская область, забайкальский край, госдума рф, яблоко, чукотка, коммунисты россии