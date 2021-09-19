Третий день выборов в Госдуму. Фотолента

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Избирательные участки открыты и в других странах. Так, более двух тысяч человек проголосовали в Киргизии за первые четыре часа. С утра к диппредставительству в Бишкеке выстроились очереди. Всем избирателям выдают медицинские маски и обрабатывают руки антисептиком.