https://ria.ru/20210919/vybory-1750776339.html

Врио главы Мордовии проголосовал на выборах

Врио главы Мордовии проголосовал на выборах - РИА Новости, 19.09.2021

Врио главы Мордовии проголосовал на выборах

Врио главы Мордовии Артем Здунов в воскресенье проголосовал на выборах руководителя республики и выборах в Государственную думу, сообщает пресс-служба главы... РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T12:57

2021-09-19T12:57

2021-09-19T13:23

выборы в государственную думу

политика

саранск

владимир путин

госдума рф

кпрф

лдпр

владимир волков (политик)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 сен - РИА Новости. Врио главы Мордовии Артем Здунов в воскресенье проголосовал на выборах руководителя республики и выборах в Государственную думу, сообщает пресс-служба главы региона.Врио главы Мордовии проголосовал на избирательном участке, расположенном в здании Русского драматического театра в Саранске."Голосовать нужно… Это важная гражданская позиция. Всех, кто еще не проголосовал, я призываю дойти до избирательного участка и сделать выбор", - сказал Здунов.По данным Центральной избирательной комиссии Мордовии, явка избирателей за два дня выборов главы Мордовии и выборов в Госдуму составила 45,77%, проголосовали 269 932 избирателя. По данным ЦИК региона, численность избирателей в республике на 1 июля 2021 года составляет 602 869 человек.На пост главы региона претендуют четыре человека: врио главы Мордовии Здунов, выдвинутый региональным отделением партии "Единая Россия", Евгений Тюрин (ЛДПР), Дмитрий Кузякин (КПРФ), Александр Лемкин (Партия пенсионеров).Президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий главы Мордовии Владимира Волкова и назначил Здунова временно исполняющим обязанности 18 ноября 2020 года.

https://ria.ru/20210919/bzhaniya-1750774798.html

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политика, саранск, владимир путин, госдума рф, кпрф, лдпр, владимир волков (политик), артем здунов