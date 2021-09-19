12:57 19.09.2021 (обновлено: 13:23 19.09.2021)
Врио главы Мордовии проголосовал на выборах
Врио главы Мордовии Здунов проголосовал на выборах губернатора и выборах в Госдуму
© РИА Новости / Олег Красильников / Перейти в фотобанкВременно исполняющий обязанности главы Республики Мордовия Артем Здунов принимает участие в выборах депутатов Государственной Думы РФ в Саранске
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 сен - РИА Новости. Врио главы Мордовии Артем Здунов в воскресенье проголосовал на выборах руководителя республики и выборах в Государственную думу, сообщает пресс-служба главы региона.
Врио главы Мордовии проголосовал на избирательном участке, расположенном в здании Русского драматического театра в Саранске.
"Голосовать нужно… Это важная гражданская позиция. Всех, кто еще не проголосовал, я призываю дойти до избирательного участка и сделать выбор", - сказал Здунов.
По данным Центральной избирательной комиссии Мордовии, явка избирателей за два дня выборов главы Мордовии и выборов в Госдуму составила 45,77%, проголосовали 269 932 избирателя. По данным ЦИК региона, численность избирателей в республике на 1 июля 2021 года составляет 602 869 человек.
На пост главы региона претендуют четыре человека: врио главы Мордовии Здунов, выдвинутый региональным отделением партии "Единая Россия", Евгений Тюрин (ЛДПР), Дмитрий Кузякин (КПРФ), Александр Лемкин (Партия пенсионеров).
Президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий главы Мордовии Владимира Волкова и назначил Здунова временно исполняющим обязанности 18 ноября 2020 года.