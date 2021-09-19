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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210919/vybory-1750776339.html
Врио главы Мордовии проголосовал на выборах
Врио главы Мордовии проголосовал на выборах - РИА Новости, 19.09.2021
Врио главы Мордовии проголосовал на выборах
Врио главы Мордовии Артем Здунов в воскресенье проголосовал на выборах руководителя республики и выборах в Государственную думу, сообщает пресс-служба главы... РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T12:57
2021-09-19T13:23
выборы в государственную думу
политика
саранск
владимир путин
госдума рф
кпрф
лдпр
владимир волков (политик)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 сен - РИА Новости. Врио главы Мордовии Артем Здунов в воскресенье проголосовал на выборах руководителя республики и выборах в Государственную думу, сообщает пресс-служба главы региона.Врио главы Мордовии проголосовал на избирательном участке, расположенном в здании Русского драматического театра в Саранске."Голосовать нужно… Это важная гражданская позиция. Всех, кто еще не проголосовал, я призываю дойти до избирательного участка и сделать выбор", - сказал Здунов.По данным Центральной избирательной комиссии Мордовии, явка избирателей за два дня выборов главы Мордовии и выборов в Госдуму составила 45,77%, проголосовали 269 932 избирателя. По данным ЦИК региона, численность избирателей в республике на 1 июля 2021 года составляет 602 869 человек.На пост главы региона претендуют четыре человека: врио главы Мордовии Здунов, выдвинутый региональным отделением партии "Единая Россия", Евгений Тюрин (ЛДПР), Дмитрий Кузякин (КПРФ), Александр Лемкин (Партия пенсионеров).Президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий главы Мордовии Владимира Волкова и назначил Здунова временно исполняющим обязанности 18 ноября 2020 года.
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политика, саранск, владимир путин, госдума рф, кпрф, лдпр, владимир волков (политик), артем здунов
12:57 19.09.2021 (обновлено: 13:23 19.09.2021)
 
Врио главы Мордовии проголосовал на выборах

Врио главы Мордовии Здунов проголосовал на выборах губернатора и выборах в Госдуму

© РИА Новости / Олег Красильников / Перейти в фотобанкВременно исполняющий обязанности главы Республики Мордовия Артем Здунов принимает участие в выборах депутатов Государственной Думы РФ в Саранске
Временно исполняющий обязанности главы Республики Мордовия Артем Здунов принимает участие в выборах депутатов Государственной Думы РФ в Саранске - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
© РИА Новости / Олег Красильников
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 сен - РИА Новости. Врио главы Мордовии Артем Здунов в воскресенье проголосовал на выборах руководителя республики и выборах в Государственную думу, сообщает пресс-служба главы региона.
Врио главы Мордовии проголосовал на избирательном участке, расположенном в здании Русского драматического театра в Саранске.
Избранный на пост президента Абхазии Аслан Бжания во время пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
12:42Выборы в Государственную думу
Президент Абхазии проголосовал на выборах в Госдуму
"Голосовать нужно… Это важная гражданская позиция. Всех, кто еще не проголосовал, я призываю дойти до избирательного участка и сделать выбор", - сказал Здунов.
По данным Центральной избирательной комиссии Мордовии, явка избирателей за два дня выборов главы Мордовии и выборов в Госдуму составила 45,77%, проголосовали 269 932 избирателя. По данным ЦИК региона, численность избирателей в республике на 1 июля 2021 года составляет 602 869 человек.
На пост главы региона претендуют четыре человека: врио главы Мордовии Здунов, выдвинутый региональным отделением партии "Единая Россия", Евгений Тюрин (ЛДПР), Дмитрий Кузякин (КПРФ), Александр Лемкин (Партия пенсионеров).
Президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий главы Мордовии Владимира Волкова и назначил Здунова временно исполняющим обязанности 18 ноября 2020 года.
Выборы в Государственную думу — 2021
18 июня, 14:29Инфографика
Выборы в Государственную думу — 2021
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Выборы в Государственную думуПолитикаСаранскВладимир ПутинГосдума РФКПРФЛДПРВладимир Волков (политик)Артем Здунов
 
 
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