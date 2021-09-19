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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210919/vybory-1750734843.html
В Приамурье, Забайкальском крае и Якутии начался финальный день выборов
В Приамурье, Забайкальском крае и Якутии начался финальный день выборов - РИА Новости, 19.09.2021
В Приамурье, Забайкальском крае и Якутии начался финальный день выборов
Избирательные участки открылись в основной день голосования в 08.00 (02.00 мск) в Амурской области, Забайкальском крае и Якутии, в Бурятии голосование стартует... РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T02:09
2021-09-19T02:23
выборы в государственную думу
политика
справки
забайкальский край
белогорск
амурская область
госдума рф
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 сен – РИА Новости. Избирательные участки открылись в основной день голосования в 08.00 (02.00 мск) в Амурской области, Забайкальском крае и Якутии, в Бурятии голосование стартует в 03.00 по московскому времени.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьёвке, в бюллетене они будут располагаться в следующем порядке: КПРФ, "Зелёные", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За Правду", "Яблоко", "Партия Роста", Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и "Партия пенсионеров".В Амурской области в воскресенье открылись 750 избирательных участков, в том числе 17 временных: в аэропорту, в СИЗО, в больницах и вахтовых рабочих поселках. Кроме выборов в Госдуму в Приамурье проходят выборы депутатов Заксобрания и ещё 67 муниципальных кампаний. К примеру, в Белогорске – втором по численности населения городе области – избиратели получают на руки шесть бюллетеней, здесь выбирают новый состав городского Совета народных депутатов.Досрочно на выборах в Госдуму в Приамурье, по данным местного избиркома, проголосовали 2075 человек – это те, кто живут и работают в труднодоступных населенных пунктах. Бюллетени досрочного голосования хранятся в опечатанных переносных ящиках и будут обработаны во время общего подсчета голосов – 19 сентября.В Якутии открылись 822 избирательных участка, в том числе 28 временных, всего в республике более 646 тысяч избирателей. Кроме выборов в Госдуму здесь проходят дополнительные выборы в региональный парламент (Ил Тумэн), а также муниципальные выборы, досрочно проголосовали почти шесть тысяч человек, в том числе оленеводы в Булунском районе.Все три дня голосования наблюдать за ходом выборов можно в специальном общественном центре, который находится в столице Якутии, прийти сюда может любой желающий, центр будет работать пока не обработают последний бюллетень.Жители Забайкальского края на 917 избирательных участках кроме депутатов Госдумы избирают новый состав краевого парламента, также здесь проходят выборы в органы местного самоуправления. Всего в Забайкалье зарегистрировано более 780,6 тысячи избирателей, из них более 243 тысяч в Чите.В Чите впервые работает штаб по наблюдению за выборами, здесь в онлайн режиме транслируют видео с самых крупных избирательных участков, где будут голосовать более 75% избирателей, также в штабе есть возможность пересмотреть видео с камер на участках для отслеживания возможных нарушений. В штаб, по данным властей, может прийти любой желающий.В Республике Бурятия в основной день голосования откроются 899 избирательных участка, здесь будут выбирать депутатов Госдума, также пройдут довыборы в Народный Хурал (высший орган законодательной власти региона), а также голосование за депутатов и глав муниципальных представительных органов власти. Всего в Бурятии, по данным на 1 июля 2021 года, 702 тысячи 485 избирателей.В Бурятии охранять правопорядок на участках будут около 1,5 тысячи сотрудников полиции, Росгвардия, народные дружинники и работники частных охранных организаций.
https://ria.ru/20210918/vybory-1750723085.html
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политика, справки, забайкальский край, белогорск, амурская область, госдума рф
02:09 19.09.2021 (обновлено: 02:23 19.09.2021)
 
В Приамурье, Забайкальском крае и Якутии начался финальный день выборов

В Амурской области, Забайкальском крае и Якутии начался основной день голосования

© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанкЖенщина во время голосования на избирательном участке на выборах
Женщина во время голосования на избирательном участке на выборах - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
© РИА Новости / Александр Пирагис
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 сен – РИА Новости. Избирательные участки открылись в основной день голосования в 08.00 (02.00 мск) в Амурской области, Забайкальском крае и Якутии, в Бурятии голосование стартует в 03.00 по московскому времени.
Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
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Вчера, 22:39Выборы в Государственную думу
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Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьёвке, в бюллетене они будут располагаться в следующем порядке: КПРФ, "Зелёные", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За Правду", "Яблоко", "Партия Роста", Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и "Партия пенсионеров".
В Амурской области в воскресенье открылись 750 избирательных участков, в том числе 17 временных: в аэропорту, в СИЗО, в больницах и вахтовых рабочих поселках. Кроме выборов в Госдуму в Приамурье проходят выборы депутатов Заксобрания и ещё 67 муниципальных кампаний. К примеру, в Белогорске – втором по численности населения городе области – избиратели получают на руки шесть бюллетеней, здесь выбирают новый состав городского Совета народных депутатов.
Сотрудник участковой избирательной комиссии №51 в городе Петропавловске-Камчатском пломбирует стационарные урны для голосования - РИА Новости, 1920, 18.09.2021
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Досрочно на выборах в Госдуму в Приамурье, по данным местного избиркома, проголосовали 2075 человек – это те, кто живут и работают в труднодоступных населенных пунктах. Бюллетени досрочного голосования хранятся в опечатанных переносных ящиках и будут обработаны во время общего подсчета голосов – 19 сентября.
В Якутии открылись 822 избирательных участка, в том числе 28 временных, всего в республике более 646 тысяч избирателей. Кроме выборов в Госдуму здесь проходят дополнительные выборы в региональный парламент (Ил Тумэн), а также муниципальные выборы, досрочно проголосовали почти шесть тысяч человек, в том числе оленеводы в Булунском районе.
Все три дня голосования наблюдать за ходом выборов можно в специальном общественном центре, который находится в столице Якутии, прийти сюда может любой желающий, центр будет работать пока не обработают последний бюллетень.
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Жители Забайкальского края на 917 избирательных участках кроме депутатов Госдумы избирают новый состав краевого парламента, также здесь проходят выборы в органы местного самоуправления. Всего в Забайкалье зарегистрировано более 780,6 тысячи избирателей, из них более 243 тысяч в Чите.
В Чите впервые работает штаб по наблюдению за выборами, здесь в онлайн режиме транслируют видео с самых крупных избирательных участков, где будут голосовать более 75% избирателей, также в штабе есть возможность пересмотреть видео с камер на участках для отслеживания возможных нарушений. В штаб, по данным властей, может прийти любой желающий.
В Республике Бурятия в основной день голосования откроются 899 избирательных участка, здесь будут выбирать депутатов Госдума, также пройдут довыборы в Народный Хурал (высший орган законодательной власти региона), а также голосование за депутатов и глав муниципальных представительных органов власти. Всего в Бурятии, по данным на 1 июля 2021 года, 702 тысячи 485 избирателей.
В Бурятии охранять правопорядок на участках будут около 1,5 тысячи сотрудников полиции, Росгвардия, народные дружинники и работники частных охранных организаций.
Во время голосования на избирательном участке в Москве - РИА Новости, 1920, 18.09.2021
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Общественный штаб заявил, что не зафиксировал нарушений на выборах в Москве
 
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