https://ria.ru/20210919/rybakov-1750754619.html

Лидер "Яблока" Николай Рыбаков проголосовал на выборах в Госдуму

Лидер "Яблока" Николай Рыбаков проголосовал на выборах в Госдуму - РИА Новости, 19.09.2021

Лидер "Яблока" Николай Рыбаков проголосовал на выборах в Госдуму

Лидер "Яблока" Николай Рыбаков принял участие в голосовании на выборах в Государственную думу на участке в Петербурге, сообщает пресс-служба партии. РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T10:29

2021-09-19T10:29

2021-09-19T10:29

выборы в государственную думу

политика

санкт-петербург

госдума рф

яблоко

николай рыбаков

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Лидер "Яблока" Николай Рыбаков принял участие в голосовании на выборах в Государственную думу на участке в Петербурге, сообщает пресс-служба партии.Рыбаков, как уточнили в пресс-службе, проголосовал на участке 360 Санкт-Петербурга, расположенном на улице Орбели, в школе №105.Голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября, одновременно с ними проходят региональные и муниципальные выборы. Дистанционное электронное голосование в этом году, согласно решению Центризбиркома РФ, организовано в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур. Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они располагаются в следующем порядке: КПРФ, "Зелёные", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", Партия Роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.

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политика, санкт-петербург, госдума рф, яблоко, николай рыбаков