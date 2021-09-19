https://ria.ru/20210919/otzyv-1750739740.html

"И круассаны заберите": австралийцы отреагировали на отзыв Францией посла

"И круассаны заберите": австралийцы отреагировали на отзыв Францией посла - РИА Новости, 19.09.2021

"И круассаны заберите": австралийцы отреагировали на отзыв Францией посла

Австралийский новостной портал News.com.au опубликовал материал, посвященный отзыву Францией посла из Канберры после разрыва контракта на подводные лодки. РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T06:46

2021-09-19T06:46

2021-09-19T06:47

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МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Австралийский новостной портал News.com.au опубликовал материал, посвященный отзыву Францией посла из Канберры после разрыва контракта на подводные лодки.Как говорится в статье, существуют опасения, что Франция может нанести еще один серьезный удар по Австралии после такого резкого шага, как отзыв дипломата. Так, под угрозой могут оказаться будущие торговые соглашения и военные связи между двумя странами.Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях под постом издания в Facebook."И круассаны свои заберите, серьезно, это наша национальная безопасность, мы принимаем решение. Нам не нужна второсортная техника", - написал пользователь Scott Hallewell."Французы думают, что на горизонте маячит конфликт, и быстро отступают", - сыронизировал Adrian Sorlie."Резкий шаг? Попросили своих послов приехать домой для беседы. Ну и что?" – задался вопросом Phil Seeney."Франции не помешало бы напомнить, что, защищая ее, погибло больше австралийцев, чем при защите Австралии", - напомнила Emily Millman."Ах, Франция делает то, что хорошо у нее получается. Отступление после откладывания на потом", - добавил Adam Gordon.При этом нашлись пользователи, которые не нашли ничего положительного в разрыве контракта по подлодкам, который стал причиной отзыва посла."Мне нравится, как люди здесь изображают Австралию большой и храброй, "постоявшей за себя". Нет, мы все еще пудели Америки", - написал Michael Mellifont."Каждый, кто комментирует эту тему, является экспертом в дипломатии точно так же, как все мы являемся квалифицированными специалистами в области вакцин", - выразила мнение Helen Gilbert.На этой неделе премьер Великобритании Борис Джонсон, президент США Джо Байден и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон объявили о создании нового партнерства AUKUS в сфере обороны и безопасности. Канберра также сообщила о выходе из контракта по подлодкам с французской компанией Naval Group. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал решение Австралии "ударом в спину".

https://ria.ru/20210919/sammit-1750736434.html

https://ria.ru/20210918/krizis-1750720110.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, австралия, франция, джо байден, мид франции‎, борис джонсон, скотт моррисон, aukus