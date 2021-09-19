Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210919/otzyv-1750739740.html
"И круассаны заберите": австралийцы отреагировали на отзыв Францией посла
"И круассаны заберите": австралийцы отреагировали на отзыв Францией посла - РИА Новости, 19.09.2021
"И круассаны заберите": австралийцы отреагировали на отзыв Францией посла
Австралийский новостной портал News.com.au опубликовал материал, посвященный отзыву Францией посла из Канберры после разрыва контракта на подводные лодки. РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T06:46
2021-09-19T06:47
в мире
сша
австралия
франция
джо байден
мид франции‎
борис джонсон
скотт моррисон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/156309/17/1563091780_0:82:1574:967_1920x0_80_0_0_4085a01ad0b862d159cddfefc7a3b1de.jpg
МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Австралийский новостной портал News.com.au опубликовал материал, посвященный отзыву Францией посла из Канберры после разрыва контракта на подводные лодки.Как говорится в статье, существуют опасения, что Франция может нанести еще один серьезный удар по Австралии после такого резкого шага, как отзыв дипломата. Так, под угрозой могут оказаться будущие торговые соглашения и военные связи между двумя странами.Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях под постом издания в Facebook."И круассаны свои заберите, серьезно, это наша национальная безопасность, мы принимаем решение. Нам не нужна второсортная техника", - написал пользователь Scott Hallewell."Французы думают, что на горизонте маячит конфликт, и быстро отступают", - сыронизировал Adrian Sorlie."Резкий шаг? Попросили своих послов приехать домой для беседы. Ну и что?" – задался вопросом Phil Seeney."Франции не помешало бы напомнить, что, защищая ее, погибло больше австралийцев, чем при защите Австралии", - напомнила Emily Millman."Ах, Франция делает то, что хорошо у нее получается. Отступление после откладывания на потом", - добавил Adam Gordon.При этом нашлись пользователи, которые не нашли ничего положительного в разрыве контракта по подлодкам, который стал причиной отзыва посла."Мне нравится, как люди здесь изображают Австралию большой и храброй, "постоявшей за себя". Нет, мы все еще пудели Америки", - написал Michael Mellifont."Каждый, кто комментирует эту тему, является экспертом в дипломатии точно так же, как все мы являемся квалифицированными специалистами в области вакцин", - выразила мнение Helen Gilbert.На этой неделе премьер Великобритании Борис Джонсон, президент США Джо Байден и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон объявили о создании нового партнерства AUKUS в сфере обороны и безопасности. Канберра также сообщила о выходе из контракта по подлодкам с французской компанией Naval Group. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал решение Австралии "ударом в спину".
https://ria.ru/20210919/sammit-1750736434.html
https://ria.ru/20210918/krizis-1750720110.html
сша
австралия
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/156309/17/1563091780_87:0:1486:1049_1920x0_80_0_0_4946fbadf6918ff89a36a78b993c0cb4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, сша, австралия, франция, джо байден, мид франции‎, борис джонсон, скотт моррисон, aukus
06:46 19.09.2021 (обновлено: 06:47 19.09.2021)
 
"И круассаны заберите": австралийцы отреагировали на отзыв Францией посла

Читатели австралийского портала News.com.au раскритиковали решение Франции отозвать посла

CC BY 2.0 / Guilhem Vellut / Здание МИД Франции
Здание МИД Франции - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
CC BY 2.0 / Guilhem Vellut /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Австралийский новостной портал News.com.au опубликовал материал, посвященный отзыву Францией посла из Канберры после разрыва контракта на подводные лодки.
Как говорится в статье, существуют опасения, что Франция может нанести еще один серьезный удар по Австралии после такого резкого шага, как отзыв дипломата. Так, под угрозой могут оказаться будущие торговые соглашения и военные связи между двумя странами.
Президент Франции Эммануэль Макрон на саммите G7 - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
03:33
СМИ: детали AUKUS согласовали без ведома Макрона на саммите G7
Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях под постом издания в Facebook.
"И круассаны свои заберите, серьезно, это наша национальная безопасность, мы принимаем решение. Нам не нужна второсортная техника", - написал пользователь Scott Hallewell.
"Французы думают, что на горизонте маячит конфликт, и быстро отступают", - сыронизировал Adrian Sorlie.
"Резкий шаг? Попросили своих послов приехать домой для беседы. Ну и что?" – задался вопросом Phil Seeney.
"Франции не помешало бы напомнить, что, защищая ее, погибло больше австралийцев, чем при защите Австралии", - напомнила Emily Millman.
"Ах, Франция делает то, что хорошо у нее получается. Отступление после откладывания на потом", - добавил Adam Gordon.
При этом нашлись пользователи, которые не нашли ничего положительного в разрыве контракта по подлодкам, который стал причиной отзыва посла.
"Мне нравится, как люди здесь изображают Австралию большой и храброй, "постоявшей за себя". Нет, мы все еще пудели Америки", - написал Michael Mellifont.
"Каждый, кто комментирует эту тему, является экспертом в дипломатии точно так же, как все мы являемся квалифицированными специалистами в области вакцин", - выразила мнение Helen Gilbert.
На этой неделе премьер Великобритании Борис Джонсон, президент США Джо Байден и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон объявили о создании нового партнерства AUKUS в сфере обороны и безопасности. Канберра также сообщила о выходе из контракта по подлодкам с французской компанией Naval Group. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал решение Австралии "ударом в спину".
Встреча глав МИД РФ и Франции С.Лаврова и Ж.-И. Ле Дриана - РИА Новости, 1920, 18.09.2021
Вчера, 21:45
Глава МИД Франции заявил о серьезном кризисе в отношениях с США
 
В миреСШААвстралияФранцияДжо БайденМИД Франции‎Борис ДжонсонСкотт МоррисонAUKUS
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:50В Ярославской области проголосовали более 26,47 процента избирателей
13:49Стали известны подробности убийства иранского физика-ядерщика Фахризаде
13:49Жалоб на выборы в Москве в воскресенье не поступало, сообщили наблюдатели
13:46В Саратовской области проголосовал 41 процент избирателей на 12:00
13:42Командование США поздравило свои ВВС логотипом с истребителями Су-27
13:41В Тульской области проголосовали 41,22 процента избирателей к 12:00
13:40Явка на выборы в Госдуму в Кузбассе составила более 66 процентов
13:38Венедиктов призвал поправить инструкцию по надомному голосованию
13:36Космонавты вышли на связь с ЦИК с борта МКС
13:36В Подмосковье предварительная явка составила 32,5 процента на 12:00
13:35Явка при онлайн-голосовании в Курской области достигла 90 процентов
13:34В Хабаровском крае закрылись избирательные участки
13:30В посольстве России в Париже образовались очереди из желающих проголосовать
13:23В Чувашии проголосовали почти 44 процента избирателей на 12:00
13:22Явка на выборах в Госдуму в Петербурге составила 21,13 процента
13:21В Белоруссии проголосовали около девяти тысяч россиян на выборах в Госдуму
13:19Нижегородский росгвардеец помог потерявшему сознание наблюдателю на выборах
13:18Глава правительства Приднестровья проголосовал на выборах в Госдуму
13:17Обнаружено новое доказательство природного происхождения коронавируса
13:16В Абхазии почти 4,4 тысячи избирателей проголосовали на выборах в Госдуму
Лента новостейМолния