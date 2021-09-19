https://ria.ru/20210919/otzyv-1750739740.html
"И круассаны заберите": австралийцы отреагировали на отзыв Францией посла
"И круассаны заберите": австралийцы отреагировали на отзыв Францией посла - РИА Новости, 19.09.2021
"И круассаны заберите": австралийцы отреагировали на отзыв Францией посла
Австралийский новостной портал News.com.au опубликовал материал, посвященный отзыву Францией посла из Канберры после разрыва контракта на подводные лодки. РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T06:46
2021-09-19T06:46
2021-09-19T06:47
в мире
сша
австралия
франция
джо байден
мид франции
борис джонсон
скотт моррисон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/156309/17/1563091780_0:82:1574:967_1920x0_80_0_0_4085a01ad0b862d159cddfefc7a3b1de.jpg
МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Австралийский новостной портал News.com.au опубликовал материал, посвященный отзыву Францией посла из Канберры после разрыва контракта на подводные лодки.Как говорится в статье, существуют опасения, что Франция может нанести еще один серьезный удар по Австралии после такого резкого шага, как отзыв дипломата. Так, под угрозой могут оказаться будущие торговые соглашения и военные связи между двумя странами.Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях под постом издания в Facebook."И круассаны свои заберите, серьезно, это наша национальная безопасность, мы принимаем решение. Нам не нужна второсортная техника", - написал пользователь Scott Hallewell."Французы думают, что на горизонте маячит конфликт, и быстро отступают", - сыронизировал Adrian Sorlie."Резкий шаг? Попросили своих послов приехать домой для беседы. Ну и что?" – задался вопросом Phil Seeney."Франции не помешало бы напомнить, что, защищая ее, погибло больше австралийцев, чем при защите Австралии", - напомнила Emily Millman."Ах, Франция делает то, что хорошо у нее получается. Отступление после откладывания на потом", - добавил Adam Gordon.При этом нашлись пользователи, которые не нашли ничего положительного в разрыве контракта по подлодкам, который стал причиной отзыва посла."Мне нравится, как люди здесь изображают Австралию большой и храброй, "постоявшей за себя". Нет, мы все еще пудели Америки", - написал Michael Mellifont."Каждый, кто комментирует эту тему, является экспертом в дипломатии точно так же, как все мы являемся квалифицированными специалистами в области вакцин", - выразила мнение Helen Gilbert.На этой неделе премьер Великобритании Борис Джонсон, президент США Джо Байден и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон объявили о создании нового партнерства AUKUS в сфере обороны и безопасности. Канберра также сообщила о выходе из контракта по подлодкам с французской компанией Naval Group. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал решение Австралии "ударом в спину".
https://ria.ru/20210919/sammit-1750736434.html
https://ria.ru/20210918/krizis-1750720110.html
сша
австралия
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/156309/17/1563091780_87:0:1486:1049_1920x0_80_0_0_4946fbadf6918ff89a36a78b993c0cb4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, австралия, франция, джо байден, мид франции, борис джонсон, скотт моррисон, aukus
06:46 19.09.2021 (обновлено: 06:47 19.09.2021)
"И круассаны заберите": австралийцы отреагировали на отзыв Францией посла
Читатели австралийского портала News.com.au раскритиковали решение Франции отозвать посла
МОСКВА, 19 сен – РИА Новости.
Австралийский новостной портал News.com.au
опубликовал материал, посвященный отзыву Францией
посла из Канберры после разрыва контракта на подводные лодки.
Как говорится в статье, существуют опасения, что Франция может нанести еще один серьезный удар по Австралии
после такого резкого шага, как отзыв дипломата. Так, под угрозой могут оказаться будущие торговые соглашения и военные связи между двумя странами.
Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях под постом издания в Facebook
.
"И круассаны свои заберите, серьезно, это наша национальная безопасность, мы принимаем решение. Нам не нужна второсортная техника", - написал пользователь Scott Hallewell.
"Французы думают, что на горизонте маячит конфликт, и быстро отступают", - сыронизировал Adrian Sorlie.
"Резкий шаг? Попросили своих послов приехать домой для беседы. Ну и что?" – задался вопросом Phil Seeney.
"Франции не помешало бы напомнить, что, защищая ее, погибло больше австралийцев, чем при защите Австралии", - напомнила Emily Millman.
"Ах, Франция делает то, что хорошо у нее получается. Отступление после откладывания на потом", - добавил Adam Gordon.
При этом нашлись пользователи, которые не нашли ничего положительного в разрыве контракта по подлодкам, который стал причиной отзыва посла.
"Мне нравится, как люди здесь изображают Австралию большой и храброй, "постоявшей за себя". Нет, мы все еще пудели Америки", - написал Michael Mellifont.
"Каждый, кто комментирует эту тему, является экспертом в дипломатии точно так же, как все мы являемся квалифицированными специалистами в области вакцин", - выразила мнение Helen Gilbert.
На этой неделе премьер Великобритании Борис Джонсон
, президент США Джо Байден
и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон
объявили о создании нового партнерства AUKUS в сфере обороны и безопасности. Канберра также сообщила о выходе из контракта по подлодкам с французской компанией Naval Group. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан
назвал решение Австралии "ударом в спину".