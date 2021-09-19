https://ria.ru/20210919/nato-1750764834.html
Пушков заявил о кошмаре для НАТО из-за союза США, Австралии и Британии
Пушков заявил о кошмаре для НАТО из-за союза США, Австралии и Британии - РИА Новости, 19.09.2021
Пушков заявил о кошмаре для НАТО из-за союза США, Австралии и Британии
Сенатор Алексей Пушков оценил перспективы альянса AUKUS между США, Великобританией и Австралией. РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T11:37
2021-09-19T11:37
2021-09-19T11:37
в мире
twitter
париж
сша
канберра
алексей пушков
нато
aukus
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/0b/1568441018_0:152:3102:1897_1920x0_80_0_0_8152e4129f69f55213a29e51a1a56cf9.jpg
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков оценил перспективы альянса AUKUS между США, Великобританией и Австралией.Член Совфеда напомнил, что о новом партнерстве Брюссель не проинформировали. По его мнению, страны союза в будущем могут проигнорировать сотрудничество с ЕС и НАТО и действовать самостоятельно — например, в противостоянии с Пекином. Такое развитие событий "превратит Североатлантический альянс в рудимент от XX века", считает сенатор."Кошмар для генсека Столтенберга и натовской бюрократии", — резюмировал Пушков на своей странице в Twitter.Ранее Австралия заключила партнерство с Великобританиейи США в области обороны и безопасности AUKUS и заявила о выходе из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group на 90 миллиардов австралийских долларов (56 миллиардов евро), которое называли "контрактом века". Он предусматривал производство 12 ударных субмарин класса Barracuda.Министр иностранных дел Франции Ле Дриан расценил решение Канберры как "удар в спину", подчеркнув, что теперь доверие к австралийской стороне подорвано. Париж ожидает пояснений как со стороны Австралии, так и со стороны Соединенных Штатов.
https://ria.ru/20210919/otzyv-1750739740.html
париж
сша
канберра
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/0b/1568441018_186:0:2917:2048_1920x0_80_0_0_567d43b36aebb745def9187f438496b5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, twitter, париж, сша, канберра, алексей пушков, нато, aukus
Пушков заявил о кошмаре для НАТО из-за союза США, Австралии и Британии
Сенатор Пушков предрек НАТО превращение в рудимент из-за союза США, Австралии и Британии