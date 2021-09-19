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Пушков заявил о кошмаре для НАТО из-за союза США, Австралии и Британии

Пушков заявил о кошмаре для НАТО из-за союза США, Австралии и Британии - РИА Новости, 19.09.2021

Пушков заявил о кошмаре для НАТО из-за союза США, Австралии и Британии

Сенатор Алексей Пушков оценил перспективы альянса AUKUS между США, Великобританией и Австралией. РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T11:37

2021-09-19T11:37

2021-09-19T11:37

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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков оценил перспективы альянса AUKUS между США, Великобританией и Австралией.Член Совфеда напомнил, что о новом партнерстве Брюссель не проинформировали. По его мнению, страны союза в будущем могут проигнорировать сотрудничество с ЕС и НАТО и действовать самостоятельно — например, в противостоянии с Пекином. Такое развитие событий "превратит Североатлантический альянс в рудимент от XX века", считает сенатор."Кошмар для генсека Столтенберга и натовской бюрократии", — резюмировал Пушков на своей странице в Twitter.Ранее Австралия заключила партнерство с Великобританиейи США в области обороны и безопасности AUKUS и заявила о выходе из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group на 90 миллиардов австралийских долларов (56 миллиардов евро), которое называли "контрактом века". Он предусматривал производство 12 ударных субмарин класса Barracuda.Министр иностранных дел Франции Ле Дриан расценил решение Канберры как "удар в спину", подчеркнув, что теперь доверие к австралийской стороне подорвано. Париж ожидает пояснений как со стороны Австралии, так и со стороны Соединенных Штатов.

https://ria.ru/20210919/otzyv-1750739740.html

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в мире, twitter, париж, сша, канберра, алексей пушков, нато, aukus