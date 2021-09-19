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Пушков заявил о кошмаре для НАТО из-за союза США, Австралии и Британии
Пушков заявил о кошмаре для НАТО из-за союза США, Австралии и Британии - РИА Новости, 19.09.2021
Пушков заявил о кошмаре для НАТО из-за союза США, Австралии и Британии
Сенатор Алексей Пушков оценил перспективы альянса AUKUS между США, Великобританией и Австралией. РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T11:37
2021-09-19T11:37
в мире
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париж
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алексей пушков
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков оценил перспективы альянса AUKUS между США, Великобританией и Австралией.Член Совфеда напомнил, что о новом партнерстве Брюссель не проинформировали. По его мнению, страны союза в будущем могут проигнорировать сотрудничество с ЕС и НАТО и действовать самостоятельно — например, в противостоянии с Пекином. Такое развитие событий "превратит Североатлантический альянс в рудимент от XX века", считает сенатор."Кошмар для генсека Столтенберга и натовской бюрократии", — резюмировал Пушков на своей странице в Twitter.Ранее Австралия заключила партнерство с Великобританиейи США в области обороны и безопасности AUKUS и заявила о выходе из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group на 90 миллиардов австралийских долларов (56 миллиардов евро), которое называли "контрактом века". Он предусматривал производство 12 ударных субмарин класса Barracuda.Министр иностранных дел Франции Ле Дриан расценил решение Канберры как "удар в спину", подчеркнув, что теперь доверие к австралийской стороне подорвано. Париж ожидает пояснений как со стороны Австралии, так и со стороны Соединенных Штатов.
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в мире, twitter, париж, сша, канберра, алексей пушков, нато, aukus
11:37 19.09.2021
 
Пушков заявил о кошмаре для НАТО из-за союза США, Австралии и Британии

Сенатор Пушков предрек НАТО превращение в рудимент из-за союза США, Австралии и Британии

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАлексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ
Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков оценил перспективы альянса AUKUS между США, Великобританией и Австралией.
Член Совфеда напомнил, что о новом партнерстве Брюссель не проинформировали. По его мнению, страны союза в будущем могут проигнорировать сотрудничество с ЕС и НАТО и действовать самостоятельно — например, в противостоянии с Пекином. Такое развитие событий "превратит Североатлантический альянс в рудимент от XX века", считает сенатор.
"Кошмар для генсека Столтенберга и натовской бюрократии", — резюмировал Пушков на своей странице в Twitter.
Ранее Австралия заключила партнерство с Великобританиейи США в области обороны и безопасности AUKUS и заявила о выходе из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group на 90 миллиардов австралийских долларов (56 миллиардов евро), которое называли "контрактом века". Он предусматривал производство 12 ударных субмарин класса Barracuda.
Министр иностранных дел Франции Ле Дриан расценил решение Канберры как "удар в спину", подчеркнув, что теперь доверие к австралийской стороне подорвано. Париж ожидает пояснений как со стороны Австралии, так и со стороны Соединенных Штатов.
Здание МИД Франции - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
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"И круассаны заберите": австралийцы отреагировали на отзыв Францией посла
 
В миреTwitterПарижСШАКанберраАлексей ПушковНАТОAUKUS
 
 
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