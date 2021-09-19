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Кадыров лидирует на выборах главы Чеченской Республики

Кадыров лидирует на выборах главы Чеченской Республики - РИА Новости, 19.09.2021

Кадыров лидирует на выборах главы Чеченской Республики

Глава Чечни Рамзан Кадыров ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 98,54% голосов после обработки 0,20% протоколов, свидетельствуют первые данные... РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T23:12

2021-09-19T23:12

2021-09-19T23:37

выборы в государственную думу

политика

рамзан кадыров

выборы в государственную думу

чеченская республика (чечня)

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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 98,54% голосов после обработки 0,20% протоколов, свидетельствуют первые данные ЦИК России.Согласно данным на табло в информцентре ЦИК, Халид Накаев (КПРФ) набрал 0,24% голосов, а Иса Хаджимурадов ("Справедливая Россия — За правду") — 1,22%.Кадыров возглавляет Чечню с 5 апреля 2011 года.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, рамзан кадыров, выборы в государственную думу, чеченская республика (чечня)