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Кадыров лидирует на выборах главы Чеченской Республики
Кадыров лидирует на выборах главы Чеченской Республики - РИА Новости, 19.09.2021
Кадыров лидирует на выборах главы Чеченской Республики
Глава Чечни Рамзан Кадыров ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 98,54% голосов после обработки 0,20% протоколов, свидетельствуют первые данные... РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T23:12
2021-09-19T23:12
2021-09-19T23:37
выборы в государственную думу
политика
рамзан кадыров
выборы в государственную думу
чеченская республика (чечня)
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 98,54% голосов после обработки 0,20% протоколов, свидетельствуют первые данные ЦИК России.Согласно данным на табло в информцентре ЦИК, Халид Накаев (КПРФ) набрал 0,24% голосов, а Иса Хаджимурадов ("Справедливая Россия — За правду") — 1,22%.Кадыров возглавляет Чечню с 5 апреля 2011 года.
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политика, рамзан кадыров, выборы в государственную думу, чеченская республика (чечня)
23:12 19.09.2021 (обновлено: 23:37 19.09.2021)
Кадыров лидирует на выборах главы Чеченской Республики
Кадыров набирает 98,54 процента голосов на выборах главы Чеченской Республики