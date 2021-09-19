15:18 19.09.2021 (обновлено: 16:12 19.09.2021)
Российские дипломаты обсудили с США претензии Москвы о вмешательстве
Посол России Антонов: дипломаты обсудили с США претензии Москвы о вмешательстве в выборы
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЧрезвычайный и полномочный посол РФ в США Анатолий Антонов перед расширенным заседанием комитета Совета Федерации по международным делам
ВАШИНГТОН, 19 сен - РИА Новости. Российские дипломаты обсуждали в Госдепе и Белом доме претензии о вмешательстве в выборы, руководство США занимает отстраненную позицию в отношении интернет-гигантов, заявил посол РФ в Штатах Анатолий Антонов.
"Мы не только направили ноту, но в пятницу у меня были встречи в Белом доме на этот счет, где мы привлекли внимание коллег о недопустимости такого плана действий в отношении российских выборов", - сказал Антонов журналистам.
По словам российского посла, контакты по этому поводу были и в Госдепе.
"Американцы просили представить более широкие материалы на это счет, которые они обещали расследовать", - сказал он.
"Мы передавали материалы, полученные из Москвы", - сказал Антонов журналистам в воскресенье.
По его словам, в материалах "речь шла о непотребной деятельности группы берлинского пациента (речь идет об отбывающем срок за хищение Алексее Навальном)". "На различного рода ресурсах публикуются данные, которые подрывают возможности реализации нашими гражданами конституционного права для выполнения гражданского долга", - сказал он.
Как заявил он, РФ заинтересована в прозрачности выборов, чтобы можно было установить легитимность Думы и отсутствие проблем на выборах.
Российский посол добавил, что в ходе своих контактов с администрацией США озвучил информацию о том, что подавляющее большинство атак на московские избирательные структуры происходят из Штатов.
Посол США в РФ Джон Салливан в прошлую пятницу был вызван в министерство иностранных дел России из-за вмешательства во внутренние дела РФ, а именно в выборы. МИД РФ ранее заявил, что вызванному на Смоленскую площадь Салливану было заявлено о категорической недопустимости вмешательства в российские выборы.