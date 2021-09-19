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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210919/antonov-1750800873.html
Российские дипломаты обсудили с США претензии Москвы о вмешательстве
Российские дипломаты обсудили с США претензии Москвы о вмешательстве - РИА Новости, 19.09.2021
Российские дипломаты обсудили с США претензии Москвы о вмешательстве
Российские дипломаты обсуждали в Госдепе и Белом доме претензии о вмешательстве в выборы, руководство США занимает отстраненную позицию в отношении... РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T15:18
2021-09-19T16:12
выборы в государственную думу
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ВАШИНГТОН, 19 сен - РИА Новости. Российские дипломаты обсуждали в Госдепе и Белом доме претензии о вмешательстве в выборы, руководство США занимает отстраненную позицию в отношении интернет-гигантов, заявил посол РФ в Штатах Анатолий Антонов."Мы не только направили ноту, но в пятницу у меня были встречи в Белом доме на этот счет, где мы привлекли внимание коллег о недопустимости такого плана действий в отношении российских выборов", - сказал Антонов журналистам.По словам российского посла, контакты по этому поводу были и в Госдепе."Мы передавали материалы, полученные из Москвы", - сказал Антонов журналистам в воскресенье.По его словам, в материалах "речь шла о непотребной деятельности группы берлинского пациента (речь идет об отбывающем срок за хищение Алексее Навальном)". "На различного рода ресурсах публикуются данные, которые подрывают возможности реализации нашими гражданами конституционного права для выполнения гражданского долга", - сказал он.Как заявил он, РФ заинтересована в прозрачности выборов, чтобы можно было установить легитимность Думы и отсутствие проблем на выборах."В отношении Google и Twitter коллеги заняли отстраненную позицию: это информационные гиганты, которые имеют свою политику, и американские власти не могут повлиять на их политику", - сказал Антонов.Российский посол добавил, что в ходе своих контактов с администрацией США озвучил информацию о том, что подавляющее большинство атак на московские избирательные структуры происходят из Штатов.Посол США в РФ Джон Салливан в прошлую пятницу был вызван в министерство иностранных дел России из-за вмешательства во внутренние дела РФ, а именно в выборы. МИД РФ ранее заявил, что вызванному на Смоленскую площадь Салливану было заявлено о категорической недопустимости вмешательства в российские выборы.
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в мире, сша, москва, россия, twitter, анатолий антонов, google
15:18 19.09.2021 (обновлено: 16:12 19.09.2021)
 
Российские дипломаты обсудили с США претензии Москвы о вмешательстве

Посол России Антонов: дипломаты обсудили с США претензии Москвы о вмешательстве в выборы

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЧрезвычайный и полномочный посол РФ в США Анатолий Антонов перед расширенным заседанием комитета Совета Федерации по международным делам
Чрезвычайный и полномочный посол РФ в США Анатолий Антонов перед расширенным заседанием комитета Совета Федерации по международным делам - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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ВАШИНГТОН, 19 сен - РИА Новости. Российские дипломаты обсуждали в Госдепе и Белом доме претензии о вмешательстве в выборы, руководство США занимает отстраненную позицию в отношении интернет-гигантов, заявил посол РФ в Штатах Анатолий Антонов.
"Мы не только направили ноту, но в пятницу у меня были встречи в Белом доме на этот счет, где мы привлекли внимание коллег о недопустимости такого плана действий в отношении российских выборов", - сказал Антонов журналистам.
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16 сентября, 15:12Выборы в Государственную думу
В МИД заявили о вмешательстве США в выборы в Госдуму
По словам российского посла, контакты по этому поводу были и в Госдепе.
"Американцы просили представить более широкие материалы на это счет, которые они обещали расследовать", - сказал он.
"Мы передавали материалы, полученные из Москвы", - сказал Антонов журналистам в воскресенье.
По его словам, в материалах "речь шла о непотребной деятельности группы берлинского пациента (речь идет об отбывающем срок за хищение Алексее Навальном)". "На различного рода ресурсах публикуются данные, которые подрывают возможности реализации нашими гражданами конституционного права для выполнения гражданского долга", - сказал он.
Как заявил он, РФ заинтересована в прозрачности выборов, чтобы можно было установить легитимность Думы и отсутствие проблем на выборах.
"В отношении Google и Twitter коллеги заняли отстраненную позицию: это информационные гиганты, которые имеют свою политику, и американские власти не могут повлиять на их политику", - сказал Антонов.
Российский посол добавил, что в ходе своих контактов с администрацией США озвучил информацию о том, что подавляющее большинство атак на московские избирательные структуры происходят из Штатов.
Посол США в РФ Джон Салливан в прошлую пятницу был вызван в министерство иностранных дел России из-за вмешательства во внутренние дела РФ, а именно в выборы. МИД РФ ранее заявил, что вызванному на Смоленскую площадь Салливану было заявлено о категорической недопустимости вмешательства в российские выборы.
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