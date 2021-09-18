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Выборы депутатов Госдумы, законодательных органов и глав субъектов федерации в России - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210918/yavka-1750692665.html
Явка на выборах в Госдуму составила 25,64 процента
Явка на выборах в Госдуму составила 25,64 процента - РИА Новости, 18.09.2021
Явка на выборах в Госдуму составила 25,64 процента
Явка на выборах в Государственную думу по России превысила 25 процентов, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова. РИА Новости, 18.09.2021
2021-09-18T16:28
2021-09-18T16:48
выборы в государственную думу
политика
госдума рф
россия
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Явка на выборах в Государственную думу по России превысила 25 процентов, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова."Явка &lt;...&gt; по состоянию на 15:00 по Москве составила 25,64%", — сказала она в информцентре ЦИК. Этот показатель не учитывает дистанционное электронное голосование (ДЭГ).По ее словам, самая высокая явка в Кемеровской области, Республике Тыва, Карачаево-Черкесии — около 50%. Самая низкая в Санкт-Петербурге, Хакасии и Ленинградской области — около 15%.Единый день голосования в этом году проходит с 17 по 19 сентября. В каждый из этих трех дней можно проголосовать с 8:00 до 20:00. Выбирают депутатов, а также глав девяти субъектов, представителей региональных парламентов, муниципальных органов власти.Госдуму избирают на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам. Федеральные списки кандидатов зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они будут располагаться в следующем порядке: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия — За правду", "Яблоко", Партия роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.По решению ЦИК, дистанционное электронное голосование организовано в Москве, а также в Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и Севастополе. Явка среди проголосовавших онлайн уже достигла 70 процентов.
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политика, госдума рф, россия
16:28 18.09.2021 (обновлено: 16:48 18.09.2021)
 
Явка на выборах в Госдуму составила 25,64 процента

Явка на выборах в Госдуму к 15:00 составила 25,64 процента

© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанкСотрудник участковой избирательной комиссии №51 во время работы на выборах депутатов Государственной Думы РФ в Петропавловске-Камчатском
Сотрудник участковой избирательной комиссии №51 во время работы на выборах депутатов Государственной Думы РФ в Петропавловске-Камчатском - РИА Новости, 1920, 18.09.2021
© РИА Новости / Александр Пирагис
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Явка на выборах в Государственную думу по России превысила 25 процентов, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.
"Явка <...> по состоянию на 15:00 по Москве составила 25,64%", — сказала она в информцентре ЦИК. Этот показатель не учитывает дистанционное электронное голосование (ДЭГ).
По ее словам, самая высокая явка в Кемеровской области, Республике Тыва, Карачаево-Черкесии — около 50%. Самая низкая в Санкт-Петербурге, Хакасии и Ленинградской области — около 15%.
Единый день голосования в этом году проходит с 17 по 19 сентября. В каждый из этих трех дней можно проголосовать с 8:00 до 20:00. Выбирают депутатов, а также глав девяти субъектов, представителей региональных парламентов, муниципальных органов власти.
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Госдуму избирают на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам. Федеральные списки кандидатов зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они будут располагаться в следующем порядке: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия — За правду", "Яблоко", Партия роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.
По решению ЦИК, дистанционное электронное голосование организовано в Москве, а также в Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и Севастополе. Явка среди проголосовавших онлайн уже достигла 70 процентов.
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18 июня, 14:29Инфографика
Выборы в Государственную думу — 2021
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