16:28 18.09.2021 (обновлено: 16:48 18.09.2021)
Явка на выборах в Госдуму составила 25,64 процента
Явка на выборах в Госдуму к 15:00 составила 25,64 процента
© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанкСотрудник участковой избирательной комиссии №51 во время работы на выборах депутатов Государственной Думы РФ в Петропавловске-Камчатском
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Явка на выборах в Государственную думу по России превысила 25 процентов, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.
"Явка <...> по состоянию на 15:00 по Москве составила 25,64%", — сказала она в информцентре ЦИК. Этот показатель не учитывает дистанционное электронное голосование (ДЭГ).
По ее словам, самая высокая явка в Кемеровской области, Республике Тыва, Карачаево-Черкесии — около 50%. Самая низкая в Санкт-Петербурге, Хакасии и Ленинградской области — около 15%.
Единый день голосования в этом году проходит с 17 по 19 сентября. В каждый из этих трех дней можно проголосовать с 8:00 до 20:00. Выбирают депутатов, а также глав девяти субъектов, представителей региональных парламентов, муниципальных органов власти.
Госдуму избирают на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам. Федеральные списки кандидатов зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они будут располагаться в следующем порядке: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия — За правду", "Яблоко", Партия роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.
По решению ЦИК, дистанционное электронное голосование организовано в Москве, а также в Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и Севастополе. Явка среди проголосовавших онлайн уже достигла 70 процентов.