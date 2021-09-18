https://ria.ru/20210918/vyplaty-1750717160.html

Прожившие в блокадном Ленинграде менее четырех месяцев тоже получат выплаты

Прожившие в блокадном Ленинграде менее четырех месяцев тоже получат выплаты - РИА Новости, 18.09.2021

Прожившие в блокадном Ленинграде менее четырех месяцев тоже получат выплаты

Граждане, прожившие в блокадном Ленинграде менее четырех месяцев, получат единовременную выплату в 50 тысяч рублей из бюджета Санкт-Петербурга, сообщает... РИА Новости, 18.09.2021

2021-09-18T21:04

2021-09-18T21:04

2021-09-18T21:04

общество

литва

южная осетия

александр беглов

владимир путин

ленинград

блокада ленинграда (1941-1944)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/155214/67/1552146739_0:228:3072:1956_1920x0_80_0_0_1665e12f9f8c01541af00c7efffd420d.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен – РИА Новости. Граждане, прожившие в блокадном Ленинграде менее четырех месяцев, получат единовременную выплату в 50 тысяч рублей из бюджета Санкт-Петербурга, сообщает администрация губернатора города."Губернатор Александр Беглов провел сегодня совещание с членами правительства Санкт-Петербурга. На нем было принято решение в связи с 80-летием начала работы Дороги жизни предоставить единовременную выплату – 50 тысяч рублей – петербуржцам, прожившим в блокадном городе менее четырех месяцев", - говорится в сообщении.Отмечается, что прожившие в блокадном Ленинграде менее четырех месяцев не имеют статуса федеральных льготников. По инициативе Беглова в декабре 2019 года в Социальный кодекс Петербурга были внесены изменения: жители, проживавшие в блокадном Ленинграде менее четырех месяцев, получают из городского бюджета те же меры социальной поддержки, что и награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда".Сейчас в Петербурге 2150 таких жителей. Беглов поручил подготовить постановление правительства Петербурга о предоставлении им единовременной выплаты из городского бюджета.Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в 50 тысяч рублей защитникам и жителям блокадного Ленинграда. В соответствии с указом в связи с 80-й годовщиной открытия Дороги жизни в 2021 году будет произведена единовременная выплата в 50 тысяч рублей гражданам РФ, награжденным медалью "За оборону Ленинграда" или знаком "Жителю блокадного Ленинграда", постоянно проживающим на территории РФ, в Латвии, Литве, Эстонии, Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье.Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь ─ "Дорога жизни", по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия ─ 27 января 1944 года ─ ленинградцам пришлось ждать еще целый год. За годы блокады погибли, по разным данным, от 400 тысяч до 1,5 миллиона человек. Так, на Нюрнбергском процессе фигурировало число 632 тысячи человек. Только 3% из них погибли от бомбежек и артобстрелов, остальные умерли от голода.

https://ria.ru/20210918/pensii-1750709488.html

литва

южная осетия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Путин о единовременной выплате блокадникам и защитникам Ленинграда Президент России Владимир Путин предложил сделать единовременные выплаты защитникам Ленинграда в размере 50 тысяч рублей и подчеркнул, что люди должны их получить без волокиты. 2021-09-18T21:04 true PT0M45S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, литва, южная осетия, александр беглов, владимир путин, ленинград, блокада ленинграда (1941-1944), россия