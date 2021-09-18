Прожившие в блокадном Ленинграде менее четырех месяцев тоже получат выплаты
Прожившие в Ленинграде меньше четырех месяцев блокадники получат выплату из бюджета города
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен – РИА Новости. Граждане, прожившие в блокадном Ленинграде менее четырех месяцев, получат единовременную выплату в 50 тысяч рублей из бюджета Санкт-Петербурга, сообщает администрация губернатора города.
"Губернатор Александр Беглов провел сегодня совещание с членами правительства Санкт-Петербурга. На нем было принято решение в связи с 80-летием начала работы Дороги жизни предоставить единовременную выплату – 50 тысяч рублей – петербуржцам, прожившим в блокадном городе менее четырех месяцев", - говорится в сообщении.
Отмечается, что прожившие в блокадном Ленинграде менее четырех месяцев не имеют статуса федеральных льготников. По инициативе Беглова в декабре 2019 года в Социальный кодекс Петербурга были внесены изменения: жители, проживавшие в блокадном Ленинграде менее четырех месяцев, получают из городского бюджета те же меры социальной поддержки, что и награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда".
Сейчас в Петербурге 2150 таких жителей. Беглов поручил подготовить постановление правительства Петербурга о предоставлении им единовременной выплаты из городского бюджета.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в 50 тысяч рублей защитникам и жителям блокадного Ленинграда. В соответствии с указом в связи с 80-й годовщиной открытия Дороги жизни в 2021 году будет произведена единовременная выплата в 50 тысяч рублей гражданам РФ, награжденным медалью "За оборону Ленинграда" или знаком "Жителю блокадного Ленинграда", постоянно проживающим на территории РФ, в Латвии, Литве, Эстонии, Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье.
Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь ─ "Дорога жизни", по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия ─ 27 января 1944 года ─ ленинградцам пришлось ждать еще целый год. За годы блокады погибли, по разным данным, от 400 тысяч до 1,5 миллиона человек. Так, на Нюрнбергском процессе фигурировало число 632 тысячи человек. Только 3% из них погибли от бомбежек и артобстрелов, остальные умерли от голода.