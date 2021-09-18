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Прожившие в блокадном Ленинграде менее четырех месяцев тоже получат выплаты
Прожившие в блокадном Ленинграде менее четырех месяцев тоже получат выплаты - РИА Новости, 18.09.2021
Прожившие в блокадном Ленинграде менее четырех месяцев тоже получат выплаты
Граждане, прожившие в блокадном Ленинграде менее четырех месяцев, получат единовременную выплату в 50 тысяч рублей из бюджета Санкт-Петербурга, сообщает... РИА Новости, 18.09.2021
2021-09-18T21:04
2021-09-18T21:04
общество
литва
южная осетия
александр беглов
владимир путин
ленинград
блокада ленинграда (1941-1944)
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен – РИА Новости. Граждане, прожившие в блокадном Ленинграде менее четырех месяцев, получат единовременную выплату в 50 тысяч рублей из бюджета Санкт-Петербурга, сообщает администрация губернатора города."Губернатор Александр Беглов провел сегодня совещание с членами правительства Санкт-Петербурга. На нем было принято решение в связи с 80-летием начала работы Дороги жизни предоставить единовременную выплату – 50 тысяч рублей – петербуржцам, прожившим в блокадном городе менее четырех месяцев", - говорится в сообщении.Отмечается, что прожившие в блокадном Ленинграде менее четырех месяцев не имеют статуса федеральных льготников. По инициативе Беглова в декабре 2019 года в Социальный кодекс Петербурга были внесены изменения: жители, проживавшие в блокадном Ленинграде менее четырех месяцев, получают из городского бюджета те же меры социальной поддержки, что и награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда".Сейчас в Петербурге 2150 таких жителей. Беглов поручил подготовить постановление правительства Петербурга о предоставлении им единовременной выплаты из городского бюджета.Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в 50 тысяч рублей защитникам и жителям блокадного Ленинграда. В соответствии с указом в связи с 80-й годовщиной открытия Дороги жизни в 2021 году будет произведена единовременная выплата в 50 тысяч рублей гражданам РФ, награжденным медалью "За оборону Ленинграда" или знаком "Жителю блокадного Ленинграда", постоянно проживающим на территории РФ, в Латвии, Литве, Эстонии, Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье.Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь ─ "Дорога жизни", по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия ─ 27 января 1944 года ─ ленинградцам пришлось ждать еще целый год. За годы блокады погибли, по разным данным, от 400 тысяч до 1,5 миллиона человек. Так, на Нюрнбергском процессе фигурировало число 632 тысячи человек. Только 3% из них погибли от бомбежек и артобстрелов, остальные умерли от голода.
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60
Путин о единовременной выплате блокадникам и защитникам Ленинграда
Президент России Владимир Путин предложил сделать единовременные выплаты защитникам Ленинграда в размере 50 тысяч рублей и подчеркнул, что люди должны их получить без волокиты.
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общество, литва, южная осетия, александр беглов, владимир путин, ленинград, блокада ленинграда (1941-1944), россия
21:04 18.09.2021
 
Прожившие в блокадном Ленинграде менее четырех месяцев тоже получат выплаты

Прожившие в Ленинграде меньше четырех месяцев блокадники получат выплату из бюджета города

© Depositphotos / Denis VostrikovПенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 18.09.2021
© Depositphotos / Denis Vostrikov
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен – РИА Новости. Граждане, прожившие в блокадном Ленинграде менее четырех месяцев, получат единовременную выплату в 50 тысяч рублей из бюджета Санкт-Петербурга, сообщает администрация губернатора города.
"Губернатор Александр Беглов провел сегодня совещание с членами правительства Санкт-Петербурга. На нем было принято решение в связи с 80-летием начала работы Дороги жизни предоставить единовременную выплату – 50 тысяч рублей – петербуржцам, прожившим в блокадном городе менее четырех месяцев", - говорится в сообщении.
Отмечается, что прожившие в блокадном Ленинграде менее четырех месяцев не имеют статуса федеральных льготников. По инициативе Беглова в декабре 2019 года в Социальный кодекс Петербурга были внесены изменения: жители, проживавшие в блокадном Ленинграде менее четырех месяцев, получают из городского бюджета те же меры социальной поддержки, что и награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда".
Сейчас в Петербурге 2150 таких жителей. Беглов поручил подготовить постановление правительства Петербурга о предоставлении им единовременной выплаты из городского бюджета.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в 50 тысяч рублей защитникам и жителям блокадного Ленинграда. В соответствии с указом в связи с 80-й годовщиной открытия Дороги жизни в 2021 году будет произведена единовременная выплата в 50 тысяч рублей гражданам РФ, награжденным медалью "За оборону Ленинграда" или знаком "Жителю блокадного Ленинграда", постоянно проживающим на территории РФ, в Латвии, Литве, Эстонии, Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье.
Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь ─ "Дорога жизни", по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия ─ 27 января 1944 года ─ ленинградцам пришлось ждать еще целый год. За годы блокады погибли, по разным данным, от 400 тысяч до 1,5 миллиона человек. Так, на Нюрнбергском процессе фигурировало число 632 тысячи человек. Только 3% из них погибли от бомбежек и артобстрелов, остальные умерли от голода.
Пенсия - РИА Новости, 1920, 18.09.2021
Вчера, 19:44
Россиянам рассказали о дополнительных выплатах пенсионерам в октябре
 
ОбществоЛитваЮжная ОсетияАлександр БегловВладимир ПутинЛенинградБлокада Ленинграда (1941-1944)Россия
 
 
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