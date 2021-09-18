22:39 18.09.2021 (обновлено: 23:00 18.09.2021)
В России выборы больше всего обсуждают в Москве
Brand Analytics: в России парламентские выборы больше всего обсуждают в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкДистанционное электронное голосование на выборах в Госдуму
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Больше всего упоминаний выборов, проходящих в этом году в РФ, по данным на 15-17 сентября сделали москвичи – 14,7% или почти 33,3 тысячи сообщений, следует из данных Brand Analytics, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Выборы-2021… упоминаний в социальных медиа 15-17 сентября 2021 года... Москва 14,7% (33 260)", - говорится в сообщении.
На втором месте по вовлеченности пока идут жители Санкт-Петербурга (5,6%, 12 661 сообщение), на третьем – Новосибирск (1,8%, 4117 сообщений).
По количеству упоминаний выборов среди стран лидирует РФ, в России опубликовано более 93% всех сообщений, посвященных выборам, в социальных медиа – почти 273,3 тысячи. На втором месте по заинтересованности оказались пользователи социальных сетей Украины - 2,4% упоминаний (более 7 тысяч сообщений). По 0,5% приходятся на Казахстан, США и Белоруссию.
Самым популярным словом в соцсетях в связи с проходящей избирательной кампанией оказалось слово "выборы", которое встретилось в почти 342,2 тысячи сообщений. Более 244 тысяч сообщений содержали слово "голосование", оно оказалось вторым по популярности. Третьим стало "участок" – почти 161 тысяча сообщений.
Согласно данным упоминаний в онлайн-СМИ, слово "выборы" лидирует по частоте использования и здесь – почти 54,3 тысячи сообщений. На втором месте оказался "сентябрь" – почти 48 тысяч упоминаний. Замыкает тройку также уже упомянутые слово "голосование" – более 45,5 тысячи сообщений.
Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.