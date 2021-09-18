https://ria.ru/20210918/vybory-1750723085.html

В России выборы больше всего обсуждают в Москве

В России выборы больше всего обсуждают в Москве - РИА Новости, 18.09.2021

В России выборы больше всего обсуждают в Москве

Больше всего упоминаний выборов, проходящих в этом году в РФ, по данным на 15-17 сентября сделали москвичи – 14,7% или почти 33,3 тысячи сообщений, следует из... РИА Новости, 18.09.2021

2021-09-18T22:39

2021-09-18T22:39

2021-09-18T23:00

выборы в государственную думу

политика

технологии

казахстан

сша

госдума рф

россия

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Больше всего упоминаний выборов, проходящих в этом году в РФ, по данным на 15-17 сентября сделали москвичи – 14,7% или почти 33,3 тысячи сообщений, следует из данных Brand Analytics, имеющихся в распоряжении РИА Новости."Выборы-2021… упоминаний в социальных медиа 15-17 сентября 2021 года... Москва 14,7% (33 260)", - говорится в сообщении.На втором месте по вовлеченности пока идут жители Санкт-Петербурга (5,6%, 12 661 сообщение), на третьем – Новосибирск (1,8%, 4117 сообщений).По количеству упоминаний выборов среди стран лидирует РФ, в России опубликовано более 93% всех сообщений, посвященных выборам, в социальных медиа – почти 273,3 тысячи. На втором месте по заинтересованности оказались пользователи социальных сетей Украины - 2,4% упоминаний (более 7 тысяч сообщений). По 0,5% приходятся на Казахстан, США и Белоруссию.Самым популярным словом в соцсетях в связи с проходящей избирательной кампанией оказалось слово "выборы", которое встретилось в почти 342,2 тысячи сообщений. Более 244 тысяч сообщений содержали слово "голосование", оно оказалось вторым по популярности. Третьим стало "участок" – почти 161 тысяча сообщений.Согласно данным упоминаний в онлайн-СМИ, слово "выборы" лидирует по частоте использования и здесь – почти 54,3 тысячи сообщений. На втором месте оказался "сентябрь" – почти 48 тысяч упоминаний. Замыкает тройку также уже упомянутые слово "голосование" – более 45,5 тысячи сообщений.Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.

https://ria.ru/20210918/narusheniya-1750721020.html

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политика, технологии, казахстан, сша, госдума рф, россия