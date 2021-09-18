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В Мордовии проголосовали почти 38 процентов избирателей к 15:00

В Мордовии проголосовали почти 38 процентов избирателей к 15:00 - РИА Новости, 18.09.2021

В Мордовии проголосовали почти 38 процентов избирателей к 15:00

Явка избирателей в Мордовии к 15.00 на второй день выборов главы региона и депутатов Госдумы РФ составила почти 38%, сообщает Центральная избирательная комиссия РИА Новости, 18.09.2021

2021-09-18T17:36

2021-09-18T17:36

2021-09-18T17:36

выборы в государственную думу

политика

владимир путин

госдума рф

кпрф

лдпр

владимир волков (политик)

артем здунов

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 сен – РИА Новости. Явка избирателей в Мордовии к 15.00 на второй день выборов главы региона и депутатов Госдумы РФ составила почти 38%, сообщает Центральная избирательная комиссия республики."По состоянию на 15:00 18 сентября на избирательных участках Мордовии проголосовали 223 409 избирателей. Явка составила 37,87%. Наиболее активно голосуют жители Торбеевского, Теньгушевского, Кадошкинского, Атяшевского, Атюрьевского, Ромодановского районов", - говорится в сообщении.Выборы продолжатся в субботу до 20.00 и в воскресенье с 8.00 до 20.00.На пост главы региона претендуют четыре человека: врио главы Мордовии Артем Здунов, выдвинутый региональным отделением партии "Единая Россия", Евгений Тюрин (ЛДПР), Дмитрий Кузякин (КПРФ), Александр Лемкин (Партия пенсионеров).Президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий главы Мордовии Владимира Волкова и назначил Здунова временно исполняющим обязанности 18 ноября 2020 года.Кроме того, с 17 по 19 сентября в Мордовии проходят выборы депутатов Госдумы РФ восьмого созыва и депутатов государственного собрания Мордовии седьмого созыва. По данным ЦИК Мордовии, численность избирателей в республике на 1 июля 2021 года составляет 602 869 человек.

https://ria.ru/20210918/uchastki-1750697957.html

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политика, владимир путин, госдума рф, кпрф, лдпр, владимир волков (политик), артем здунов, россия