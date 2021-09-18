https://ria.ru/20210918/vybory-1750698848.html
В Мордовии проголосовали почти 38 процентов избирателей к 15:00
В Мордовии проголосовали почти 38 процентов избирателей к 15:00 - РИА Новости, 18.09.2021
В Мордовии проголосовали почти 38 процентов избирателей к 15:00
Явка избирателей в Мордовии к 15.00 на второй день выборов главы региона и депутатов Госдумы РФ составила почти 38%, сообщает Центральная избирательная комиссия РИА Новости, 18.09.2021
2021-09-18T17:36
2021-09-18T17:36
2021-09-18T17:36
выборы в государственную думу
политика
владимир путин
госдума рф
кпрф
лдпр
владимир волков (политик)
артем здунов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/09/12/1750698092_0:0:3119:1754_1920x0_80_0_0_911716236ca621d672cbe9e972722d7c.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 сен – РИА Новости. Явка избирателей в Мордовии к 15.00 на второй день выборов главы региона и депутатов Госдумы РФ составила почти 38%, сообщает Центральная избирательная комиссия республики."По состоянию на 15:00 18 сентября на избирательных участках Мордовии проголосовали 223 409 избирателей. Явка составила 37,87%. Наиболее активно голосуют жители Торбеевского, Теньгушевского, Кадошкинского, Атяшевского, Атюрьевского, Ромодановского районов", - говорится в сообщении.Выборы продолжатся в субботу до 20.00 и в воскресенье с 8.00 до 20.00.На пост главы региона претендуют четыре человека: врио главы Мордовии Артем Здунов, выдвинутый региональным отделением партии "Единая Россия", Евгений Тюрин (ЛДПР), Дмитрий Кузякин (КПРФ), Александр Лемкин (Партия пенсионеров).Президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий главы Мордовии Владимира Волкова и назначил Здунова временно исполняющим обязанности 18 ноября 2020 года.Кроме того, с 17 по 19 сентября в Мордовии проходят выборы депутатов Госдумы РФ восьмого созыва и депутатов государственного собрания Мордовии седьмого созыва. По данным ЦИК Мордовии, численность избирателей в республике на 1 июля 2021 года составляет 602 869 человек.
https://ria.ru/20210918/uchastki-1750697957.html
https://ria.ru/20210918/vybory-1750698549.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/09/12/1750698092_388:0:3119:2048_1920x0_80_0_0_094142868ee35561338090edb6295fc6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, владимир путин, госдума рф, кпрф, лдпр, владимир волков (политик), артем здунов, россия
В Мордовии проголосовали почти 38 процентов избирателей к 15:00
В Мордовии на выборах в Госдуму проголосовали почти 38 процентов избирателей к 15:00