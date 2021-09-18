Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Выборы депутатов Госдумы, законодательных органов и глав субъектов федерации в России - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210918/vybory-1750698848.html
В Мордовии проголосовали почти 38 процентов избирателей к 15:00
В Мордовии проголосовали почти 38 процентов избирателей к 15:00 - РИА Новости, 18.09.2021
В Мордовии проголосовали почти 38 процентов избирателей к 15:00
Явка избирателей в Мордовии к 15.00 на второй день выборов главы региона и депутатов Госдумы РФ составила почти 38%, сообщает Центральная избирательная комиссия РИА Новости, 18.09.2021
2021-09-18T17:36
2021-09-18T17:36
выборы в государственную думу
политика
владимир путин
госдума рф
кпрф
лдпр
владимир волков (политик)
артем здунов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/09/12/1750698092_0:0:3119:1754_1920x0_80_0_0_911716236ca621d672cbe9e972722d7c.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 сен – РИА Новости. Явка избирателей в Мордовии к 15.00 на второй день выборов главы региона и депутатов Госдумы РФ составила почти 38%, сообщает Центральная избирательная комиссия республики."По состоянию на 15:00 18 сентября на избирательных участках Мордовии проголосовали 223 409 избирателей. Явка составила 37,87%. Наиболее активно голосуют жители Торбеевского, Теньгушевского, Кадошкинского, Атяшевского, Атюрьевского, Ромодановского районов", - говорится в сообщении.Выборы продолжатся в субботу до 20.00 и в воскресенье с 8.00 до 20.00.На пост главы региона претендуют четыре человека: врио главы Мордовии Артем Здунов, выдвинутый региональным отделением партии "Единая Россия", Евгений Тюрин (ЛДПР), Дмитрий Кузякин (КПРФ), Александр Лемкин (Партия пенсионеров).Президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий главы Мордовии Владимира Волкова и назначил Здунова временно исполняющим обязанности 18 ноября 2020 года.Кроме того, с 17 по 19 сентября в Мордовии проходят выборы депутатов Госдумы РФ восьмого созыва и депутатов государственного собрания Мордовии седьмого созыва. По данным ЦИК Мордовии, численность избирателей в республике на 1 июля 2021 года составляет 602 869 человек.
https://ria.ru/20210918/uchastki-1750697957.html
https://ria.ru/20210918/vybory-1750698549.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/09/12/1750698092_388:0:3119:2048_1920x0_80_0_0_094142868ee35561338090edb6295fc6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
политика, владимир путин, госдума рф, кпрф, лдпр, владимир волков (политик), артем здунов, россия
17:36 18.09.2021
 
В Мордовии проголосовали почти 38 процентов избирателей к 15:00

В Мордовии на выборах в Госдуму проголосовали почти 38 процентов избирателей к 15:00

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВыборы депутатов Госдумы, законодательных органов и глав субъектов федерации в России
Выборы депутатов Госдумы, законодательных органов и глав субъектов федерации в России - РИА Новости, 1920, 18.09.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 сен – РИА Новости. Явка избирателей в Мордовии к 15.00 на второй день выборов главы региона и депутатов Госдумы РФ составила почти 38%, сообщает Центральная избирательная комиссия республики.
"По состоянию на 15:00 18 сентября на избирательных участках Мордовии проголосовали 223 409 избирателей. Явка составила 37,87%. Наиболее активно голосуют жители Торбеевского, Теньгушевского, Кадошкинского, Атяшевского, Атюрьевского, Ромодановского районов", - говорится в сообщении.
Голосование на избирательном участке в Москве - РИА Новости, 1920, 18.09.2021
Вчера, 17:23Выборы в Государственную думу
Памфилова объяснила работу избирательных участков после их закрытия
Выборы продолжатся в субботу до 20.00 и в воскресенье с 8.00 до 20.00.
На пост главы региона претендуют четыре человека: врио главы Мордовии Артем Здунов, выдвинутый региональным отделением партии "Единая Россия", Евгений Тюрин (ЛДПР), Дмитрий Кузякин (КПРФ), Александр Лемкин (Партия пенсионеров).
Президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий главы Мордовии Владимира Волкова и назначил Здунова временно исполняющим обязанности 18 ноября 2020 года.
Кроме того, с 17 по 19 сентября в Мордовии проходят выборы депутатов Госдумы РФ восьмого созыва и депутатов государственного собрания Мордовии седьмого созыва. По данным ЦИК Мордовии, численность избирателей в республике на 1 июля 2021 года составляет 602 869 человек.
Избиратель голосует на избирательном участке №254 на выборах депутатов Государственной Думы РФ в районном Доме культуры села Бея в Республике Хакасия - РИА Новости, 1920, 18.09.2021
Вчера, 17:32Выборы в Государственную думу
ЦИК рассмотрит жалобу КПРФ по потенциальным нарушениям на выборах
 
Выборы в Государственную думуПолитикаВладимир ПутинГосдума РФКПРФЛДПРВладимир Волков (политик)Артем ЗдуновРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:40Российский посол рассказал, как проходят выборы на участках в Японии
05:11Явка на выборах в Хабаровском крае превысила 23 процента
05:10В Израиле задержали последних двух сбежавших палестинских заключенных
04:40Госдеп сообщил об эвакуации 28 американцев из Кабула
04:13В Раде рассказали, как "подставилась" Украина
04:06В восьми регионах Сибири начался финальный день голосования
04:04Экс-министр заявил о расплате Украины за слова Зеленского о "грязном газе"
03:47Губернатор Камчатского края принял участие в голосовании
03:33СМИ: детали AUKUS согласовали без ведома Макрона на саммите G7
03:21В России разработали новый пистолет-пулемет для спецназа
03:18Россиянам рассказали, что должно насторожить в выписке из ЕГРН
03:05В Карачаево-Черкесии парламент изберет главу региона
02:48В Папуа-Новой Гвинее произошло землетрясение магнитудой 5,6
02:27"Будто из ржавого крана": японца поразила российская минеральная вода
02:20Crew Dragon с непрофессиональным экипажем приводнился в Атлантике
02:17Эксперт научил правильно выбирать зимнюю резину
02:15"Да освободит нас Россия": болгар восхитили учения "Запад-2021"
02:09В Приамурье, Забайкальском крае и Якутии начался финальный день выборов
02:09Врач назвала лучшее время для кофе
01:59Во Франции опровергли сообщения о переговорах с США по AUKUS
Лента новостейМолния